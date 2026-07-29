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29.07.2026 в 09:10

Omnicom отчиталась о росте выручки на 6,1%

При этом рекламное направление компании просело

Американский рекламный холдинг Omnicom сообщил о росте органической выручки на 6,1% во втором квартале 2026 года. Объем основных операционных расходов компании составил $6 млрд.

Ключевым драйвером роста стали интегрированные медиа-операции, которые обеспечили около 52,5% выручки холдинга. Их доходы составили $3,1 млрд, увеличившись более чем на 10% в органическом выражении. В то же время рекламное направление компании показало снижение на несколько процентов.

На американский рынок, формирующий около 60% выручки Omnicom, пришлось наиболее заметное увеличение показателей. Компания продолжает оптимизацию структуры бизнеса и планирует получить около $900 млн экономии за счет синергии затрат в текущем году. Omnicom также продает активы с низким потенциалом роста.

Аналитики отмечают, что, если учитывать чистую выручку без затрат, связанных с передачей услуг третьих сторон, органическая динамика Omnicom во втором квартале могла быть отрицательной и составить около -2%. В компании, однако, заявили о повышении прогноза по валовому органическому росту на 2026 год — с 4% до 4,5−5%.

Гендиректор Omnicom Джон Рен заявил, что рост обеспечили как новые клиенты, так и расширение сотрудничества с существующими заказчиками. Среди будущих приоритетов он назвал трансформацию агентского бизнеса, развитие направлений в сфере спорта, развлечений, коммерции и поиска с использованием искусственного интеллекта.

Финансовые результаты представили и другие крупные рекламные холдинги. Так, во втором квартале 2026 года органический рост Publicis составил 4,8%, что позволило компании подтвердить прогноз роста на весь год на уровне 4−5%.а. За апрель-июнь органическая выручка Havas увеличилась на 2,5%, а чистая выручка выросла на 3,8% в годовом выражении — до €724 млн.

Юлия Топольская
Omnicom
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