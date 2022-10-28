Полночное уведомление из рабочего чата: «Пикчер» выпустил комикс с диджитал-страшилками

Агентство «Пикчер» представило комикс о главных страхах SMM-специалистов — в основу сюжета комиксов легли ситуации, с которыми сталкивались все, кто работает с соцсетями. Активацию креаторы приурочили к грядущему Хэллоуину.

Например, авторы хорроров для рекламистов обыграли ситуацию закрытия проектов, случайной отправки личной фотографии клиенту и, пожалуй, главный кошмар всех сотрудников медиа — ночное уведомление из рабочего чата…

Чтобы тематический комикс был не только забавным, но и полезным, в агентстве добавили в каждую историю «счастливый финал» — чек-листы, которые помогут избежать описываемые проблемы.

Подсказки помогут оставаться бесстрашными, переключат на позитивную волну и напомнят, что после самой темной ночи перед дедлайном обязательно наступит рассвет, отметили Sostav в «Пикчере».

Случайная фотография

Личная и рабочая жизни в реалиях SMM-щика часто смешиваются. Мы работаем, общаемся, узнаем о мире в одних и тех же соцсетях. Этот микс «всё в одном» иногда приводит к неожиданным казусам.

Например, что-то очень личное может попасться на глаза не близкому человеку, а клиенту из серьезного проекта. Но и это можно исправить, если знать основы комьюнити-менеджмента и работы с негативом.

Этичное закрытие проектов

Сотрудники покидают компанию по разным причинам. Не всегда увольнение — приятная финальная нота для обеих сторон. В этом, как и в других случаях закрытия проекта, важно соблюсти все правила завершения сотрудничества.

Кажется, мы говорим о прописных истинах, но часто именно такие очевидные моменты игнорируются, что приводит к ужасающим последствиям.

О дедлайнах, или «А голову ты дома не забыла?»

Забыть о задаче и делать её перед самой сдачей? В этот момент недоумевает забытый тайм-менеджмент: «Я вам что, шутка какая-то?». Этот комикс рассказывает о частом факапе как начинающих, так и опытных специалистов.

В конце — важные советы о том, как упорядочить работу и сделать её комфортнее как для себя, так и для своих коллег, уточнили креаторы.

Тимофей Базанов, глава SMM-отдела в «Пикчер»: 2022-й выдался таким, что в Хэллоуин уже вроде бы и нечего бояться. Мы решили обыграть пережитые страхи и проблемы SMM-щиков. Они покажутся знакомыми и не столько напугают, сколько улыбнут коллег по цеху. Кто-то сталкивался с подобными ужасами, кто-то слышал такие жуткие истории от знакомых специалистов, а кого-то они миновали. Но это не значит, что кошмары диджитальщиков не могут стать явью. Уа-ха-ха! Ладно, это мы так… пугаем.

Ранее «Пикчер» выставил оценки диджитал-специалистам. Агентство представило, как может выглядеть дневник сотрудников: «Кидался во всех задачами», «Опоздал с ситуативом»… за такие выходки можно получить (зум)кол (л).