Нейрокомикс от агентства Media 108: «Эмили в Изборске»

Все мы знаем о путешествиях Эмили в Париже. Однако агентство Media 108 отправило героиню с таким же именем в… Псковскую область. Чем закончились приключения девушки в деревне Изборск, читайте в нейрокомиксе «Эмили в Изборске».

Идея

Тема «Маркетинг российской деревни» предоставила команде Media 108 возможность создать уникальную вселенную, где нет ограничений на передвижение между странами, публикацию контента и сотрудничество с зарубежными специалистами.

В качестве главного персонажа они выбрали героиню популярного сериала «Эмили в Париже» и переместили её в российскую деревню Изборск, расположенную в Псковской области, одной из старейших деревень России. В Изборске Эмили предстояло заниматься привычной для себя деятельностью — маркетинговым продвижением, но в совершенно новых и непривычных для неё условиях.

Образы персонажей

Для создания визуальных образов использовалась нейросеть Midjourney, которая позволила не только генерировать изображения, но и редактировать их фрагменты, продлевать сгенерированные сцены, улучшать качество и экспериментировать со стилистическими решениями.

На этапе создания образов был выбран художественный стиль, сочетающий элементы мультипликации, комиксов и реализма, чтобы добиться визуальной схожести с работами студий Pixar и Disney. Цветовая палитра была яркой и насыщенной, с четкими и детализированными линиями. Основным референсом для главного персонажа послужило изображение Эмили из сериала «Эмили в Париже».

Одни из первых генераций:

На одном из этапов мы решили проверить идею интегрировать иллюстрированного персонажа в реалистичное окружение:

И после пробы было принято решение двигаться в сторону иллюстрированного окружения, чтобы персонаж не воспринимался инородно.

В качестве базовой стилистики для окружения использовался сгенерированный кусочек русской западной провинции, который не раз выручал в последующей генерации изображений.

Виктория Бовтрель, дизайнер Media 108: Чтобы получить точное описание локации на английском языке, мы делали следующее: искали референсы местности в открытых источниках, загружали их в Discord, где через нейросеть Midjorney с помощью команды /describe добивались точного описания локации. Для генерации персонажей и поз мы использовали переводчик DeepL.

Для оформления диалогов мы выбрали шрифт Rubik — без засечек «с человеческим характером» (humanist sans serif). Он имеет слегка закругленные углы, что делает его приятным для чтения и сохраняет его минималистичность. Такой шрифт не отвлекает от содержания, которое отражено в визуальной части комикса.

Детали при написании промптов

При генерации изображений авторы старались обогатить сцену деталями и их описанием.

До «обогащения»: Эмили сидит в своем чикагском офисе, читает e-mail, в котором написано: Dear Emily, we are happy to offer to you a work trip to Russia, Izborsk… После «обогащения» промпта деталями: Эмили сидит на офисном кресле в своем Чикагском офисе в личном белом кабинете, сбоку большое окно в пол. Она читает e-mail на рабочем компьютере. Эмили работает маркетологом. Она одета стильно. Итоговый промпт выглядел как: /imagine prompt: Emily sits in an office chair in her Chicago office in her private white office, a large floor-to-ceiling window on the side. She's reading an e-mail on her work computer. Emily works as a marketer. She is dressed stylishly. The comic takes place in the Russian village of Izborsk, which is located in the Pskov region. --cref media.discordapp.net/attachments/1116647120481554517/…/1.png --no text

Чтобы избежать появления артефактов в виде слов на несуществующем языке на изображениях, в конце промптов добавлялась команда --no со значением text.

В большинстве случаев изменения в промптах были минимальными. Например, если требовалось, чтобы нейросеть не рисовала блокнот в руках Эмили, нужно было заменить слово e-mail на message.

Однако иногда промпт нуждался в более значительной корректировке, так как точечные изменения не давали желаемого результата. Это происходило, например, в случае с образом Глеба, который поначалу выглядел больше как герой японского аниме, чем как русский парень.

А еще порой нейросеть выдавала интересные концепты, например, чемоданов:

Для генерации похожих персонажей по ранее выбранному использовали команду --cref. Она позволяет передать нейросети информацию о внешнем образе для новой генерации. Также время от времени использовали --sref для генерации на основе стиля с изображения.

Алексей Даньков, арт-директор Media 108: Для того, чтобы генерация окружения соответствовала желаемой, в конце промптов прописывалась строчка: The comic takes place in the Russian village of Izborsk, which is located in the Pskov region. А чтобы не копировать ее постоянно, мы использовали переменные Midjourney.

Записывали тексты и параметры под горячие «команды». В данном случае это пользовательская команда --f1. Использовали и множественную генерация через фигурные скобки, пример: {--c 30, --c 50, --c 70, --c 90, --c 100}. В примере генерируем изображения с различной степенью «хаоса».

Виктория Дрёмова, дизайнер Media 108: Очень помогала функция фрагментарной генерации изображения — уточнения деталей на изображении:

Также нейросеть умеет понимать Emojis. Для подкрепления промпта добавляли эмодзи через клавиши win+Ж на клавиатуре (Windows).

Итог

Финальный макет был собран в Figma с добавлением текстовых блоков и небольших иконок.

Нейросеть Midjourney дает множество возможностей для генерации изображений. Для того, чтобы повысить эффективность работы с ней, лучше использовать различные комбинации явных и скрытых инструментов. Таким образом, картинка получается более разнообразной и живой.