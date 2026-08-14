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14.08.2026 в 08:00

Waymo выбрала WPP для продвижения роботакси

Американский сервис готовится масштабировать рекламную кампанию за пределами США

Принадлежащая Alphabet компания Waymo, развивающая сервис беспилотных роботакси, передала WPP контракт на медиастратегию и закупку рекламы в Северной Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. WPP Media будет отвечать за продвижение Waymo в ряде городов, где компания планирует международную экспансию, сообщает Mediapost.

Выбор WPP последовал за первой национальной рекламной кампанией Waymo в США, которую компания запустила во время чемпионата мира по футболу в июле. Сейчас сервис работает в шести городах, принимавших матчи турнира. За время чемпионата роботакси компании совершили более 90 тыс. поездок к стадионам и официальным фан-зонам, а сама компания поддержала свыше 400 мероприятий для болельщиков.

Для Waymo рекламная активность становится частью более масштабной задачи — сформировать доверие к беспилотному транспорту перед выходом на новые рынки. В компании рассчитывают сделать автономные поездки привычной частью повседневной мобильности и расширять присутствие за пределами США.

В WPP, в свою очередь, заявили, что рассчитывают помочь Waymo укрепить доверие аудитории к технологии и повысить интерес к сервису.

Ранее WPP выиграл тендер на управление консолидированными маркетинговыми услугами бразильской компании Natura, отвечающими за рынки Латинской Америки. В периметр сделки вошли медиапланирование, креативные решения и производственные функции, включая работу с брендом Avon в регионе.

Юлия Топольская
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