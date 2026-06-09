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09.06.2026 в 10:05

OpenAI подала документы на IPO в США

Разработчик ChatGPT начал подготовку к выходу на биржу

Американская компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, конфиденциально направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) документы для проведения первичного публичного размещения акций (IPO). Компания сообщила о подаче регистрационной формы S-1, не раскрыв предполагаемый объем размещения и сроки выхода на биржу.

В OpenAI отметили, что решение о времени проведения IPO пока не принято. В компании подчеркнули, что часть стратегических задач в настоящее время проще реализовывать в статусе частной компании.

Подача заявки состоялась спустя неделю после аналогичного шага со стороны Anthropic. Кроме того, к публичному размещению готовится SpaceX, в структуру которой входит подразделение искусственного интеллекта xAI.

В марте 2026 года OpenAI оценивалась примерно в $852 млрд.

IPO OpenAI
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