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23.07.2026 в 09:20

OpenAI увеличила план инвестиций в ИИ до $750 млрд

Одним из первых крупных проектов станет строительство дата-центра

OpenAI объявила о планах инвестировать до $750 млрд в развитие инфраструктуры искусственного интеллекта к 2030 году. Это примерно на 25% больше ранее заявленного объема вложений, сообщает The Wall Street Journal,

Одним из первых крупных проектов станет строительство дата-центра Project Camellia стоимостью $20 млрд в штате Джорджия. Комплекс разместится на территории площадью около 570 гектаров и будет получать до 3,2 ГВт электроэнергии от компании Georgia Power. Ввод энергетических мощностей запланирован на период с 2028 по 2032 год.

В OpenAI заявили, что самостоятельно профинансируют строительство инфраструктуры и подключение к энергосетям. При этом компания согласилась снижать потребление электроэнергии до 1 ГВт в периоды пиковых нагрузок на сеть.

По данным местных властей, OpenAI также получит 50% льготу по налогу на недвижимость сроком на 15 лет.

Напомним, чистый убыток OpenAI в 2025 году составил $39 млрд. В начале июня компания подала документы на IPO в США.

Юлия Топольская
OpenAI
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