Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

DDB Navigator inside
Markswebb
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+

Нейрокомикс от Ingate Group

История об обратной стороне наших желаний

14.10.2025 5

Ingate Group хотели создать не просто развлекательный продукт, но также порефлексировать о том, что стоит за нашими желаниями и потребностями. Алиса, оказавшаяся в цифровом Зазеркалье, сталкивается с тем, что идеальная жизнь — лишь продукт тщательно персонализированной рекламы, и пытается найти путь к настоящей себе.

История создания

Ход работы

Общее время работы над проектом составило около 86 часов.

  • 5 часов заняли мозгоштурм, обсуждение и выбор концепции, а также написание драфта сценария.
  • 1 час — редактура сценария. Здесь нам помог Deepseek: мы передали ему драфт сценария и попросили доработать его — скорректировать и дополнить диалоги, детализировать миры и героев, чтобы комикс был интересен широкому кругу читателей, а философский смысл легко считывался.
  • 80 часов ушло на визуальную реализацию комикса — генерацию, отбор, постобработку и верстку.

Стилистика комикса

Проект был вдохновлен визуальным стилем иллюстратора Дэна Мора, особенно его работой над комиксом «Клаус». Композиция и построение кадров выстраивались по принципам классических аналоговых комиксов: с четким ритмом панелей, выразительными ракурсами и акцентами на мимике персонажей. Особое внимание уделялось разработке героев — их силуэтам и стилю одежды, чтобы они оставались узнаваемыми даже в общих сценах. Цвет в комиксе стал не просто декоративным, а смысловым инструментом: он меняется от сцены к сцене, подчеркивая эмоции и направляя внимание читателя по сюжетной дуге.

Использованные ИИ-инструменты

В работе применялись MidJourney и ChatGPT. На ранних этапах команда экспериментировала с функцией style reference в MidJourney, чтобы добиться единого стиля генерации. Однако вскоре столкнулась с ограничениями: заранее натренированный стиль нередко «пересиливал» композиционные запросы, что вызывало проблемы с масштабом фигур, ракурсами камеры или приводило к неестественной стилизации лиц (все второстепенные персонажи начинали напоминать главную героиню).

Чтобы избежать этих искажений, команда приняла решение самостоятельно натренировать новый визуальный профиль в MidJourney v6.1 и создать отдельный мудборд с ключевым стилем и образами, который затем дополнялся удачными генерациями. Версия модели v6.1 была выбрана осознанно — по сравнению с v7 она дает более чистую, графичную стилистику, близкую к традиционному комиксу, без излишней «фотореалистичности» и размытости форм.

Неудачные кадры

Нейрокомикс от Ingate Group Нейрокомикс от Ingate Group Нейрокомикс от Ingate Group

Поиск стиля

Нейрокомикс от Ingate Group Нейрокомикс от Ingate Group Нейрокомикс от Ingate Group Нейрокомикс от Ingate Group Нейрокомикс от Ingate Group Нейрокомикс от Ingate Group

Состав творческой группы

Куратор проекта: Юлия Калинина
Разработка идеи и драфта сценария: Вадим Артамонов
Реализация комикса: Иван Ивочкин
Редактура комикса: Карина Морец

Другие материалы
30.10.2025 в 12:00
Sostav открывает народное голосование проекта «Нейрокомикс»
27.10.2025 в 12:00 6
Нейрокомикс от RTBSape: «Алиса и еще один вторник»
24.10.2025 в 12:00 6
Нейрокомикс от РЭУ им. Г.В. Плеханова
23.10.2025 в 13:00
Нейрокомикс от X5 Media и GREATIVE
22.10.2025 в 13:00 2
Нейромикс от агентства «Виноу»
21.10.2025 в 16:00 3
Нейрокомикс от MaxCreative and Co
20.10.2025 в 16:00
Нейрокомикс от «Яркий Комикс»
17.10.2025 в 12:00 2 1
Нейрокомикс от агентства Prophet
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.