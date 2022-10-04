«Галс-Девелопмент» и The Clients сняли имиджевый ролик – с живыми цветами и Царевной Лебедь

«Если бы мечта сбылась, какая жизнь тогда бы началась?» — этим вопросом задавались еще герои советского мультфильма «Летучий корабль». А в наши дни, отвечая на него, агентство The Clients и продакшн Hermes показали, какой яркой становится жизнь при покупке недвижимости в проектах от «Галс-Девелопмент». В новой имиджевой рекламной кампании бренда создатели переосмыслили русские сказки и воплотили волшебный мир в современности. О том, как проходила съёмка проекта и причем здесь котик-мурлыка — читайте в материале Sostav.

В начале было слово — слово из песни

«Галс-Девелопмент» — застройщик с бережным отношением к историческому и культурному наследию города. В портфолио компании представлены такие знаковые городские объекты, как атмосферный de luxe квартал «Театральный Дом» на Поварской, «Матч Поинт» на Кутузовском проспекте, «Искра-Парк» на Ленинградском, клубный дом «Космо 4/22» на Космодамианской набережной и другие. Все они воплощают мечту о красивом современном и концептуальном доме. Где продумана каждая деталь, а все желания владельцев, будь то роскошный всесезонный сад в стиле Антонио Гауди или высококлассный консьерж-сервис, исполняются, словно по волшебству.

Ценности «Галс-Девелопмент», самого интеллигентного девелопера Москвы, было важно отразить и в новой имиджевой рекламной кампании.

Юлия Мудрицкая, директор департамента маркетинга «Галс-Девелопмент»: В этот раз тендер длился на два месяца дольше, чем обычно. Нам хотелось сделать что-то особенное, новое и одновременно в нашей интеллигентной стилистике. Сначала в списке участников было четыре креативных команды, но представленные ими концепции не решали наши задачи полностью. Тогда мы запустили второй этап отбора, команд стало уже семь. И наконец агентство The Clients презентовало именно ту идею, которая лучше всего соответствовала нашим ожиданиям и задачам.

Для реализации задуманного The Clients вместо селебрити сделали ставку на известную песню «Ах, если бы сбылась моя мечта» из советского мультфильма «Летучий корабль». При прослушивании этой композиции сразу же возникает теплое чувство, которое возвращает нас в детство, дает чувство близости к корням и нашей общей истории, — рассказывает Юлия Мудрицкая.

Юлия Мудрицкая, директор департамента маркетинга «Галс-Девелопмент»: Песня из мультфильма «Летучий корабль» стала основополагающим элементом для написания сценария ролика. Она знакома практически каждому нашему современнику, это такой своеобразный “культурный код”, который, можно сказать, уже в нашем ДНК. Поэтому с первых минут так хочется подпевать, а это, безусловно, отлично работает на запоминаемость.

В ролике главная героиня — жительница современного мегаполиса — читает книгу сказок и попадает в мир своих грёз. Здесь её окружают скатерть-самобранка с разнообразными угощениями, волшебные цветы, а также герои всем нам знакомых историй: мудрая сова, царевна-лягушка, золотая рыбка и котик-мурлыка. В конце ролика девушка оказывается в апартаментах «Галс-Девелопмент» — сказка становится былью.

Екатерина Трохина, арт-директор The Clients: На роль главной героини мы искали актрису с необычным типажом. Наша героиня схожа с девушкой на картине «Царевна-Лебедь» Михаила Врубеля: темные густые волосы, соболиные брови, светлая кожа, голубые глаза и этот особый запоминающийся взгляд.

Магия и красота

Снимать рекламную кампанию было решено в жанре фешн. В качестве локации выбрали особняк на Тверской улице. В его комнатах в одних декорациях были построены и волшебный мир, и апартаменты «Галс-Девелопмент». Для того, чтобы добиться «бесшовности» в перемещении героини из грёз в реальность, два мира снимали в одном помещении.

Волшебные цветы, русскую печку и стол, полный угощений, художник-постановщик создавал своими руками. По изначальной задумке в сценарии было больше мистики, поэтому в качестве локации хотели изобразить лес или болотистую местность в тёмно-зелёных тонах. Однако на этапе создания мудбордов команда решила отказаться от этой идеи. Так из ролика убрали березы и мох, добавили больше света и ярких деталей.

При выборе режиссера авторам были важны большая насмотренность кандидата, опыт в съёмке фэшн, и в то же время отсутствие эмоциональной усталости от этого жанра. Так режиссёром проекта стала Евгения Казанкина. По словам авторов, Евгения дополнила концепцию и привнесла много ярких образов в визуальное повествование, например, живую сову и настоящую жабу, цветы с глазами, акцент на руки с подсвечниками.

Евгения Казанкина, режиссер Hermes : Меня очень вдохновило направление, заданное креативной командой. Работая над сценарием, я пересмотрела фильмы-сказки (и советские, и зарубежные), провела исследование среди современных фешн-изданий, нашла примеры того, как разные дизайнеры и режиссёры переосмысляют традиционные и фольклорные мотивы в наши дни. Из всего просмотренного и прочитанного выкристаллизовалось несколько конкретных предложений и образов. После первого общего обсуждения стало понятно, что мы все: и я, и клиент, и креатив, и продакшн — на одной волне. В итоге у нас получился ролик, наполненный фантасмагоричными деталями, и, на мой взгляд, именно из них рождается общая атмосфера сказочности.

Алексей Концевой, исполнительный продюсер Hermes : Проект необычен тем, что почти все элементы ролика придумывались и создавались девушками: сказочную тематику они чувствуют лучше мужчин. Тем не менее на съемке вдохновились все, даже те, в чьей зоне ответственности чисто технические обязанности. Давно не видел такого.

Для образа главной героини — русской красавицы были подобраны воздушное белое платье с большим жемчужным воротником и рукавами-воланами и кокошник в форме звезды. Таким образом героиня ещё больше напоминает Царевну-Лебедь со страниц сказки Пушкина. А чтобы образ был более динамичным и современным, в наряд девушки добавили леопардовые сапоги.

Мотор, начали!

Съемочный день начался рано — в шесть утра команда уже осваивала локацию. «Галс-Девелопмент» и The Clients также присутствовали на месте и контролировали происходящее в кадре на плейбэках.

На съемке в особом комфорте нуждались приглашенные необычные актёры: так как сказочный мир, в котором очутилась героиня, был наполнен разными обитателями: сниматься в ролике приехали сова, лягушка, жаба, кот и золотая рыбка.

В ролике актриса взаимодействует со всеми животными. Поэтому при выборе кандидатов важны были не только актерские способности, но и смелость, чтобы взаимодействовать с самими разными животными.

Не все актеры в итоге получили свою роль: так лягушка, приехавшая на съемку вместе с жабой, кастинг не прошла. Маленькая актриса оказалась слишком чувствительной к повышенному вниманию и постоянно убегала из кадра. Её место заняла более опытная коллега — зелено-желтая жаба Галина Николаевна. По сценарию она должна была сидеть на праздничном столе в короне у зеркала. В итоге в кадре жаба смотрелась превосходно. Не зря её уже не раз приглашали сниматься с именитыми артистами другие студии, кроме того, в кино с ней не раз целовались самые красивые актеры российского кино.

Алексей Концевой, исполнительный продюсер Hermes : Тут нужно отдать должное клиенту. Это смелая, нестандартная идея, которую поддержит не каждый рекламодатель. У многих живность на столе ассоциируется с клипами рейв-музыкантов. Вера клиента в задуманное подкупала, и поэтому все работали с огромным энтузиазмом.

Не обошлось и без «настоящей магии». У цветов на постпродакшене появились глаза, а у главной героини — способность зажигать свечи лишь мановением руки. Таким образом, зритель при просмотре ролика полностью погружается в мир, где возможно всё. Мир, созданный «Галс-Девелопмент».

Состав творческой группы:



«Галс-Девелопмент» (клиент)



Директор департамента маркетинга: Юлия Мудрицкая

Начальник управления стратегического и операционного маркетинга: Анастасия Асташина

Заместитель директора департамента дизайна: Максим Шкарин

Арт-директор: Светлана Гончаренко

The Clients (агентство)



Саша Божко, Иван Дергачев, Мария Чечелова, Ксения Лазарева, Екатерина Трохина, Егор Косолапов, Анастасия Решетина, Ксения Коряпина



Hermes (продакшн)



Генеральный продюсер: Наталья Склярова

Исполнительный продюсер: Алексей Концевой

Ассистент продюсера: Юлия Чехлова

Пост продакшн продюсер: Женя Костина

Фотограф: Дима Кургузов

Режиссер: Женя Казанкина

Второй режиссер: Андрей Венков

Оператор: Люда Куропятникова

Художник-постановщик: Полина Кудинова

Фуд-стилист: Слава Аратов

Стилист: Надя Соколова

Визажист: Ира Любименко

Директор съемочной группы: Денис Тур

Монтажер: Никита Кюн

Колорист: Александр Золотарев

Композитор: Семен Нефедов