Команда 19agency84 решила подойти к заданию очень оригинальным способом. Пока другие участники конкурса перевозили горожан в деревню, агентство перенесло в деревню персонажа прямо с орбиты. Как капитан космического корабля отреагировал на быт в российской провинции? Читайте в комиксе.

Идея

В основу истории легла довольно простая идея: оригинально показать взаимодействие типичного «городского жителя» и жителей российской деревни. Транслировать, что само по себе пребывание в деревне, размеренный образ жизни и деревенские активности сами продвигают себя и отстраивают себя от городской или космической суеты.

Авторы утрировали образ «горожанина», превратив его в опытного космического рейнджера, который всю жизнь провёл на продвинутых космических станциях. Но вот он впервые попадает в необычные для себя обстоятельства — обыкновенную российскую деревню, которая даже спустя века не потеряла свой шарм.

Использовали Midjourney.

Проблемы и находки

Внешность героев

При подборе внешности для главного героя создатели попробовали использовать в промпте упоминание Хана Соло из Звездных Войн. Выглядело это как "han [man with brown hair and green eyes wearing a black jacket, smiling, kind, in a style of han solo look alike]". Но вскоре появилась проблема…

Хан Соло в мире «Звездных Войн» не один! Есть версии Харрисона Форда, молодой и старый, есть из приквела Олдена Эренрайка. Авторы комиксов берут разные образы за основу. Даже один автор может использовать разные стили в разных сериях, поэтому идея с упоминанием конкретного автора не сработала.

Теперь представьте, что творится в голове у Midjourney, когда её просят сгенерировать кадр из комикса по звездным войнам.

Сначала пробовали использовать плагин InsightFaceSwap для Midjourney, но он не качественно работал с нарисованными кадрами. Тогда использовали функцию «референса внешности» через команду --cref.

Битвы

Космические битвы сначала изображались только в черно-белом стиле, а когда нейросеть попросили сделать ее цветной, стиль самой рисовки разительно отличался. Космос и вовсе пропадал.

В итоге использовали команду /describe и показывали нейросетке конкретный пример из комиксов.

Руки

MidJourney даже к версии 6.1 не научилась изображать предметы в руках персонажей, и тем более — изображать поедание чего-либо. Никогда не пробуйте в этой нейросети генерировать «топор в руке» или «ест огурец». Опасно для ментального здоровья.

Пальцы иногда теряется, иногда их больше обычного, глаза смотрят в разные стороны, иногда без зрачков. Но с функцией «Vary (Region)» исправление не составляло особого труда.

Цензура

MidJourney отказывалась показывать процесс доения коровы. Казалось бы, в истории про деревню без этого никуда, но нейросеть начала угрожать блокировкой.

Отдельные сложности были с изображением главного героя в бане. Сначала он не хотел раздеваться, потом не хотел париться. Для бани и купания в речке пришлось делать отдельные референсы с помощью --cref, где персонаж одет не в каноничную черную куртку, а в полотенце и плавки.

Стандартный промпт выглядел так: han walking in the village market, walking, looking around, stalls with fruit and vegetables nearby, many people, crowd of people, villagers, Russian countryside, han [man with brown hair and green eyes wearing a black jacket, looking around, curious, open mouth, kind, talking, in a style of han solo look alike], dynamic, comic style, in the style of comic book art, in the style of Star Wars --cref (ссылка) --ar 16:9 --v 6.1

Первая часть запроса менялась в зависимости от задачи. Во второй части расписывался персонаж с описанием всех его отличительных черт, эмоций и стиля в квадратных скобках. В третьей — общий для всех изображений промпт с упоминанием стиля комиксов. В четвертой — референс, разрешение и версия.