Нейрокомикс от ICONICOLOR: «Как Казимир и Север превратили деревню в акселератор AI технологий»

Агентство ICONICOLOR решило отойти от привычных форм и создало нейрокомикс в стиле, близком к кубизму. Но при этом с четкими, объемными геометрическими формами.

Сюжет комикса напоминает игру с разными уровнями реальности. Люди-кубики Казимир и Север, работающие в офисе, занимаются привлечением клиентов в разные ниши. Но что-то постоянно идёт не так: то воронка сломается, то реклама не сработает. Стали они думать о решении проблемы. Они полезли в интернет и прочитали, что надо поискать инструменты, которые ещё не использовали. Но ребята подошли к этому радикально, решили начать все с чистого лица и поехать в деревню.

Описание работы

Работа над проектом заняла 18 часов. На первом этапе был выбран уникальный стиль для комикса — кубизм, чтобы исследовать, какие варианты трансформации образов может предложить нейросеть.

В процессе создания использовались инструменты: ChatGPT, Midjourney, Adobe Creative Cloud и Stable Diffusion. Применялся микс промптов, а также использовались настройки Midjourney с адаптацией параметров сети.

Первая попытка создания сюжета и визуальной части не дала удовлетворительного результата. В связи с этим было принято решение использовать нестандартную стилистику в качестве основы для комикса.

Рекомендации для начинающих работать с ИИ

Избегать использования стандартных сценариев.

Уделять внимание детализации запросов.

Работать с разными нейросетями в комплексе для достижения лучшего результата.

Оценка полученного опыта

Эксперимент был признан успешным. Были протестированы разные варианты сценариев и визуальных решений, что позволило понять, какие подходы наиболее эффективны.