Нейрокомикс от *feedstars: «Как Алексей бабуле помогал»

Агентство *feedstars представило историю о молодом человеке, который отправляется в забытую деревню и сталкивается с ее увяданием. Когда-то здесь процветали ремесла, но с годами спрос на них сошел на нет, и место начало угасать. Как мужчине удалось возродить былую славу деревни?

В своем комиксе агентство хотело рассказать о том, как современные технологии и маркетинговые стратегии могут помочь сохранить и продвинуть традиционные русские ремесла.

Главный герой — Алексей, отправляется в деревню к своей бабушке, которая жалуется на то, что люди перестали ценить ручное творчество и покупать вязаную одежду из-за популярности маркетплейсов. Герою предстоит продвинуть её товары, попутно понимая, что бабушка не одна страдает от недостатка клиентов. Алексей создает магазин с товарами от жителей деревни и привлекает инфлюенсеров, которые рассказывают о товарах в соцсетях. Жители деревни становятся более открытыми к новому, и про их изделия узнает широкая аудитория.

Для создания изображений авторы использовали нейросеть DreamStudio от Stable Diffusion, модель SDXL v1.0.

Для визуального стиля выбрали как всегда классику — стиль ретро-комикса с цветными изображениями и черной обводкой. Для каждого промпта был прописан этот параметр — сomics book style, colorful with black outline.

Авторы экспериментировали с различными промптами, чтобы добиться желаемого результата. Удачными оказались промпты, которые включали подробное описание сцены и персонажей, такие как «русская деревня, лето, голубое небо, много зелени, русские деревенские дома, парень, 25 лет, русые короткие волосы, голубые глаза идет по дороге». Таким промпты позволили создать детализированные и реалистичные изображения, объединенные общей стилистикой.

Менее удачными оказались промпты, которые были слишком общими или абстрактными, например, «парень идет по деревне». Они не давали достаточно информации для создания точных и нужных изображений.

Таким образом, использование нейросетей позволило авторам создать необходимые визуальные образы, которые помогли раскрыть основную идею комикса.