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День
Рекламы
В ритейле
почему ритейл-медиа меняет правила игры и зачем нам новый праздник
erid: 2W5zFHuE8Mv, Реклама, https://x5media.ru/, ПАО Корпоративный Центр ИКС 5

Еще недавно ритейл-медиа просто казался перспективной нишей, а сегодня — это уже один из самых быстрорастущих каналов продвижения. Бренды и агентства все активнее осваивают этот формат: он даёт не просто охват, а глубокое понимание потребителя и моментальный контакт с ним — в онлайне и офлайне.

16 апреля Х5 Media запускает новый индустриальный праздник — День рекламы в ритейле. Его цель — зафиксировать роль ритейл-медиа как важного звена в современном маркетинге и объединить профессиональное сообщество – всех специалистов, участвующих в процессе создания и размещения рекламы в ритейл-медиа: представителей рекламных площадок, рекламодателей и агентств.

О нас

Х5 Media — подразделение Х5 Group, представляющее собой единое окно рекламных и аналитических возможностей Х5 для поставщиков и партнеров, медиаплатформу Food.ru и платформу для работы с блогерами Х5 Blogger.

Х5 Media предлагает рекламодателям более 15 онлайн — и офлайн-каналов коммуникации.

ecom
  • приложения и онлайн-магазины торговых сетей Х5
  • социальные сети
Digital instore
  • digital-экраны в прикассовых зонах и КСО
  • аудиореклама через внутреннее радио
Digital
  • медиаплатформа Food.ru
  • платформа для работы с блогерами X5 Blogger

Партнеры могут выбрать один канал для продвижения или комбинировать несколько, повышая эффективность кампании.

Х5 Media открывает доступ к рекламным опциям всех бизнесов группы, ежедневная аудитория которых более 24 миллионов покупателей по всей России, а также аналитическим инструментам на основе больших данных.

Ритейл-медиа сегодня:

Один из самых быстрорастущих сегментов на рекламном рынке
Дает точный контакт с аудиторией
Здесь не нужно искать контекст — он уже есть: товар на полке, корзина в приложении, маршрут по магазину

Почему торговля становится новой медийной средой

01

Ритейл-медиа — это не только баннеры или продвижение в поиске и рекомендациях на сайтах и в приложениях маркетплейсов. Этот канал позволяет рекламодателям нативно привлекать покупателей как в цифровых точках продаж (на сайтах и в мобильных приложениях), так и в офлайн-каналах, таких как торговые залы, прикассовые зоны и другие точки продаж.

02

Ритейл-медиа открывает возможности для омниканального продвижения прямо в местах продаж, где шанс конверсии в покупку значительно возрастает. Ритейлеры сейчас – это кросс-канальные рекламные площадки, которые позволяют сочетать онлайн- и офлайн-инструменты. Это дает возможность охватить все этапы клиентского пути и легко «догонять» покупателя, который постоянно переключается между каналами. Ритейл-медиа позволяет брендам быть рядом с покупателем, когда он действительно заинтересован в товаре.

03

Ритейлеры обладают уникальным преимуществом: они знают о своих покупателях больше, чем другие участники рекламного рынка. Это знание основано не на абстрактных данных, а на глубокой аналитике колоссального количества информации. Анализируя поведение покупателей, ритейлеры могут выявить паттерны, которые помогают создавать более точные и эффективные рекламные кампании.

04

Благодаря этому для рекламодателей открываются новые, более глубокие возможности персонализации. Рекламные креативы формируются не по общим демографическим признакам или интересам, а по реальным паттернам поведения.

05

Стоит отметить, что ритейл-медиа выбирают не только производители, чьи товары представлены на полках Х5. В ритейл приходят и внешние рекламодатели — от банков до производителей бытовой техники. Они все активнее используют этот канал, чтобы напрямую взаимодействовать с активной и лояльной аудиторией ритейлера в момент принятия решения о покупке.

Зачем нужен новый праздник

Появление профессионального праздника — это символ зрелости отрасли. Запуская День рекламы в ритейле, Х5 Media подчеркивает:

Ритейл-медиа — это не временный тренд, а стратегическое направление, которое определяет будущее всей рекламной индустрии.

Наша задача — объединить тех, кто уже работает с ритейл-медиа, и тех, кто только интересуется этим инструментом. Создать поводы для общения, обмена знаниями, совместных проектов. А ещё — сформировать живое профессиональное сообщество, в котором ритейл и реклама говорят на одном языке.

Проверьте себя:

тест про ритейл и рекламу

Небольшой тест для читателей, работающих с рекламой:  Понимаете ли вы, как работает ритейл-медиа?

Вопрос 1 из 4:
Почему торговля — двигатель рекламы?
а)
Потому что человек может не знать, чего он хочет, но точно знает, что оно сейчас по акции
б)
Потому что ритейл создаёт условия для её эффективного распространения и воздействия на потребителей
в)
Потому что ритейл владеет самыми креативными агентствами
г)
Потому что торговля и реклама состарились вместе — и уже не могут друг без друга ❤️
Празднуйте с нами и расширяйте
свои рекламные возможности!

Вместе — значит сильнее


Сегодня реклама все чаще работает не на расстоянии, а в контакте. Не вдогонку за аудиторией, а рядом с ней — в момент выбора, в точке принятия решений. Именно ритейл-медиа позволяет строить такие коммуникации: понятные, точные, эффективные.


И День рекламы в ритейле — это не только праздник, но и новый повод говорить о будущем. Мы приглашаем к диалогу всех, кто делает рекламу умной, технологичной и работающей на результат.

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