Publicis повысила прогноз роста на 2026 год

Французская Publicis Groupe повысила прогноз органического роста на 2026 год после результатов второго квартала, превзошедших ожидания. Основными драйверами стали высокий спрос на маркетинговые решения на базе искусственного интеллекта и приток новых клиентов, пишет Reuters.

Теперь компания ожидает органический рост чистой выручки на уровне 4,5−5% по итогам года против ранее прогнозируемых 4−5%. Прогноз по свободному денежному потоку также повышен — примерно до 2,2 €млрд.

Во втором квартале органический рост чистой выручки Publicis составил 4,8%, а основной маркетинговый бизнес группы вырос на 6,5%. При этом направление технологического консалтинга продолжает испытывать давление из-за более осторожных расходов клиентов на масштабные проекты цифровой трансформации.

Генеральный директор Publicis Артур Садун отметил, что компания продолжает выигрывать от высокого спроса на маркетинговые решения, основанные на данных и искусственном интеллекте. По его словам, группа делает ставку на сочетание медиа, технологий, данных и ИИ, помогая брендам повышать эффективность маркетинга и взаимодействия с потребителями.

Publicis также сообщила, что в 2026 году направила более $3 млрд на приобретение активов. В дальнейшем компания планирует сосредоточиться на интеграции этих бизнесов и реализации синергии, а не на новых крупных сделках.

Напомним, Publicis Groupe начала 2026 год с сильных результатов, превзойдя ожидания рынка. В первом квартале органический рост выручки составил 6,4%, а чистая выручка увеличилась на 4,5%.