Снежные барсы записали зов о помощи в «Звуке»

Екатерина Щенева, маркетолог «Звука»:

Аудитория «Звука» — это миллионы человек, для которых ежедневно доступны к прослушиванию терабайты музыки в HiFi-качестве, эксклюзивные плейлисты со звездами и подкасты. Нам также важно создавать для аудитории не только развлекательный, но и социально-ориентированный контент. Поэтому с сегодняшнего дня в приложении и на сайте сервиса появился профиль снежного барса с голосом этого краснокнижного вида.

Проект создан при участии узнаваемых и любимых всеми голосов дубляжа. Зов барса, который могут услышать пользователи на наших ресурсах, вызывает эмоции и действительно побуждает пересмотреть отношение к проблеме.