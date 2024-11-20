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Платформа Getblogger стала победителем конкурса «Нейрокомикс» от Sostav

Работа «Деревенские хроники: Сокровища деревни Безблогерка» набрала 91 балл от экспертов

20.11.2024 6

Жюри подвело итоги конкурса «Нейрокомикс». Лидером по количеству голосов стала работа «Деревенские хроники: Сокровища деревни Безблогерка», представленная платформой Getblogger.

Комикс рассказывает о приключениях Шаркиры, розовой акулы, которая отправляется в деревню «Безблогерка» и вдохновляет ее жителей раскрыть свои таланты. Сюжет разрушает миф о том, что блогеру необходима роскошь, а творчество возможно в любых условиях.

Работа выполнена в стиле мультсериала «Вся правда о медведях», рисовка милых и дружелюбных персонажей идеально подошли для главной героини. Для создания авторы использовали нейросеть Midjourney, Photoshop и Figma, а весь проект был реализован за пять дней.

Getblogger получит баннер на сайте Sostav, который будет направлять посетителей на страницу участников в течение недели. Узнать, сколько голосов набрали остальные работы из шорт-листа, можно на сайте.

К проекту присоединились 42 участника, из которых народным голосованием были отобраны 14 лучших работ. Все комиксы доступны по ссылке — выберите и вы своего фаворита!

Sostav благодарит участников конкурса за яркие идеи и мастерское использование нейросетей.

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