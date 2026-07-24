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24.07.2026 в 08:00

Havas сохранил стабильный рост и улучшил годовой прогноз

Холдинг повысил ожидания благодаря сильным результатам в Северной Америке

Французский рекламно-коммуникационный холдинг Havas повысил прогноз органического роста выручки на 2026 год с 2% до 3% после успешного второго квартала. За апрель-июнь органическая выручка компании увеличилась на 2,5%, а чистая выручка выросла на 3,8% в годовом выражении — до €724 млн.

По итогам первого полугодия чистая выручка Havas составила €1,362 млрд, что на 1,2% больше, чем годом ранее. Органический рост за шесть месяцев также достиг 2,5%. Наиболее высокие темпы продемонстрировал североамериканский рынок, где выручка во втором квартале увеличилась на 6,4%, главным образом благодаря развитию медийного и креативного направлений. Европа, на которую приходится около половины выручки группы, показала более сдержанную динамику.

Генеральный директор Havas Янник Боллоре назвал результаты первого полугодия стабильными. По его словам, компания продолжает инвестировать в наиболее востребованные направления бизнеса, включая спортивный маркетинг, организацию мероприятий и корпоративные коммуникации, а также отмечает успешное развитие совместного предприятия Horizon Global с Horizon Media.

Напомним, в первом квартале 2026 года чистая выручка Havas составила €638 млн, показав органический рост на 2,5%.

Havas
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