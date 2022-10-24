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24.10.2022 в 18:24

Вагон и маленькая тележка: «Лента Онлайн» открыла виртуальный гипермаркет в поездах метро

На стенах вагонов разместили продуктовые полки с QR-кодами

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Сервис доставки «Лента Онлайн» запустил кампанию «Виртуальный гипермаркет». В метро Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода начали курсировать брендированные поезда, пассажиры которых могут отсканировать QR-код и собрать заказ. Подробностями активации с Sostav поделилась команда Human Creative Production .

В гипермаркет решили превратить два поезда. В Санкт-Петербурге рекламу разместили в шести вагонах состава, в Нижнем Новгороде — в четырёх. Их стены забрендировали изображениями магазинных полок с популярным ассортиментом: фреш, бакалея, косметика, товары для детей и для животных. К каждому продукту добавили QR-код, который ведёт на карточку товара на сайте «Лента Онлайн».

Чтобы подтолкнуть пассажиров к покупке, в вагонах разместили промокод со скидкой 20% на два первых заказа от 1,5 тыс. руб. Кроме того, по отдельному QR-коду можно перейти в веб-версию игры «Свежетолог». В ней составляются цепочки из продуктов. Проходя уровни, пользователи получают промокоды на следующие заказы и участвуют в розыгрыше призов.

Как отмечают креаторы, в основу идеи проекта легла идиома «Вагон и маленькая тележка». Она, с одной стороны, отражает широкий ассортимент «Ленты Онлайн», с другой — подчёркивает канал размещения рекламы.

Андрей Калинов, ведущий менеджер по маркетинговым коммуникациям онлайн-сервисов «Ленты»:

Нам важно ещё большее количество людей познакомить с сервисом доставки «Лента Онлайн» и широким ассортиментом. А метро — вид транспорта, где зрительный контакт с рекламными материалами максимально долгий.

Мы хотим рассказать, что в «Ленте Онлайн» есть все преимущества гипермаркета, но при этом вы можете серьёзно сэкономить силы и время. И здесь всё сошлось — наша задача, выбранный канал и та польза, которую мы даём пассажирам.

Павел Фельдман, генеральный продюсер Human Creative Production:

Санкт-Петербург и Нижний Новгород — крупные города, где много времени уходит на переезды и логистику. Поэтому люди особенно ценят своё время. И в этом мы их поддерживаем, предлагая простой и удобный инструмент: закажи продукты домой, пока едешь в метро.

Ольга Вылегжанина, креатор Human Creative Production:

Представьте, вы едете с работы. На поход в магазин нет ни сил не времени. И тут прямо перед глазами у вас оказывается виртуальная полка, с помощью которой вы сможете собрать заказ. А привезут его как раз тогда, когда вы окажетесь дома.

В августе «Лента Онлайн» представила «арбузическую Одиссею». В ролике показали путешествие арбуза из гипермаркета в квартиру покупателя. Рекламная кампания напомнила, что лето — время фруктов и овощей.

Состав творческой группы

«Лента Онлайн» (клиент)

Руководитель направления маркетинга онлайн-сервисов «Ленты»: Григорий Адагамов
Ведущий менеджер по маркетинговым коммуникациям онлайн-сервисов «Ленты»: Андрей Калинов
Арт-директор: Николай Ундесов
Дизайнер: Кристина Мельникова

Human Creative Production (агентство)

Генеральные продюсеры: Александр Селивёрстов, Павел Фельдман
Креативная команда: Григорий Данилов, Ольга Вылегжанина
Арт-Директор: Ника Элланская
Аккаунт-директор: Анастасия Семенова

Metro QR-код Human Creative Production Лента Онлайн
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