Нейрокомикс от Ingate Group

Ingate Group хотели создать не просто развлекательный продукт, но также порефлексировать о том, что стоит за нашими желаниями и потребностями. Алиса, оказавшаяся в цифровом Зазеркалье, сталкивается с тем, что идеальная жизнь — лишь продукт тщательно персонализированной рекламы, и пытается найти путь к настоящей себе.

История создания

Ход работы

Общее время работы над проектом составило около 86 часов.

5 часов заняли мозгоштурм, обсуждение и выбор концепции, а также написание драфта сценария.

1 час — редактура сценария. Здесь нам помог Deepseek: мы передали ему драфт сценария и попросили доработать его — скорректировать и дополнить диалоги, детализировать миры и героев, чтобы комикс был интересен широкому кругу читателей, а философский смысл легко считывался.

80 часов ушло на визуальную реализацию комикса — генерацию, отбор, постобработку и верстку.

Стилистика комикса

Проект был вдохновлен визуальным стилем иллюстратора Дэна Мора, особенно его работой над комиксом «Клаус». Композиция и построение кадров выстраивались по принципам классических аналоговых комиксов: с четким ритмом панелей, выразительными ракурсами и акцентами на мимике персонажей. Особое внимание уделялось разработке героев — их силуэтам и стилю одежды, чтобы они оставались узнаваемыми даже в общих сценах. Цвет в комиксе стал не просто декоративным, а смысловым инструментом: он меняется от сцены к сцене, подчеркивая эмоции и направляя внимание читателя по сюжетной дуге.

Использованные ИИ-инструменты

В работе применялись MidJourney и ChatGPT. На ранних этапах команда экспериментировала с функцией style reference в MidJourney, чтобы добиться единого стиля генерации. Однако вскоре столкнулась с ограничениями: заранее натренированный стиль нередко «пересиливал» композиционные запросы, что вызывало проблемы с масштабом фигур, ракурсами камеры или приводило к неестественной стилизации лиц (все второстепенные персонажи начинали напоминать главную героиню).

Чтобы избежать этих искажений, команда приняла решение самостоятельно натренировать новый визуальный профиль в MidJourney v6.1 и создать отдельный мудборд с ключевым стилем и образами, который затем дополнялся удачными генерациями. Версия модели v6.1 была выбрана осознанно — по сравнению с v7 она дает более чистую, графичную стилистику, близкую к традиционному комиксу, без излишней «фотореалистичности» и размытости форм.

Неудачные кадры

Поиск стиля

Состав творческой группы

Куратор проекта: Юлия Калинина

Разработка идеи и драфта сценария: Вадим Артамонов

Реализация комикса: Иван Ивочкин

Редактура комикса: Карина Морец