Havas сохранил стабильный рост и улучшил годовой прогноз

Французский рекламно-коммуникационный холдинг Havas повысил прогноз органического роста выручки на 2026 год с 2% до 3% после успешного второго квартала. За апрель-июнь органическая выручка компании увеличилась на 2,5%, а чистая выручка выросла на 3,8% в годовом выражении — до €724 млн.

По итогам первого полугодия чистая выручка Havas составила €1,362 млрд, что на 1,2% больше, чем годом ранее. Органический рост за шесть месяцев также достиг 2,5%. Наиболее высокие темпы продемонстрировал североамериканский рынок, где выручка во втором квартале увеличилась на 6,4%, главным образом благодаря развитию медийного и креативного направлений. Европа, на которую приходится около половины выручки группы, показала более сдержанную динамику.

Генеральный директор Havas Янник Боллоре назвал результаты первого полугодия стабильными. По его словам, компания продолжает инвестировать в наиболее востребованные направления бизнеса, включая спортивный маркетинг, организацию мероприятий и корпоративные коммуникации, а также отмечает успешное развитие совместного предприятия Horizon Global с Horizon Media.

Напомним, в первом квартале 2026 года чистая выручка Havas составила €638 млн, показав органический рост на 2,5%.