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24.10.2022 в 17:30

Снежные барсы записали зов о помощи в «Звуке»

Кампания обращает внимание на проблему сокращения популяции ирбисов

Всемирный фонд дикой природы (WWF), HiFi-сервис «Звук» и проект для коллабораций брендов Colable запустили благотворительный проект «Снежный барс. Зов о помощи» — активация приурочена к Международному дню снежного барса, который отмечался 23 октября.

В записи тематического плейлиста приняли участие актёры дубляжа Всеволод Кузнецов, Сергей Чонишвили (официальный голос телеканала СТС), Пётр Гланц (голос телеканала «Перец»), а также создатель студии «Кураж-Бамбей» и голос Paramount Comedy Денис Колесников. Кроме их обращений, на лендинге проекта можно услышать голоса ирбисов и сделать пожертвование на их спасение.

Екатерина Щенева, маркетолог «Звука»:

Аудитория «Звука» — это миллионы человек, для которых ежедневно доступны к прослушиванию терабайты музыки в HiFi-качестве, эксклюзивные плейлисты со звездами и подкасты. Нам также важно создавать для аудитории не только развлекательный, но и социально-ориентированный контент. Поэтому с сегодняшнего дня в приложении и на сайте сервиса появился профиль снежного барса с голосом этого краснокнижного вида.

Проект создан при участии узнаваемых и любимых всеми голосов дубляжа. Зов барса, который могут услышать пользователи на наших ресурсах, вызывает эмоции и действительно побуждает пересмотреть отношение к проблеме.

Ранее «Звук» запустил цифрового помощника для музыкантов и креаторов — платформа «Студио» предназначена для создания, продвижения и монетизации музыкального контента.

WWF Colable Звук Всемирный фонд дикой природы
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