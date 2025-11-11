Мнение рынка: новый вектор спортивного маркетинга

Последние годы ознаменовались кардинальными изменениями в подходе брендов к спортивному маркетингу и рекламе. Теперь роль классических кумиров постепенно уходит в прошлое, уступая место персонализации, цифровым технологиям и уникальным форматам взаимодействия с аудиторией. Специалисты из ведущих агентств раскладывают ключевые тренды и отвечают на главные вопросы отрасли.

Какие тенденции наблюдаются в спортивном маркетинге и рекламе последних 2−3 лет?



Александр Иванушкин, директор COLIZEUM Agency: Когда мы говорим о спортивном маркетинге, важно понимать, что его основа — это покупка медиаправ, а не работа с личными блогами спортсменов. Звезды спорта, за редким исключением, не ведут активно свои соцсети, но обладают высокой узнаваемостью, что делает их ценными для крупных брендов с точки зрения использования образа. Киберспорт эту модель изменил. Здесь спортсмен с приставкой «кибер» часто сам полноценное медиа: он стримит, формирует вовлеченное лояльное сообщество и напрямую с ним общается. Это дает брендам возможность совмещать медиаправа с прямой рекламной интеграцией.

Никаноров Вячеслав, основатель маркетингового агентства Fenix Promotion Group, промоутер крупнейших гоночных серий в стране отмечает, что ключевая тенденция последних лет — это устойчивый рост интереса рекламодателей к спортивной сфере. Мы наблюдаем, что все больше рекламных бюджетов перераспределяется в пользу спорта. Объясняется это просто: в отличие от многих традиционных площадок, спорт не является перенасыщенной рекламой средой. Аудитория здесь максимально лояльна к коммерческим интеграциям, что и побуждает бренды самого разного масштаба активно осваивать спортивное пространство для решения своих имиджевых и конверсионных задач.

Сергей Фаткин, управляющий директор агентства Starlink (входит в ГК Starlink): Главный тренд — уход брендов от использования универсальных спортивных кумиров, которые нравились всем. Это прямое следствие цифровизации: интернет и социальные сети разделили аудиторию на группы по интересам, и теперь у каждой группы — свой герой. Крупный бренд теперь не ищет одного атлета «на всю страну», а собирает «портфель» из нишевых героев: Например, банк Tinkoff сотрудничал с киберспортивной командой Team Spirit — это прямой выход на молодую и технологичную аудиторию, которую не найти у телевизора.

Букмекерские бренды делают амбассадорами бойцов UFC — идеальное попадание в ядро мужской аудитории, увлеченной силой и азартом. Такой подход — это ключ к своему, очень конкретному сегменту. У этого тренда есть следствия: выросла ценность локальных российских атлетов, и бренды теперь требуют от кампаний не просто «имиджа», а измеримых результатов.

Алексей Герасимов, управляющий директор направления событийного маркетинга emg : Из-за пандемии и мировых событий произошло сокращение участия крупных международных брендов в ивентах и различных интеграциях, снижение спонсорских бюджетов, что заметно повлияло на индустрию. На этом фоне этого активизировались букмекерские компании, которые стали основными инвесторами. Они создают собственные коммерческие лиги и проекты в разных видах спорта. Такие форматы часто строятся вокруг инфлюенсеров и бывших профессиональных спортсменов, что обеспечивает высокий охват и привлекает новую аудиторию. В целом, спорт маркетинг смещает классическое международное спонсорство в более гибкие и коммерчески ориентированные форматы.

Марина Борченко, аккаунт-директор рекламного агентства Diversity отмечает, что сегодня главный тренд на рынке спортивного маркетинга — уникальность и инклюзивность. Эти принципы находят отражение во всех аспектах работы: от создания контента до организации офлайн-мероприятий и проведения акций.

Марина Борченко, аккаунт-директор рекламного агентства Diversity (в составе Diversity Group): Я бы выделила следующие тенденции на рынке спортивного маркетинга: Уникальность контента и опыта. Бренды в связке с объектом спонсорства создают эксклюзивные материалы: плейлисты, закулисные ролики и спецпроекты. Они предлагают болельщикам незабываемые впечатления: фан-зоны, встречи с игроками, уникальный мерч.

Бренды в связке с объектом спонсорства создают эксклюзивные материалы: плейлисты, закулисные ролики и спецпроекты. Они предлагают болельщикам незабываемые впечатления: фан-зоны, встречи с игроками, уникальный мерч. Инклюзивность и аутентичность. В интеграциях акцент делается на открытость, разнообразие и искренность коммуникаций. Бренды избегают навязчивой рекламы, стремятся к честному диалогу с аудиторией. К примеру, история из закулисья клубов КХЛ в рамках «Т-тура» или кружочки Александра Овечкина. А продажи «в лоб» или слишком навязчивая и частая реклама может, наоборот, оттолкнуть потребителя. Так, один большой бренд маркетплейса для начала своего ролика на тематическом матче хоккейного клуба выбрал звонок в дверь, который звучал каждую коммерческую паузу, что сильно раздражало не только болельщиков на арене, но и зрителей трансляции.

В интеграциях акцент делается на открытость, разнообразие и искренность коммуникаций. Бренды избегают навязчивой рекламы, стремятся к честному диалогу с аудиторией. К примеру, история из закулисья клубов КХЛ в рамках «Т-тура» или кружочки Александра Овечкина. А продажи «в лоб» или слишком навязчивая и частая реклама может, наоборот, оттолкнуть потребителя. Так, один большой бренд маркетплейса для начала своего ролика на тематическом матче хоккейного клуба выбрал звонок в дверь, который звучал каждую коммерческую паузу, что сильно раздражало не только болельщиков на арене, но и зрителей трансляции. Собственные спортивные мероприятия брендов. Последние два года можно наблюдать, как компании не просто спонсируют события, а организуют их самостоятельно, чтобы напрямую взаимодействовать с целевой аудиторией. Они застраивают спортивные площадки, где проводятся и мастер-классы, и тренировки, и встречи со спортсменами, и даже концерты. Разного рода мероприятия бесплатные как на предмет входа, так и участия. Бренды дарят уникальный офлайн-опыт и прививают людям любовь к спорту. Так, очень гармонично продвигается продукт и повышается лояльность.

Последние два года можно наблюдать, как компании не просто спонсируют события, а организуют их самостоятельно, чтобы напрямую взаимодействовать с целевой аудиторией. Они застраивают спортивные площадки, где проводятся и мастер-классы, и тренировки, и встречи со спортсменами, и даже концерты. Разного рода мероприятия бесплатные как на предмет входа, так и участия. Бренды дарят уникальный офлайн-опыт и прививают людям любовь к спорту. Так, очень гармонично продвигается продукт и повышается лояльность. Персонализированные предложения для болельщиков. Бренды предлагают аудитории объекта спонсорства специальные условия: кешбэк, промокоды, уникальные продукты. Например, платежные стикеры со спортивным дизайном от «Т-Банка» или тот же Alfa Only Lounge на арене «Спартака».

Бренды предлагают аудитории объекта спонсорства специальные условия: кешбэк, промокоды, уникальные продукты. Например, платежные стикеры со спортивным дизайном от «Т-Банка» или тот же Alfa Only Lounge на арене «Спартака». Интеграция цифровых технологий. Не могу назвать использование цифровых технологий главным трендом на рынке, как это было несколько лет назад. Правда, это и так стало стандартом: фиджитал-активности на стадионе, кампании 360, в которых можно поучаствовать и офлайн, и онлайн (на сайте или в приложении), AR/VR-зоны. Подобным уже не удивить, но каждая перечисленная деталь — неотъемлемая часть спортивных интеграций.

Не могу назвать использование цифровых технологий главным трендом на рынке, как это было несколько лет назад. Правда, это и так стало стандартом: фиджитал-активности на стадионе, кампании 360, в которых можно поучаствовать и офлайн, и онлайн (на сайте или в приложении), AR/VR-зоны. Подобным уже не удивить, но каждая перечисленная деталь — неотъемлемая часть спортивных интеграций. Социальная ответственность. Бренды не забывают и об организации совместных благотворительных акций. Их становится в разы больше — и это радует. Новые объекты для развития спорта строятся по всей России. И в селах, и в маленьких городах. Социальные инициативы становится более точечными, искренними и настоящими: игроки самостоятельно покупают и отвозят материальную помощь в фонды, больницы и приюты. Бывают и максимально масштабные инициативы: в рамках проекта «Футбол помогает» игроки вышли в экипировке с ориентировками на пропавших людей, чтобы придать проблеме огласку и увеличить шанс на успешный исход поисков. Вовлеченность болельщиков тоже учитывается. От их вклада также зависит объем и масштаб инициативы. Зачастую акции привязывают к статистике, когда сумма пожертвования зависит от количества болельщиков на матче, забитых голов или даже общей суммы проведенных минут игроков на скамейке штрафников.

Верона Городкова, директор по развитию бизнеса JAMI LUP SPORT: Стабильный интерес спонсоров к главным спортивным трансляциям и лигам на ТВ — «Матч ТВ» продолжает взрывать охваты. В прошлом, «спортивном» году все 17 матчей, показанных «Матч ТВ» в рамках Евро-2024, вошли в топ-100 эфиров (Россия 4+); финал давал рейтинг ~2,8% и долю 13,4% — для спортивного канала это очень высокий уровень. Кросс-платформенность в активации спонсорских прав. Не секрет, что стоимость прав растет год к году, зачастую превышая рост инфляции, поэтому для спортивного бренда крайне важно не только заход в спонсорство лиги, но и активация спонсорских прав в формате 360 — используя все медиа, ТВ, социальные сети и видео платформы, диджитал-каналы (owned, earned и paid), а также офлайн-активации — для увеличения ROMI. Персонализация/CPA. Доля CPA в диджитал бюджете топ-рекламодателей в спортивной нише по разным оценкам составляет от 40 до 60%. С учетом короткого цикла конверсии модель закупки трафика по CPA позволяет в реальном времени регулировать ставки за лид, отключать неэффективные источники и масштабировать успешные.

Александр Игнатенко, руководитель направления по работе с небеттинговыми клиентами «спортс“» выделяет несколько тенденций в спортивном маркетинге и рекламе последних лет. Первая — трансформация спонсорского ландшафта. Иностранные бренды освободили не только полки магазинов, но и спонсорские активы. Например, в РПЛ экипировку команд теперь обеспечивают в основном такие бренды, как Joma, Jögel и Primera, занявшие место ушедших Nike, Adidas и Puma. Вторая тенденция — превалирование букмекеров по медийному присутствию. Ежегодный рост оборотов букмекерских компаний закономерно ведет к увеличению их маркетинговых бюджетов. В текущей конъюнктуре рынка это позволяет им быть самыми активными покупателями рекламы, создавать контент высокого качества, привлекать востребованных амбассадоров и, как следствие, создавать наибольшую ценность для пользователя.

Спортивный рынок становится привлекательным местом для размещения рекламы благодаря лояльности аудитории и отсутствию перегруженности рекламной информацией. Это мотивирует бренды инвестировать в спортивное пространство, стремясь повысить свою узнаваемость и доверие потребителей.

Современный спортивный маркетинг движется в сторону индивидуальных, креативных и социально значимых проектов, сочетающих личные предпочтения фанатов и новые способы коммуникации с использованием современных технологий.

Почему многие крупные бренды делают ставку именно на сотрудничество со спортсменами? Что влияет на выбор спортсменов в качестве амбассадоров?



Вячеслав Никаноров, основатель маркетингового агентства Fenix Promotion Group: Эта стратегия логично вытекает из общей тенденции. Спортсмен — это идеально органичная «площадка в площадке». Ставка на сотрудничество с ними делается потому, что успех и искренняя любовь публики к атлету позволяют бренду приобщиться к этой лояльности. Через спортсмена можно нативно донести рекламное сообщение, не вызывая отторжения, что обеспечивает высокие показатели конверсии и стимулирует целевую аудиторию к действию.

Эксперты сходятся во мнении, что на выбор амбассадора влияют два фактора. Первый — его медийность: частота упоминаний в СМИ, активность в социальных сетях, способность генерировать контент. Второй, и главный, — уровень лояльности аудитории. Чем выше доверие и симпатия к спортсмену, тем сильнее его воздействие на потребителя и, соответственно, тем выше его стоимость как рекламной площадки и спрос со стороны брендов.

Александр Иванушкин, директор COLIZEUM Agency: Сегодня все больше компаний делают ставку на киберспорт: «Яндекс.Маркет» собрал команду со звездными игроками киберспортсменами, а онлайн-кинотеатр Okko стал титульным партнёром Team Spirit. Одной из самых значимых коллабораций для меня остается Роман «Ramzes666» Кушнарёв и шампунь Head & Shoulders. Хоть это было давно, но кампания до сих пор — одна из самых ярких, открывшей киберспорт для крупных брендов.

Алексей Герасимов, уравляющий директор направления событийного маркетинга emg: Спорт всегда привлекали широкую и разноплановую аудиторию. Зрелищные и массовые виды спорта — командные игры, единоборства и другие — собирают людей самых разных возрастов и интересов: от детей и их родителей до взрослых 45+. Поэтому участие в спортивных событиях и сотрудничество со спортсменами для брендов — это способ охватить широкую целевую аудиторию и повысить узнаваемость. Кроме того, успешный спортсмен сегодня — это не просто человек, показывающий результаты, а полноценная медийная личность. Если он умеет себя подать, имеет стиль, вкус, участвует в общественной жизни, то становится идеальным амбассадором. Через таких спортсменов бренд получает не только внимание, но и положительный имидж, эмоциональную вовлеченность аудитории. Выбор конкретного спортсмена зависит от ценностей и образа самого бренда. Компании ищут амбассадоров, близких им по «вайбу» — тех, кто разделяет их философию и стиль. Таким образом, сотрудничество со спортсменами — это не только маркетинговый инструмент, но и способ выстроить ассоциативную связь между брендом и определённым видом спорта или образом жизни.

Сергей Фаткин, управляющий директор агентства Starlink (входит в ГК Starlink): Спортсмены — это релевантный и простой инструмент для создания эмоциональной связи с аудиторией. Спорт — традиционно территория понятных для людей ценностей: успех, дисциплина, здоровье, преодоление. Поэтому бренды, ассоциируясь со спортсменами, дополняют свою коммуникацию этими ценностями, многократно усиливая свое сообщение. Сегодня на выбор спортсменов влияют следующие факторы: Brand Safety: безупречная репутация спортсмена — главный приоритет. Крупные бренды не рискуют.

Совпадение аудиторий: анализ, насколько фан-база атлета совпадает с целевой аудиторией бренда.

Медийность: способность и желание спортсмена быть качественным производителем контента, а не просто «носителем логотипа».

Верона Городкова, директор по развитию бизнеса JAMI LUP SPORT: Спортсмен-амбассадор — сложившаяся практика, не только у спортивных брендов. У них высокий brand awareness на широкую аудиторию и крайне высокая лояльность аудитории за счет ассоциации с достижениями спортсмена в рамках конкретного вида спорта — хорошие «целевые» охваты с максимальным уровнем доверия. Помимо этого, звезды спорта и звездные комментаторы — это мини-фабрики, способные постоянно генерировать контент, вовлекающий пользователя во взаимодействие с брендом: тренировки, закулисье, соревнования, интервью.

Марина Борченко, аккаунт-директор рекламного агентства Diversity (в составе Diversity Group): В рамках спортивного спонсорства бренды занимаются не только мероприятиями, турнирами и клубами, но и отдельно взятыми спортсменами. Они ассоциируются со здоровым образом жизни, целеустремленностью, энергией, движением и честностью. Поэтому амбассадор и становится лицом бренда. Медийность спортсменов позволяет создавать спецпроекты и увеличивать охват. Можно участвовать в мероприятиях (автограф-сессии или паблик-токи) и создавать уникальный контент (подкасты, шоу, интервью).

Какие основные стратегии применяют бренды для привлечения аудитории через спорт?

Вячеслав Никаноров, основатель маркетингового агентства Fenix Promotion Group: На мой взгляд, основной и наиболее популярной стратегией является органичный product placement. Её суть в том, чтобы через спортсмена показать применение продукта в реальной жизни — как в его, так и в жизни обычного человека. Это простой, понятный и очень эффективный метод. Когда суперзвезда мирового футбола выходит на поле в кроссовках определенного бренда, его поклонники, желая быть на него похожими, совершают очевидный выбор — покупают такую же модель. Это product placement в чистом виде, и он работает безотказно.

Сергей Фаткин, управляющий директор агентства Starlink (входит в ГК Starlink): Мы видим три основных стратегических уровня: Классическое спонсорство: брендинг стадионов, формы. Это работа на верхнем уровне воронки, на широкую узнаваемость.

Более глубокий уровень — амбассадорство. Здесь происходит полная интеграция атлета в ДНК бренда через эксклюзивный контент и рекламные кампании.

Третий, тактический уровень — работа с нишевыми дисциплинами, такими как киберспорт. Это отличный способ точечно «достучаться» до молодой и скептически настроенной аудитории, показав, что бренд говорит с ней на одном языке.

Алексей Герасимов, управляющий директор направления событийного маркетинга emg: Бренды привлекают аудиторию через спорт, сочетая несколько стратегий: стремление к широкому охвату и попаданию в целевую аудиторию за счёт массовых и популярных видов спорта; формирование имиджа через ассоциацию с ценностями спорта и использование OTS-эффекта, а также добиваются экономической эффективности, поскольку спонсорство клубов или спортсменов часто выгоднее прямой медийной рекламы.

Верона Городкова, директор по развитию бизнеса JAMI LUP SPORT: Как я уже говорила выше — активация спонсорских прав 360 — начиная с борта на стадионе и логотипа на форме, заканчивая низом воронки, используя привязку к спортивному событию в perform механиках для совершения целевого действия. Бренды идут во все среды, чтобы обеспечить бесшовный и кросс-канальный опыт для пользователя — создают свои собственные шоу, строят миры в roblox, созданиют вокруг событий обязательные digital-активации: телеграм-механики, UGC-челленджи. Второе — это сетки амбассадоров, где бренды, как мы уже видим, очень плотно занимают территории с помощью спортсменов, комментаторов и популярных звезд. Сейчас на рынке у рекламодателей около 200 контрактов со звездными амбассадорами.

Марина Борченко, аккаунт-директор рекламного агентства Diversity (в составе Diversity Group): Выбор направления спортивного маркетинга зависит от целевой аудитории и задач бренда: спонсорство спортивных мероприятий: интеграции в марафоны, забеги, тренировки, конференции для демонстрации продуктов и услуг спортсменам;

партнерство с чемпионатами и турнирами: охват широкой аудитории через цикл событий в рамках турнира с разной ЦА по всей РФ;

сотрудничество с клубами/командами: построение глубокой эмоциональной связи с болельщиками, интеграция в идентичность фан-сообщества;

амбассадорские программы: работа со спортсменами, как лицами бренда;

создание уникального опыта: фан-зоны, встречи с игроками, эксклюзивные мероприятия;

цифровой контент: шоу, интервью, документальные фильмы, ролики, подкасты, соцсети;

специальные предложения для болельщиков: кешбэк, промокоды, лимитированный мерч;

социальные инициативы: благотворительность, экологические проекты, укрепление репутации в мире спорта, застройка спортивных объектов.

Есть ли различия в восприятии спортивного маркетинга потребителями разных возрастных групп?



Вячеслав Никаноров, основатель маркетингового агентства Fenix Promotion Group: Безусловно, разница есть. Для детской и подростковой аудитории механизм работает практически мгновенно: «Увидел у кумира — захотел — попросил купить». Это прямая эмоциональная связь. Для взрослой, более зрелой аудитории, спортивный маркетинг чаще выступает не триггером, а важным элементом в формировании лояльности. Реклама доходит до них через разные каналы — ТВ, digital, — а спорт становится «вишенкой на торте», финальным доводом, который укрепляет уверенность в выборе бренда, подтверждая его качество и статус.

Алексей Герасимов, управляющий директор направления событийного маркетинга emg: Эта тема достаточно широкая и многослойная, поскольку восприятие зависит от множества факторов — от конкретных спортсменов до особенностей целевой аудитории. Например, фанаты Месси и Роналду часто относятся к разным поколениям и по-разному воспринимают не только самих спортсменов, но и маркетинговые стратегии, выстроенные вокруг них или их клубов.

Сергей Фаткин, управляющий директор агентства Starlink (входит в ГК Starlink) Различия в восприятии между возрастными группами значительны. Для молодежи (условно, 16−30 лет) спортсмен в первую очередь инфлюенсер. Они ценят нативность, следят за его лайфстайлом в социальных сетях и скептически относятся к прямой рекламе. Более взрослая аудитория (40+) гораздо лояльнее к традиционным форматам. Для них спонсорство любимой команды — знак престижа и поддержки, а реклама со звездой спорта на ТВ вызывает доверие.

Марина Борченко, аккаунт-директор рекламного агентства Diversity (в составе Diversity Group): Как во всем рекламном рынке, так и в спорте — возрастные группы по-разному смотрят на рекламные интеграции. Зумеры ценят аутентичность и инклюзивность, не терпят навязчивой рекламы и быстро «отменяют» бренды за ошибки, основной канал коммуникации — контент. Миллениалам важна практическая польза, миссия компании и четкость позиции. Поколение Х прислушивается к экспертности и предпочитают традиционные каналы коммуникации. Для успешной интеграции, если ЦА бренда — не только одно поколение, необходимо учесть особенность каждой возрастной группы и сделать полноценный проект с уникальным контентом или эмоциями. Предоставить выгодное продуктовое предложение и подкрепить рекомендацией объекта спонсорства.

Верона Городкова, директор по развитию бизнеса JAMI LUP SPORT: Конечно, можно разделить аудиторию по способу потребления контента, также существует корреляция между ЦА и интересом к конкретным видам спорта. Аудитория до 30 лет — digital first аудитория, основными платформами для которой являются Telegram, «VK Видео», Rutube, всевозможные стримы. Старшая аудитория (45+) — классическое ТВ-смотрение. Для условно средней группы (30−45) характерно гибридное потребление ТВ + мобильные приложения, фанатские паблики, спорт-порталы + стриминг, который активно растет. Если говорить о видах спорта, есть небольшое смещение в более молодую аудиторию у UFC и баскетбола, и чуть в более возрастную — у хоккея и автоспорта, футбол — традиционно интересен широкой аудитории.

Александр Игнатенко, руководитель направления по работе с небеттинговыми клиентами «спортс“»:



В этом году мы как раз делали исследование, в котором изучали, как разные поколения потребляют спорт в широком смысле этого слова. В том числе смотрели и на отношение к рекламе на территории спорта — различия есть. Например, зумеры редко обращают внимание на рекламу внутри стадионов (на бортах), поколение Х больше других ценит патриотические сюжеты в спортивных рекламах, а миллениалы больше остальных требовательны к юмору в спортивных рекламах.

Какие форматы спортивного контент-маркетинга наиболее популярны среди потребителей?

Вячеслав Никаноров, основатель маркетингового агентства Fenix Promotion Group: Если говорить о самых эффективных форматах, то я бы выделил два. Во-первых, это уже упомянутый product placement, который позволяет наглядно сформировать ценность продукта в глазах потребителя. Когда твой любимый спортсмен использует тот же инвентарь или носит ту же экипировку, это служит мощным сигналом доверия. Во-вторых, это медийное пространство, которое формируется вокруг спортивных событий и самих спортсменов. Социальные сети атлетов — чрезвычайно эффективный канал. По сути, спортсмены сегодня — это блогеры, но с еще более позитивной и вдохновляющей миссией, что при правильном позиционировании делает их контент идеальной средой для рекламных интеграций.

Сергей Фаткин, управляющий директор агентства Starlink (входит в ГК Starlink): Здесь все диктуют digital-платформы. На первом месте, конечно, короткие вертикальные видео: челленджи, тренировки, «один день из жизни». Огромной популярностью пользуется «закулисный» контент (behind the scenes), создающий эффект присутствия. Форматы, создающие комьюнити — прямые эфиры и стримы, где спортсмен напрямую общается с аудиторией.

Марина Борченко, аккаунт-директор рекламного агентства Diversity (в составе Diversity Group): Создание контента — популярный и эффективный инструмент маркетинга в спорте, который помогает брендам выстраивать прочные отношения с аудиторией. Через увлекательные материалы, аналитику и эксклюзивные публикации компании создают эмоциональную связь с потребителями, превращая их в постоянных клиентов и амбассадоров бренда. В мире видеоконтента сейчас популярны личные интервью, документальные ролики, паблик-токи, обзоры матчей с игроками и приглашенными звездами. Болельщикам интересно узнать поближе «своих героев», как они живут, что они едят, какие у них хобби, и, конечно, услышать их мнение об актуальных спортивных событиях. В социальных сетях распространены короткие ролики формата сторис или рилс с небольшими сессиями вопрос-ответ с игроками на совершенно любые темы. Разумеется, мемы и тренды тоже в топе.

Верона Городкова, директор по развитию бизнеса JAMI LUP SPORT отмечает, что успешный микс сейчас — это топовые события ТВ-охвата (турниры/дерби) + always-on в VK/Telegram с амбассадорами, вертикальными видео и перформанс-воронками.

По словам Алексея Герасимова, сегодня в спортивном контент-маркетинге наибольшую популярность набирают форматы, сочетающие спортивное событие и элементы шоу. Всё чаще появляются так называемые медиалиги — коммерческие турниры в разных видах спорта, где участвуют инфлюенсеры, спортсмены, представители бизнеса и публичные личности. Эти проекты ориентированы не только на профессиональный спорт, но и на зрелищность, вовлечение широкой аудитории и создание эмоционально насыщенного контента. Самая популярная из них — футбольная медиалига, но подобные проекты уже существуют практически для всех видов спорта. У некоторых из них проходят уже четвертые и пятые сезоны, то есть это явление стало устойчивым трендом.

Алексей Герасимов, управляющий директор направления событийного маркетинга emg: Основное условие участия в таких лигах — не только умение играть, но и наличие аудитории. Важно, чтобы у спортсмена или блогера была своя база подписчиков, независимо от тематики контента — будь то спорт, бьюти или любая другая сфера. Благодаря этому участники не просто играют, но и продвигают лигу через свои каналы, обеспечивая максимальный охват. При этом попасть туда может не только крупный инфлюенсер — достаточно иметь даже относительно небольшую, но активную аудиторию. Можно быть узкопрофильным специалистом или просто увлечённым человеком, у которого есть 20−30 тысяч подписчиков и любовь к спорту. Наряду с этим активно развиваются традиционные инструменты спортивного маркетинга: офлайн-брендинг на площадках, BTL-активации и промо-мероприятия во время матчей, а также работа с фан-клубами и узкими сообществами болельщиков. Формат взаимодействия с аудиторией зависит от позиционирования бренда, уровня его креативности и бюджетных возможностей. При этом для достижения максимального эффекта важно не только участие в спонсорских пакетах, но и дополнительная их активация через качественный контент и продуманное продвижение, что позволяет получать как имиджевые, так и количественные результаты.