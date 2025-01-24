Мнение рынка: почему сотрудников креативных индустрий пытаются вернуть с удаленки

Крупные рекламные холдинги меняют подходы к организации работы. С апреля сотрудники WPP должны будут находиться на рабочих местах минимум четыре дня в неделю. Компания объясняет это решение пожеланиями клиентов, которые также возвращаются к очной работе. В отличие от западных коллег, российские рекламные компании, опрошенные Sostav, такие как SmartHeart, NMi Group, DADA Agency, makelove, The Clients, Nectarin, Out Digital, DDC.Group, DARK Creative Agency, Hate Agency и MOTIVE agency&production сохраняют гибридный формат, предоставляя сотрудникам большую гибкость.

Какие основные преимущества и недостатки удаленной работы с точки зрения как работника, так и работодателя вы бы отметили?

По словам Натальи Рогачевой, управляющего директора SmartHeart , для работника основным преимуществом является, конечно, прежде всего, возможность работать из других стран и городов. Многие говорят о том, что достаточно сложно разделить работу и дом, когда работаешь на удаленке — рабочий день растягивается далеко за пределы 8 часов. Что касается работодателя — из очевидных преимуществ: экономия на рабочем месте для сотрудника, из неочевидных, если человек работает из другой страны/города, он может быть носителем инсайтов региона, если есть такая потребность. Из минусов — это отсутствие контроля, удаленщиков сложнее мотивировать, развивать, так как меньше личного контакта.

Елена Железнякова, COO и соучредитель агентства DADA Agency: Плюсы удаленной работы: значительно сократилось время на поездки в офис к клиентам, что позволило увеличить пропускную способность по обработке задач у аккаунт команды и креатива. Дополнительно сократилось время, которое сотрудники тратили на дорогу до офиса и обратно. К минусам можно отнести то, что в удаленной работе утрачивается важный элемент живого взаимодействия — личные встречи и общение. Атмосферу офиса и ощущение коллективного духа сложно передать через онлайн-встречи.

Людмила Лихова, HR-директор NMi Group: Удаленная работа имеет существенный недостаток — отсутствие личного контакта с коллегами. Особенно это важно в нашей сфере деятельности, ведь видеозвонки и сообщения не могут полностью заменить живое общение. С другой стороны, удаленный формат позволяет работнику наладить работу из любой точки города или даже мира, избежать выгорания от ежедневных поездок в офис, которые могут отнимать по несколько часов. Но опыт работодателя также показывает, что беспрерывное совмещение домашнего режима с рабочим может неблагоприятно влиять на ментальное здоровье сотрудников. Поэтому для нас гибридный график является оптимальным балансом.

Как удаленная работа влияет на продуктивность сотрудников с вашей точки зрения? Используете ли вы какие-либо методы измерения продуктивности работников креативных индустрий, работающих удаленно?

Для нас главный показатель качества работы — выполнение задач и установленных KPI. Этот критерий одинаков для всех сотрудников, независимо от формата их работы, — отметила Людмила Лихова.

Сергей Калинчук, генеральный директор DDC.Group: На уровне субъективной оценки я могу выявить снижение эффективности креативных команд при полном или частичном переходе на удаленку, но это именно снижение эффективности команд, а не отдельных сотрудников. Каждый из них сам по себе может выкладываться на 100% или даже больше. Но если пропадает взаимный обмен энергетикой, которую трудно передать через экран монитора, то и процент шедевров становится явно ниже, чем раньше.

Александр Сопенко, CEO и креативный директор DARK Creative Agency: У нас настроен учет часов по задачам, за этим следят трафик-менеджер и руководители отделов, а на выполнение нормы частично завязана система бонусов. Однако сама по себе удаленка не так критично влияет на продуктивность сотрудников — это больше зависит от конкретного человека, его мотивации и, конечно же, команды. В офисе также можно изображать имитацию бурной деятельности без конкретных результатов.

Да, на полной удаленке сложнее передать ДНК агентства новичкам. Это как пытаться объяснить вкус умами по переписке, — поделился Иван Дергачев, кофаундер The Clients.

Ксения Бордюг, HR-директор агентства Out Digital: Ответы на вопросы, касающиеся удаленной работы, всегда очень индивидуальны. Часть сотрудников прекрасно справляется с работой дистанционно, и их продуктивность только повышается при работе дома в тишине и покое, где не нужно лишний раз беспокоиться, найдется ли свободная переговорка для созвона с коллегами. Но есть сотрудники, которые могут продуктивно работать только в офисной обстановке, где нет соблазна прилечь на диван и включить сериал. Если сотрудник не говорит открыто об этой теме, то очень важно обращать внимание меняется ли продуктивность сотрудника в зависимости от локации, где он проводит рабочий ден, и договориться о максимально подходящих условиях, как для работодателя, так и для сотрудника.

Считаете ли вы, что удаленная работа негативно влияет на креативный процесс и командную работу? Если да, то почему?

Иван Дергачев, кофаундер The Clients: Забавно наблюдать, как корпорации пытаются измерить креативность временем, проведенным в офисе. Это все равно что оценивать качество вина по размеру бочки. Наш опыт показывает, что работа из разных точек на карте никак не снижает способность придумывать прорывные идеи. Напротив, сменить точку зрения и даже культурный контекст чертовски полезно для креативщика.

Мария Ленькова, HR-менеджер makelove: Я думаю, что главное в компании — правильно выстроенные операционные процессы, которые позволяют команде работать при любых условиях. На личном опыте и по опыту коллег знаю, что иногда действительно важно остаться дома и поработать «в тишине», а иногда нужен заряд от коллег и работа в офисе.

Как изменилась коммуникация внутри команд с переходом на удаленную работу? Какие меры вы предпринимаете для улучшения коммуникации сотрудников?

Наталья Рогачева, управляющий директор SmartHeart creative agency: У нас 90% сотрудников работают в офисе, и мы хотим держать этот баланс, поэтому глобально у нас ничего не меняется.

Геворг Осипян, CEO Hate Agency: Честно говоря, коммуникация изменилась в худшую сторону. В офлайне все происходит быстрее: новички легче встраиваются в коллектив, люди успевают подружиться и создать те самые социальные связи, которые делают работу комфортной. На удаленке это сложнее — все взаимодействие становится более формальным, и привязанность к компании выстраивается медленнее.

Почему работодатели настаивают на возвращении в офис, несмотря на снижение издержек от удаленной работы и риск потерять ценные кадры, предпочитающих удаленку?

По словам Александра Сопенко, в первую очередь запрос на офлайн исходит от клиентов. В условиях неопределенности работать все сложнее, и клиенту важно видеть команду, которой он доверяет проекты и бюджеты. В ближайшие годы гибрид станет основным форматом работы, хотя какая-то часть ценных кадров все равно останется на удаленке.

Сергей Житинец, генеральный директор MOTIVE agency&production: Часто это инициатива топ-менеджмента, который напрямую не взаимодействует с линейными сотрудниками. Основной причиной таких решений является желание повысить контроль за процессами и увеличить эффективность труда, возвращая доковидный формат посещения офиса. Однако есть и иные причины, например, вернуть то самое спонтанное взаимодействие между сотрудниками, что важно для креативных индустрий. Например, в офисной среде сотрудники часто делятся идеями «на лету», живут в одном инфополе, буквально дышат одним воздухом, что приводит к более быстрым и качественным решениям. Кроме того, работодатели стремятся укрепить корпоративную культуру и повысить чувство сопричастности у сотрудников.

Как наиболее эффективно мотивировать сотрудников вернуться в офис?

Иван Дергачев, кофаундер The Clients: Попытки насильно вернуть людей в офис — это часто история про простаивающую недвижимость, а не про заботу об эффективности. Спросите у крупных холдингов off the record. Будущее однозначно за гибридным форматом, который позволяет собирать таланты со всей страны и всего мира, не ограничиваясь географией. Плюс экономия на офисных расходах — приятный бонус, который можно инвестировать в развитие команды.

Сергей Калинчук, генеральный директор DDC.group: Мое мнение в данном случае будет сугубо умозрительным — потому что у нас нет этой проблемы. Мы в свое время мотивировали сотрудников к тому, чтобы они пришли в офис, и в структуре этой мотивации, я думаю, 90% составляло осознание того, что люди будут работать в крутой креативной команде, а остальные 10% относились к формированию комфортной среды для работы этой команды. Отличная техника и софт для дизайнеров (очевидно, лучше, чем у них дома), быстрый и гигабайтоемкий интернет, кикер, кофе с печеньками, вечеринки по пятницам. Сейчас для возвращения сотрудников в офис мы специально не делаем ничего. Они просто сами рады вернуться ко всему этому.

Наблюдаете ли вы снижение лояльности сотрудников, вынужденно вернувшихся в офис?

Людмила Лихова, HR-директор NMi Group: В нашей компании не было принуждения в этом вопросе. Во время пандемии мы сразу оговаривали, что при первой возможности будем постепенно возвращаться в офис, но уже в гибридном формате. Еще раз подчеркнем, для нас это оптимальный вариант работы, и снижения лояльности сотрудников мы не отмечаем.

Геворг Осипян, CEO Hate Agency: Нет, какого-то явного негатива или снижения лояльности мы не наблюдаем. У нас нет жестких требований, чтобы сотрудники были в офисе 5 дней в неделю. Если кто-то хочет работать в офисе чаще, это здорово, и мы это поддерживаем, но не делаем из этого обязательного правила. Мы придерживаемся гибридного формата: 3 дня в офисе, остальное время — как удобно. Такой подход позволяет людям спокойно адаптироваться, без резкого перехода к строгому офисному графику.

Насколько высок шанс внедрения отслеживания присутствия сотрудников на рабочем месте в креативных индустриях? Есть ли уже такие заметные примеры?

Наталья Рогачева, управляющий директор SmartHeart creative agency: Заметных примеров нет, а шансы есть всегда. Вопрос цели. Если нужно просто отслеживать наличие человека на рабочем месте — ну стандартно, пропускная система с отслеживанием времени. Но, честно говоря, сомнительно. И цель, и средство.

Иван Дергачев, кофаундер The Clients: Если вам нужно следить за сотрудниками через программы-шпионы, у вас проблемы не с форматом работы, а с наймом, доверием и, пожалуй, головой. Мы оцениваем презентации клиентам и потом публикации на Составе, а не количество кликов и содержание открытых табов. В конце концов, никому не приходит в голову ставить камеры в душевых кабинках — все знают, что лучшие идеи приходят именно там.

Какие главные риски для работодателей существуют в ситуации усиления контроля за сотрудниками?

Сергей Житинец, генеральный директор Motive agency&production: Чем больше контроль, тем ниже уровень мотивации, больше стресс, как следствие теряется доверие, лояльность, возрастает текучесть кадров. Важно сохранять баланс между контролем и доверием. Обоюдное доверие — ключевой параметр в такой работе.

Мария Ленькова, HR-менеджер makelove: Современные тенденции говорят о том, что человек в целом негативно реагирует на вмешательство в его личное пространство. Поэтому главный риск — быть несовременной компанией, которая не вызывает у соискателя желания работать в ней.

Ксения Бордюг, HR-директор агентства Out Digital: В данный момент, большую долю сотрудников агентств составляют зумеры, поэтому есть особенные правила игры, которые работодателям приходится соблюдать, в том числе и в части «свободы». Каждый второй кандидат до 25 озвучивает в своих требованиях к будущему работодателю удаленку, отсутствие бюрократии, свободу действий, отсутствие контроля и так далее. В условиях кадрового голода на креативном рынке многие работодатели пытаются адаптироваться под запросы молодых специалистов и приблизиться к портрету работодателя мечты. Но на деле все может оказаться не так просто и полностью ослабить контроль не получается. В таких случаях основные риски заключаются в том, что сотрудники начинают высказывать свое недовольство, обсуждать это друг с другом, из-за чего недовольство растет икс 2, и в конечном счете все может закончится уходом даже целой команды. Поэтому в данном случае, важно очень плавно вносить все изменения в части усиления контроля, объяснять и аргументировать каждое нововведение и много разговаривать с сотрудниками, выстраивая с ними доверительные отношения.

Сергей Калинчук, генеральный директор DDC.group: Опять же, сугубо умозрительно — предполагаю, что людям это не понравится. А если им что-то не нравится, они начинают искать другие места приложения своих талантов. Это худшее, что можно придумать, все остальное не так существенно.

Как вы считаете, повлияла ли удаленная работа на текучку кадров в вашей компании (в целом на рынке)?

Елена Трунова, контентный директор компании Nectarin: Однозначно повлияла и в позитивном ключе. Благодаря оперативным принятиям решений по поводу различных форматов работы, нам удалось сохранить ряд ценных сотрудников, которые переехали в другие страны. Да, было непросто, но сейчас могу сказать, что мы справились, эти сотрудники продолжают успешно работать в команде, в том числе и на руководящих позициях.

Геворг Осипян, CEO Hate Agency: Да, удаленка точно повлияла на текучку, и тут все просто. Люди на удаленке не успевают «заразиться» корпоративной культурой, завести дружбу с коллегами, почувствовать, что они часть команды. В итоге, для них работа — это только зарплата и какие-то стандартные бонусы. А если нет привязанности к компании, зачем держаться? На самом деле, многие готовы работать даже за чуть меньшие деньги, но если вокруг есть друзья, классная атмосфера и ощущение, что ты на своем месте, — это мотивирует оставаться. А удаленка всего этого не дает, и потому текучка выросла и у нас, и на рынке в целом.

Каковы ваши прогнозы относительно будущих форматов работы в креативной сфере?

Наталья Рогачева, управляющий директор SmartHeart creative agency: Я искренне верю в тренд офлайна и что после поголовной удаленки, люди начнут возвращаться в офис. Мы это чувствуем уже сейчас, по отзывам от сотрудников и от кандидатов на интервью. Очень много приходит креаторов, которые хотят в офис, так как им не хватает единомышленников, компании, причастности, развития. Но говорить о том, что удаленка потеряет актуальность, не приходится. Я думаю, будет экологичный баланс между онлайн и офлайн работой.

Елена Железнякова, COO и соучредитель агентства DADA Agency: Я думаю, что это будет комбинированный формат, сочетающий офисную работу и удаленку. Подобный формат становится все более популярным, так как он объединяет лучшие черты обоих подходов. Такой гибридный подход позволит компаниям сохранить эффективность работы, высокую продуктивность, командный дух и сбалансировать издержки.