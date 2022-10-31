Телеканал «Суббота!» завёл альпаку

Телеканал «Суббота!» представил своего диджитал-инфлюенсера — в качестве цифрового аватара креаторы выбрали помесь альпаки и ламы Жозефину.

Кроме айдентики телеканала, Жозефина будет «обитать» в его диджитал-среде.

Дарья Конторова, маркетинг-директор «Субботы!»: «Суббота!» — телеканал-удовольствие, лёгкий, яркий. Мы искали нетривиальное существо, и придумалась Жозефина: наполовину лама, наполовину альпака. Иногда она сама забывает, кто она, и тогда достает гадальные карты… Она смешная, харизматичная, обаятельная — как и наш канал. И это ещё один эффективный маркетинговый инструмент, который мы готовы предложить рекламодателям.

Лера Шимчук, арт-директор «Субботы!»: Мы очень гордимся, что в экосистеме наших каналов «Пятница!» и «Суббота!» появился новый крутой 3D-персонаж — невероятная и сногсшибательная альпака Жози, которая, как и пандочка Фрайди и мистер Фрай, была создана внутри нашего дизайн-отдела 3D-артистом Иваном Шумихиным. И мы снова запустили ракету в нашем телевизионном «пиксаре» и вышли на новый уровень графики и анимации!

Как отметили Sostav в компании, она станет не только новой героиней эфира, но и будет использоваться в качестве маркетингового и рекламного инструмента. Например, «Сбербанк» первым приобрёл интеграцию с цифровым инфлюенсером «Субботы!».

Ранее цифровой инфлюенсер появился у телеканала «Пятница!». Так, панда Фрайди с 2021 года показала себя в качестве эффективного инструмента для интеграции брендов — она стала лицом рекламных кампаний крупных брендов и организаций (Ozon, S7, Mitsubishi, WWF и другие).