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18+
13.08.2026 в 08:00

WPP увеличит бонусы сотрудникам

Фонд премирования вырос на 120%

WPP рассчитывает увеличить выплаты бонусов сотрудникам во втором полугодии 2026 года. Новая система мотивации стала частью масштабной перестройки бизнеса, которую проводит генеральный директор группы Синди Роуз, пишет AdNews.

В первом полугодии фонд премирования WPP уже вырос до £130 млн против £59 млн годом ранее — на 120%. Его доля в чистой выручке увеличилась с 1,2% до 2,7%. В компании объясняют, что в 2025 году выплаты были необычно низкими из-за слабых финансовых результатов. В 2026 году WPP рассчитывает постепенно вернуть бонусы к уровням, сопоставимым с 2024 годом.

При этом финансовые показатели группы пока демонстрируют снижение выручки. Однако динамика постепенно улучшается и результаты оказываются лучше собственных прогнозов WPP.

Новая система мотивации предполагает единые цели для четырех подразделений и должна быть связана с общими показателями всей группы. По словам Роуз, новая организационная модель также будет опираться на платформу WPP Open, которая должна объединить технологические и операционные процессы компании.

Ранее сообщалось, что WPP готовится к очередному этапу сокращения персонала.

Юлия Топольская
WPP
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