Маркетплейс «Финуслуги» запустил ИИ-заводы

Маркетплейс «Финуслуги», работающий на базе Московской биржи, запустил пилотный проект по использованию ИИ-заводов. Это система, превращающая бизнес-задачи в непрерывный конвейер работы ИИ-агентов. Об этом сообщила пресс-служба «Финуслуг».

Маркетплейс применяет систему для выявления причин сбоев, снижения сроков их устранения и повышения стабильности цифровых сервисов. ИИ-завод работает ночью: он анализирует продуктовые метрики, выявляет аномалии в доле неуспешных регистраций, сопоставляет данные с кодом платформы, формирует гипотезы о причинах сбоев и создает задачи для команды разработки.

За первый месяц работы ИИ-агенты помогли «Финуслугам» найти девять скрытых технических ошибок, помешавших регистрации примерно 1 тыс. пользователей. Экономический эффект от внедрения решения превзошел затраты на его разработку и поддержку в 26 раз.