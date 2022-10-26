В Yappy запустились открытые комнаты

В YAPPY появилось новое пространство для общения и совместного творчества — открытые комнаты. Каждая комната доступна в течение 24 часов и даёт возможность неограниченному количеству пользователей общаться и создавать тематические коллабы.

Открытые комнаты представляют собой тематические чаты, где люди со схожими интересами могут обмениваться информацией и делать совместные проекты. При этом каждый зарегистрированный пользователь Yappy может создавать неограниченное количество открытых комнат. Для этого нужно:

Зайти в специальный раздел меню Yappy, нажав на иконку «огонёк» в нижнем меню.

Добавить тему, описание и обложку комнаты.

Записать видеоприглашение.

После оформления комнаты подписчики автора получат уведомление о созданном чате, а сам проект попадает на витрину открытых комнат в соответствующий раздел. Здесь будущие участники могут быстрее найти интересную комнату, а авторы — собрать вовлёченную аудиторию.

Вступившие в комнату участники могут общаться с автором и между собой с помощью текстовых сообщений, видео, реакций и коллабов. Для этого нужно зажать видео и выбрать опцию «В коллаб» в появившемся меню. Готовые ролики будут опубликованы в чате, ленте, а также в профилях всех участников коллаба. Это поможет увеличить охват видео и количество подписчиков.

Также к проекту можно привлечь аудиторию из других приложений. Для этого нужно поделиться ссылкой на открытую комнату в мессенджерах и социальных сетях.

Yappy — видеоплатформа для просмотра и создания контента в формате совместных роликов, которая была запущена в ноябре 2021 года. Функционал позволяет создавать коллаборации с другими пользователями, в том числе со знаменитостями.