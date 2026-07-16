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16.07.2026 в 10:50

Publicis повысила прогноз роста на 2026 год

Компания улучшила годовой прогноз благодаря спросу на ИИ-маркетинг

Французская Publicis Groupe повысила прогноз органического роста на 2026 год после результатов второго квартала, превзошедших ожидания. Основными драйверами стали высокий спрос на маркетинговые решения на базе искусственного интеллекта и приток новых клиентов, пишет Reuters.

Теперь компания ожидает органический рост чистой выручки на уровне 4,5−5% по итогам года против ранее прогнозируемых 4−5%. Прогноз по свободному денежному потоку также повышен — примерно до 2,2 €млрд.

Во втором квартале органический рост чистой выручки Publicis составил 4,8%, а основной маркетинговый бизнес группы вырос на 6,5%. При этом направление технологического консалтинга продолжает испытывать давление из-за более осторожных расходов клиентов на масштабные проекты цифровой трансформации.

Генеральный директор Publicis Артур Садун отметил, что компания продолжает выигрывать от высокого спроса на маркетинговые решения, основанные на данных и искусственном интеллекте. По его словам, группа делает ставку на сочетание медиа, технологий, данных и ИИ, помогая брендам повышать эффективность маркетинга и взаимодействия с потребителями.

Publicis также сообщила, что в 2026 году направила более $3 млрд на приобретение активов. В дальнейшем компания планирует сосредоточиться на интеграции этих бизнесов и реализации синергии, а не на новых крупных сделках.

Напомним, Publicis Groupe начала 2026 год с сильных результатов, превзойдя ожидания рынка. В первом квартале органический рост выручки составил 6,4%, а чистая выручка увеличилась на 4,5%.

Юлия Топольская
Publicis
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