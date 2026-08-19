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19.08.2026 в 13:10

Маркетплейс «Финуслуги» запустил ИИ-заводы

Система используется для выявления причин сбоев и сокращения сроков их устранения

Маркетплейс «Финуслуги», работающий на базе Московской биржи, запустил пилотный проект по использованию ИИ-заводов. Это система, превращающая бизнес-задачи в непрерывный конвейер работы ИИ-агентов. Об этом сообщила пресс-служба «Финуслуг».

Маркетплейс применяет систему для выявления причин сбоев, снижения сроков их устранения и повышения стабильности цифровых сервисов. ИИ-завод работает ночью: он анализирует продуктовые метрики, выявляет аномалии в доле неуспешных регистраций, сопоставляет данные с кодом платформы, формирует гипотезы о причинах сбоев и создает задачи для команды разработки.

За первый месяц работы ИИ-агенты помогли «Финуслугам» найти девять скрытых технических ошибок, помешавших регистрации примерно 1 тыс. пользователей. Экономический эффект от внедрения решения превзошел затраты на его разработку и поддержку в 26 раз.

Игорь Алутин, старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу и развитию электронных платформ:

Сегодня использование корпоративного ИИ в основном повторяет рабочий график сотрудников: нагрузка растет с девяти утра до шести вечера, а ночью часть вычислительных мощностей остается недозагруженной. ИИ-заводы позволяют изменить эту ситуацию: пока сотрудники отдыхают, агенты могут выполнять фоновые задачи. Утром команда получает не массив данных для ручного изучения, а уже найденную проблему и объяснение причины. Таким образом, одна и та же инфраструктура создает ценность круглосуточно.

Искусственный интеллект финуслуги
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