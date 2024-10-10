Нейрокомикс от event-агентства «Лира»: «Как "Лира" вывезла человека из деревни»

Команда событийного агентства « Лира » рассказала историю о девушке из небольшой деревни, мечтающей стать известной художницей. Найдется ли для героини с деревенским прошлым место в мегаполисе? Ответ ждет вас в нейрокомиксе.

Идея нейрокомикса

Героиня проходит множество испытаний, чтобы в итоге осознать: её деревенское прошлое — не преграда, а источник вдохновения и путеводная звезда в креативной индустрии.

Авторы хотели передать важную мысль: не нужно стыдиться своих корней, ведь в них заложена уникальная сила. Жители деревень — это носители вековых традиций, ремёсел и исконно русского культурного кода. В городской среде эти традиции могут получить новое прочтение, создавая связь между прошлым и будущим.

Выбор стилистики

Актуальная для нашей страны тема — уклон в русскую народность и сюжет с деревенскими мотивами — все это формирует сказочный и отчасти лубочный образ, от которого авторы хотели уйти. Команда остановилась на нейтральной и достаточно реалистичной стилистике.

Вместе с командой набросали сюжет и обговорили, что главная героиня будет этакой «классической» славянской девушкой с немного «клишейными» чертами лица, вроде яркого румянца, как у матрешки. В пару заходов получили образ, который устроил:

Работу над комиксом вели одновременно с клиентскими проектами, поэтому было важно оптимизировать работу. После того, как утвердили концепцию, решили запараллелить процессы: дизайнер генерировала конкретные раскадровки по сюжету и персонажей, в то время как редактор детально прописывала сценарий и диалоги героев. На создание комикса со всеми доработками ушло около недели.

Как приручили нейросеть?

Все кадры на 100% сгенерированы в Midjourney. Лишь в нескольких случаях пришлось все же доработать мелкие детали в редакторе: дорисовать паттерн, чтобы не было дыр, изменить фотографию бабушки в руках главной героини.

Генерация нейросети и доработанная иллюстрация

Авторы активно использовали теги и негативные подсказки:

--sref помог сохранить стиль и внешний вид персонажей;

--no mutation устранил проблемы с анатомией и лишними деталями;

--no out of frame помог уместить все важные элементы в кадре.

А с помощью редактора областей убрали артефакты и подчистили картинку.

Почти во всех генерациях фигурировал один стилистический референс, который прекрасно работал. Но когда понадобилось получить не совсем стандартный кадр, — вид на комнату сверху, — возникли проблемы. Использовали промпт:

Top-down view of a cozy girl's bedroom with warm yellow lighting. A blonde girl is painting a canvas with watercolors. The room has paints, brushes, and easels, creating a creative atmosphere. The style is hand-drawn and realistic comics --sref --cref

Через несколько итераций стало понятно, что проблема не в промпте, а в референсах, которые прикладывали создатели. Заменили референс на более подходящий и сразу получили нужный кадр.

В процессе создания комикса возникли проблемы при генерации нескольких людей в кадре или человека в полный рост. Здесь помогло уточнение деталей: прописали положение камеры, позы, детали одежды. Чем больше конкретных вводных будет описано в порядке приоритетности, тем более предсказуемым будет результат. Но и чем более конкретный результат от генерации вам нужно получить, тем сложнее будет добиться полного соответствия вашим ожиданиям.

Удачный промпт — это результат опыта, экспериментов и любознательности. Уделите немного времени изучению базовых функций и параметров, посмотрите, как меняется результат генерации при разных настройках. Желательно наработать свои шпаргалки по составлению промптов, формулировкам для конкретного результата, негативным фильтрам и прочим хитростям. Многие задачи можно решать параллельно в нескольких нейросетях. Так, СhatGPT может как упростить или переписать ваш промпт, так и расширить его, добавить эпитетов, атмосферных деталей.

Команда проекта:

Автор концепции: Алексей Гниденко, креативный директор

Дизайнер: Мария Зиатова, арт-директор

Редактор: Анна Пушкарева, PR-менеджер