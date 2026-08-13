WPP увеличит бонусы сотрудникам

WPP рассчитывает увеличить выплаты бонусов сотрудникам во втором полугодии 2026 года. Новая система мотивации стала частью масштабной перестройки бизнеса, которую проводит генеральный директор группы Синди Роуз, пишет AdNews.

В первом полугодии фонд премирования WPP уже вырос до £130 млн против £59 млн годом ранее — на 120%. Его доля в чистой выручке увеличилась с 1,2% до 2,7%. В компании объясняют, что в 2025 году выплаты были необычно низкими из-за слабых финансовых результатов. В 2026 году WPP рассчитывает постепенно вернуть бонусы к уровням, сопоставимым с 2024 годом.

При этом финансовые показатели группы пока демонстрируют снижение выручки. Однако динамика постепенно улучшается и результаты оказываются лучше собственных прогнозов WPP.

Новая система мотивации предполагает единые цели для четырех подразделений и должна быть связана с общими показателями всей группы. По словам Роуз, новая организационная модель также будет опираться на платформу WPP Open, которая должна объединить технологические и операционные процессы компании.

Ранее сообщалось, что WPP готовится к очередному этапу сокращения персонала.