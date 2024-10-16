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Пирожок для вдохновения: нейрокомикс от RODNYA Creative PR Studio

История о пользе свежего воздуха и бабушкиной выпечки для креативных умов

16.10.2024

RODNYA Creative PR Studio вспомнили о том, что никто и не забывал. Работая в рекламе, легко столкнуться с выгоранием. Но возникает вопрос: существует ли выгорание на самом деле или это просто потеря ценности того, чем занимаешься? Что, если мы сможем помочь не только российской деревне, но и самим себе?

Так появилась идея превратить русские деревни в новый креативный «рехаб» для тех, кто занят в профессии, и напомнить о возможностях, которые профессия открывает каждому из нас.

Особый нюанс: в PR важно, чтобы слова подкреплялись действиями. Поэтому эта история связана с реальной деревней Родня, которой студия действительно стремится помочь. Команда организует поездку в деревню для креатора, который будет готов последовать примеру главного героя (все детали можно узнать в комиксе).

Возрождение креативности, профессии и русской деревни

Феникс Горелый, креатор, переживающий выгорание, отправляется в деревню Родня, чтобы восстановить силы. Там он знакомится с бабой Нюрой, которая вдохновляет его создать необычную рекламную кампанию для ее домашних пирожков. Вернувшись в агентство, наполненный новыми идеями и вдохновением, он осознает, что креативность можно найти в самых неожиданных местах.

Островская Виктория, графический дизайнер:

Мы попробовали несколько разных нейронок, «Шедеврум» больше всех попал в стилистику, которую мы искали (мультики и комиксы 90-х, реф. «Найдите Валдо»).

В нем меньше всего каких-то странных искажений и с ним удобнее работать, поскольку можно писать промт на русском. Плюс, нейросеть бесплатная, для телефона есть приложение и там неограниченное количество генераций, скорость которых относительно высокая, что есть огромный плюс.

«Найтиде Валдо» «Найтиде Валдо»

Первые варианты, которые предлагала нейросеть:

Пирожок для вдохновения: нейрокомикс от RODNYA Creative PR Studio Пирожок для вдохновения: нейрокомикс от RODNYA Creative PR Studio

Хотя в запросах к нейросети указывались стилистика и детальное описание персонажа, она не всегда справлялась с задачей: изображения получались слишком детализированными и реалистичными, что не соответствовало исходной идее. В результате часто приходилось добавлять дополнительные уточнения. Особенно помогали конкретные примеры, такие как указание стиля конкретного мультфильма или эпохи. После таких уточнений результаты значительно улучшались.

Забавная ситуация возникла с изображением пирожка: нейросеть воспринимала его как маленький пирог или даже тарталетку.

Неудачная визуализация пирожка

Чтобы получился классический русский пирожок пришлось писать следующее:

комикс минимализм.
крупно рука бабушки держит маленькую овальную булочку.
вид сверху.
лица не видно бабушка в фиолетовом однотонном сарафане.
смешная комиксная внешность,
неправильные пропорции.
мультфильм 90-х, комиксы 90
минимализм

В итоге комикс оказался о маленькой овальной булочке.

Также возникли трудности с изображением граффити: для нейросети оно, похоже, существует только в виде букв, поэтому приходилось дорабатывать изображения отдельно. Когда генерировались сцены с героем и бабой Нюрой, нейросеть часто показывала их в слишком романтической обстановке, что тоже требовало корректировок.

В целом, несмотря на сложности и необходимость вносить изменения в промт, удалось добиться желаемого результата, хотя на некоторые изображения потребовалось немало времени.

Состав творческой группы:

Креативный директор: Александр Штефанец
Старший креативный копирайтер: Эдуард Лебедев
Графический дизайнер: Виктория Островская

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