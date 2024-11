Нейрокомикс от агентства Media 108: «Эмили в Изборске»

До «обогащения»:

Эмили сидит в своем чикагском офисе, читает e-mail, в котором написано: Dear Emily, we are happy to offer to you a work trip to Russia, Izborsk…

После «обогащения» промпта деталями:

Эмили сидит на офисном кресле в своем Чикагском офисе в личном белом кабинете, сбоку большое окно в пол. Она читает e-mail на рабочем компьютере. Эмили работает маркетологом. Она одета стильно.

Итоговый промпт выглядел как:

/imagine prompt: Emily sits in an office chair in her Chicago office in her private white office, a large floor-to-ceiling window on the side. She's reading an e-mail on her work computer. Emily works as a marketer. She is dressed stylishly. The comic takes place in the Russian village of Izborsk, which is located in the Pskov region. --cref media.discordapp.net/attachments/1116647120481554517/…/1.png --no text