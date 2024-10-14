Нейрокомикс от Markway: «Деревня — просто космос»

Основной идеей комикса от агентства Markway стало соединение противоположных сущностей. Как, например, освоение космоса и жизнь российской глубинки. Может, деревня — и есть тот самый неизученный космос? А поскольку маркетинг объединяет, то идея воплотилась в комикс о приключениях космонавта в деревне.

О подготовке

Комикс создавался две недели, начиная от идеи до реализации с помощью нейросети. Самое сложное состояло в генерации подходящего визуала и подбора нужных сцен для комикса. Не с первого раза получалось сформировать подходящую картинку, поэтому процесс затягивался. На одну страницу уходил день, на весь визуал ушло чуть меньше недели.

Стилистику подобрали быстро. Просмотрев множество референсов, остановились на яркой и живой технике. Стиль замиксован: это соединение art-digital и comic book. В самом комиксе авторы хотели объединить два мира, которые практически не сталкиваются в реальной жизни. Один наполнен технологиями и движением вперед, а другой словно остановился и полон созерцания. Такая колоссальная разница между укладами жизни помогает ярко отразить каждого героя.

О ключевой идее

Жанна Власова, директор по контенту Markway: В комиксе представлены два героя. Они сталкиваются “лбами”, конфликтуют, но в конечном счете налаживают контакт. Со стороны технологичного мира это наш протагонист, космонавт и маскот Markway Марк. Он олицетворяет постоянное движение. Космические путешествия и открытия — это его работа. Чего не скажешь о его новом друге — Анатолике. Он обычный жить деревни из глубинки. Для него жизнь статична и не имеет развития. Анаталик давно на пенсии, занимается любимым хобби и не выходит за его рамки. Однако в созерцании мира он находит настоящий скрытый смысл созидания.

Не было цели максимально достоверно отобразить космические аппараты и технологии. Создатели полностью сконцентрировались на коммуникации — попытке найти точки соприкосновения между такими разными вселенными.

Деревня в комиксе будто замерла в одном состоянии и ждет, когда ее разбудят. Герой Марк меняет уклад и становится той самой ниточкой, которая соединяет те «новый» и «старый» миры.

О процессе создания

Создание комикса состояло из нескольких этапов. Первым было написание сценария. Так как основная мысль уже оформлена, ChatGPT прописал разбил идею на эпизоды и прописал сценарий, из которого и родились центральные сцены в визуале комикса. Авторы попросили нейросеть прописать диалоги персонажей и (на удивление) большую часть из них даже оставили.

Анастасия Семенова, руководитель отдела дизайна Markway: Вторым этапом стало создание самих изображений. Тут свою работу показала нейросеть Midjourney. На пробах отображения маскота нейросеть помогла доработать визуальные нюансы. Так как маскот Марк уже был создан нами, но в другой стилистике, Midjourney визуализировала его в новом амплуа. Лайфхак: пробуйте работать при создании персонажа с уже существующими образами. Загрузите в нейросеть свой референс и видоизменяйте его с помощью запроса и функции точечного изменения. Чем точнее вы проработаете характеристики персонажа, тем проще вам будет потом составлять запрос.

Еще одним лайфхаком стало вариативное описание состояния природы и атмосферы вокруг. Многие об этом забывают, но если цель — сделать все максимально естественно, то обязательно не забывайте про эту деталь.

Чтобы герои не сильно видоизменялись из эпизода в эпизод, составили список характеристик. В запросах эти черты дублировались при описании персонажа.

Например: close-up shot from below a man with a gray beard stands next to a large red rocket, a man looks up, a rocket stands on a wooden stage behind a man, a man in a green T-shirt and green shorts, against the background of a Russian village, summer, comic book style



То есть авторы изначально прописывают кадр, как его видят: снизу, сверху или сбоку. Далее детализируют основную сцену в сюжете. Так Анатолик стал мужчиной худощавого телосложения с седыми волосами и бородой, в зеленой футболке и зеленых шортах. После описания персонажа команда в запросе уточнила окружающую среду и стиль. Кроме стиля, можно описать разную цветовую гамму или состояние погоды на тот момент.

О проблемах и решениях

Персонаж Марк имеет особенности в дизайне скафандра. К сожалению, нейросеть постоянно меняла его. Поэтому было принято решение дизайн-элементы доделывать в Photoshop. Также Midjourney не могла отобразить «худого мужчину». Для нейросети такой запрос был равноценен накаченному, жилистому. Из-за этого субтильный Анатолик превращался в качка «Анатолия». Но решить проблему также помог Photoshop. С помощью инструмента «Пластика» удалось скорректировать телосложение и сделать его более худым.

Еще одна сложность возникла с прорисовкой «русской деревни». Для нейросети это оказалось сложным: она то и дело рисовала заброшенные дома. Да, не все деревни как с открытки, но деревянные развалины не соответствовали идее. Для таких моментов пришлось более детально описывать задний план или дорабатывать точечно. Так, например, видит задний фон нейросеть по запросу «Русская деревня».

Стало интересным открытием, что ИИ не всегда может правильно отобразить ракурс некоторых предметов. На примере ниже явно что-то не так с листом и его перспективой: непонятно, куда и зачем смотрит персонаж.

В целом нейросети справились с задачей. Работа, которая могла бы занять месяцы, в итоге отняла две недели. В тандеме «человек+машина» специалисты выступили идейными вдохновителями и корректорами и смогли наполнить смыслом технические ответы алгоритма.