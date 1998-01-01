Почему торговля становится новой медийной средой

01 Ритейл-медиа — это не только баннеры или продвижение в поиске и рекомендациях на сайтах и в приложениях маркетплейсов. Этот канал позволяет рекламодателям нативно привлекать покупателей как в цифровых точках продаж (на сайтах и в мобильных приложениях), так и в офлайн-каналах, таких как торговые залы, прикассовые зоны и другие точки продаж.

02 Ритейл-медиа открывает возможности для омниканального продвижения прямо в местах продаж, где шанс конверсии в покупку значительно возрастает. Ритейлеры сейчас – это кросс-канальные рекламные площадки, которые позволяют сочетать онлайн- и офлайн-инструменты. Это дает возможность охватить все этапы клиентского пути и легко «догонять» покупателя, который постоянно переключается между каналами. Ритейл-медиа позволяет брендам быть рядом с покупателем, когда он действительно заинтересован в товаре.

03 Ритейлеры обладают уникальным преимуществом: они знают о своих покупателях больше, чем другие участники рекламного рынка. Это знание основано не на абстрактных данных, а на глубокой аналитике колоссального количества информации. Анализируя поведение покупателей, ритейлеры могут выявить паттерны, которые помогают создавать более точные и эффективные рекламные кампании.

04 Благодаря этому для рекламодателей открываются новые, более глубокие возможности персонализации. Рекламные креативы формируются не по общим демографическим признакам или интересам, а по реальным паттернам поведения.