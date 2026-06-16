Чистый убыток OpenAI в 2025 году составил $39 млрд

Чистый убыток американской компании OpenAI, разработавшей чат-бот ChatGPT, вырос почти в восемь раз — с $5 млрд в 2024 году до $39 млрд в 2025-м. Об этом пишет издание Financial Times.

По словам источников издания, рост чистого убытка отражает неденежные бухгалтерские расходы OpenAI, связанные с предыдущей структурой компании, а не с ее основной деятельностью.

В прошлом году OpenAI потратила $34 млрд, из них около $19 млрд — на исследования и разработки, почти $6 млрд — на продажи и маркетинг.

В 2025 году выручка OpenAI составила около $13 млрд. К концу прошлого года ежемесячная выручка компании достигала $2 млрд, по сравнению с $1 млрд в квартал в конце 2024 года.

Расходы OpenAI до сих пор финансировались инвесторами. Ранее в этом году компания привлекла $122 млрд при оценке в $730 млрд (без учета новых инвестиций). Организация готовится к IPO, в рамках которого OpenAI могут оценить в более чем $1 трлн.

Напомним, OpenAI подала документы на IPO в США в начале июня.