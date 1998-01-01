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Еще недавно ритейл-медиа просто казался перспективной нишей, а сегодня — это уже один из самых быстрорастущих каналов продвижения. Бренды и агентства все активнее осваивают этот формат: он даёт не просто охват, а глубокое понимание потребителя и моментальный контакт с ним — в онлайне и офлайне.
16 апреля Х5 Media запускает новый индустриальный праздник — День рекламы в ритейле. Его цель — зафиксировать роль ритейл-медиа как важного звена в современном маркетинге и объединить профессиональное сообщество – всех специалистов, участвующих в процессе создания и размещения рекламы в ритейл-медиа: представителей рекламных площадок, рекламодателей и агентств.
Х5 Media — подразделение Х5 Group, представляющее собой единое окно рекламных и аналитических возможностей Х5 для поставщиков и партнеров, медиаплатформу Food.ru и платформу для работы с блогерами Х5 Blogger.
Х5 Media предлагает рекламодателям более 15 онлайн — и офлайн-каналов коммуникации.
Партнеры могут выбрать один канал для продвижения или комбинировать несколько, повышая эффективность кампании.
Х5 Media открывает доступ к рекламным опциям всех бизнесов группы, ежедневная аудитория которых более
Ритейл-медиа — это не только баннеры или продвижение в поиске и рекомендациях на сайтах и в приложениях маркетплейсов. Этот канал позволяет рекламодателям нативно привлекать покупателей как в цифровых точках продаж (на сайтах и в мобильных приложениях), так и в офлайн-каналах, таких как торговые залы, прикассовые зоны и другие точки продаж.
Ритейл-медиа открывает возможности для омниканального продвижения прямо в местах продаж, где шанс конверсии в покупку значительно возрастает. Ритейлеры сейчас – это кросс-канальные рекламные площадки, которые позволяют сочетать онлайн- и офлайн-инструменты. Это дает возможность охватить все этапы клиентского пути и легко «догонять» покупателя, который постоянно переключается между каналами. Ритейл-медиа позволяет брендам быть рядом с покупателем, когда он действительно заинтересован в товаре.
Ритейлеры обладают уникальным преимуществом: они знают о своих покупателях больше, чем другие участники рекламного рынка. Это знание основано не на абстрактных данных, а на глубокой аналитике колоссального количества информации. Анализируя поведение покупателей, ритейлеры могут выявить паттерны, которые помогают создавать более точные и эффективные рекламные кампании.
Благодаря этому для рекламодателей открываются новые, более глубокие возможности персонализации. Рекламные креативы формируются не по общим демографическим признакам или интересам, а по реальным паттернам поведения.
Стоит отметить, что ритейл-медиа выбирают не только производители, чьи товары представлены на полках Х5. В ритейл приходят и внешние рекламодатели — от банков до производителей бытовой техники. Они все активнее используют этот канал, чтобы напрямую взаимодействовать с активной и лояльной аудиторией ритейлера в момент принятия решения о покупке.
Появление профессионального праздника — это символ зрелости отрасли. Запуская День рекламы в ритейле, Х5 Media подчеркивает:
Наша задача — объединить тех, кто уже работает с ритейл-медиа, и тех, кто только интересуется этим инструментом. Создать поводы для общения, обмена знаниями, совместных проектов. А ещё — сформировать живое профессиональное сообщество, в котором ритейл и реклама говорят на одном языке.
Небольшой тест для читателей, работающих с рекламой: Понимаете ли вы, как работает ритейл-медиа?