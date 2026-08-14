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18+
14.08.2026 в 15:00

Dentsu вложила $23 млн в ИИ, данные и медиа

Компания планирует выйти на операционную маржу 16% к 2028 году

Dentsu инвестировала около $23 млн во внутреннее развитие искусственного интеллекта, данных и медиа в первой половине 2026 года. Средства стали частью обновленной стратегии группы, которая предполагает одновременное сокращение расходов и увеличение вложений в технологии.

Для сравнения, в прошлом году Dentsu инвестировала около $50 млн в развитие технологий работы с данными, включая собственные решения и внедрение искусственного интеллекта. К 2027 финансовому году компания рассчитывает снизить операционные затраты более чем на $314 млн, а к 2028 году — выйти на операционную маржу 16%. Органический рост бизнеса на этом горизонте Dentsu оценивает в 2−3%.

Основной акцент компания делает на ИИ. Технологии планируется встроить в планирование, принятие решений, работу с контентом и управление проектами. Dentsu также намерена создавать собственные ИИ-решения, развивать и монетизировать данные и работать с внешними технологическими партнерами. В результате компания рассчитывает перейти от роли маркетингового подрядчика к статусу партнера, который помогает клиентам обеспечивать рост бизнеса. По прогнозу Dentsu, к 2028 году алгоритмы будут участвовать в принятии решений при размещении 75% рекламных инвестиций.

Медиа при этом останутся одним из ключевых направлений. Группа намерена повышать эффективность международного медиа-бизнеса и концентрировать инвестиции на приоритетных рынках. Отдельную ставку Dentsu делает на Азиатско-Тихоокеанский регион, который компания называет своей «следующей базой роста». Япония при этом определена как основной регион группы, Северная и Южная Америка — как двигатель роста.

Финансировать новый этап развития Dentsu намерена в том числе за счет сокращения структуры бизнеса. К 2028 финансовому году компания планирует уменьшить расходы глобальной штаб-квартиры примерно на 30% относительно плана на 2026 год.

Ранее сообщалось, что Dentsu Group вернулась к росту в первом квартале 2026 года благодаря сильным результатам в Японии и восстановлению EMEA, однако слабая динамика в других регионах продолжает ограничивать темпы восстановления холдинга. Органический рост компании составил 0,2%.

Юлия Топольская
Dentsu
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