OpenAI запустила ChatGPT для подростков

Американская компания OpenAI начала внедрять версию ChatGPT для подростков. Если пользователь пока не видит в ChatGPT функций, предназначенных для несовершеннолетних, возможно, они еще недоступны для его учетной записи. OpenAI расширит доступность сервиса в ближайшие недели. Об этом компания сообщила в своем блоге.

ChatGPT для подростков поможет им учиться, решать задачи и изучать новые идеи. Сервис включает защитные меры, соответствующие возрасту, инструменты для поддержания баланса использования нейросети и дополнительные функции родительского контроля.

Если учетная запись пользователя соответствует критериям, а информация о возрасте (указанная в профиле, подтвержденная или определенная системой) свидетельствует о том, что человеку меньше 18 лет, ChatGPT автоматически активирует версию для подростков.

Функции ChatGPT для подростков:

ознакомление с инструментами и настройками для учебы, творчества и повседневной жизни;

подсказки для начала работы, помогающие приступить к занятиям, отработать навыки или изучить новые идеи;

режим учебы и другие сценарии обучения, предлагающие подсказки, пошаговые инструкции, уточняющие вопросы и проверку знаний;

напоминания о домашнем задании, которые могут предлагать перейти в режим учебы и помочь выполнить задания шаг за шагом;

инструменты для обучения, помогающие практиковаться и проверять уровень понимания материала;

настройка учебных часов;

напоминания, побуждающие делать перерывы;

напоминание, которое может появляться перед загрузкой некоторых изображений, призывая подростков проверить наличие конфиденциальной информации перед отправкой;

встроенные защитные механизмы, помогающие ограничить доступ к конфиденциальному или потенциально вредному контенту.

Внедрение ChatGPT для подростков по всему миру стартует 18 августа, в Австралии он станет доступен 8 сентября. Доступность функций может зависеть от региона.

Накануне сообщалось, что OpenAI запускает рекламу в ChatGPT для пользователей Европы. Объявления будут подбираться без использования истории чатов и памяти пользователя.