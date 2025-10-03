Нейрокомикс от SMM-агентства Republic

SMM-агентство Republic представляет историю в ретро-футуристической мультяшной стилистике, где привычные сказочные образы переосмыслены. Главный герой — жаба, отсылающая и к «Царевне-лягушке», и к современным фильмам, деконструирующим каноничные сюжеты. Комикс не стремится пересказать «Алису» буквально, а скорее предлагает зрителю новый взгляд: в будущем найдется место только тому, кто помнит прошлое.
Процесс
На создание ушло примерно 25 часов: около 15 — на сценарий и генерацию изображений, еще 10 — на верстку и титры.
Для стилистики сознательно выбрали мультяшный ретро-футуризм в духе Rick and Morty и Futurama: он позволяет доводить современные явления до гротеска и создавать абсурдное «будущее», наполненное внутренними визуальными и смысловыми отсылками. В результате получилось более 50 панелей, объединенных в цельный сюжет на 11 страницах.
Техническая часть
- Основная генерация велась в MidJourney через детальные промпты и мудборды.
- Для единообразия персонажей и русскоязычного текста подключались Nano Banana и генерация изображений внутри ChatGPT.
- Точечные правки (4 сцены) сделаны в Adobe Firefly через inpaint-генерацию.
- Верстка, титры и финальное оформление — вручную, так как ИИ пока не справляется с качественной типографикой.
Трудности и находки
Самой сложной задачей оказалась массовка из животных: нейросети упорно «подменяли» их людьми. Решением стало смещение фокуса на основных персонажей и отказ от случайных «человеческих» фигур.
Для драматических акцентов добавили отдельные кадры в другой стилистике — оммаж Спанч Бобу с эмоциональными крупными планами.
Единообразие персонажей удалось удержать благодаря Omni-референсам и последовательной работе с мудбордами.
Некоторые мелкие ошибки генерации (например, разная обувь у героя) мы обыгрывали монтажом и планами — приоритет всегда оставался за историей, а не за идеальной картинкой.
Примеры запросов
a cartoon toad sits on the couch in front of his phone, wearing jeans and white sneakers with socks. he has an oversized head and is holding up two fingers to his face, as if he's deep in thought. the room around him features purple walls, a small table beside the couch, and various decor items, including framed pictures hanging above the sofa and a calendar on one wall. this is a comic book-style illustration --ar 3:2
Future metro station, technology and modernity, On the floor, workers in cyberpunk clothes are laying out glowing LED tiles. All the tiles on the floor glow with soft light, cyberpunk style, metro of the future, high detail --ar 3:2
a cartoon of an anthropomorphic elk holding up a blue card with arrows on it, similar to the uno game. the horse is wearing a purple dress and has dark red nails. the image is a close-up shot in a 2d flat style, with a teal-colored background --ar 3:2
a green toad with two human eyes, each eye is the reflection of an adult man wearing a crown and having blond hair in a frontal view. in one lens, there's king arthur looking at the london skyline, while on the other lens, he sees the st. paul's cathedral building. cartoon style, in the style of rick & morty, with thick lines and vibrant colors --ar 3:
a cartoon toad with big yellow eyes wearing a white t-shirt in the subway, in the style of matt groening and james gilleard. the frog has green skin color, detailed facial features, and the light blue walls of the moving train are visible behind him. it's a night scene, and the frog's face reflects extreme sadness and despair, with his head tilted upwards. the floor of the metro is covered with water drops --ar 3:2
Рекомендации и выводы
Новичкам мы советуем попробовать Nano Banana или генерацию внутри ChatGPT — это наиболее дружелюбные и понятные инструменты для старта и быстрых задач.
Для Republic этот проект стал ценным опытом: привычные нам ИИ-инструменты для иллюстраций и анимации открылись с новой стороны в формате комикса. Серия картинок превратилась в цельный сюжет с характерными персонажами и собственной драматургией.