Мнение рынка: новый дизайн «Мегамаркета»

В начале августа маркетплейс «Мегамаркет» представил новую айдентику, которая воплотила в себе «открытость, современность, эмпатию, любовь и радость во время совершения покупок». Бренд изменил фирменный стиль, разработал внутреннюю архитектуру и оригинальный формат иллюстраций.

Фундаментом визуального стиля стал образ полки магазина, дополненный разными графическими формами и композиционными решениями. Основными цветами айдентики команда обозначила салатовый, светло-лавандовый и бежевый. Акцентными цветами стали розовый и тёмно-лавандовый. Также у «Мегамаркета» появился свой фирменный шрифт Mega Sans и иллюстративный язык — картинки в акварельной тематике, которые имеют упрощённые, но гипертрофированные силуэты.

Sostav уже поговорил с командой «Мегамаркета» о том, как она разрабатывала новую айдентику. Теперь пришло время узнать у экспертов рекламного рынка, что они думают о редизайне маркетплейса.

Полина Васильева, директор по стратегии Linii:



На мой взгляд, это очень правильный и своевременный шаг, поскольку рынок маркетплейсов всё больше демократизируется и становится по-настоящему массовым для большинства категорий. Это мы наблюдаем в работе с разными клиентами, которые отмечают, что сегодня основная угроза их бизнесу исходит не столько от прямых конкурентов, сколько именно от маркетплейсов. Новое имя стало короче, объёмнее. Оно отлично доносит идею разнообразия и величины предложения. Избавиться от приставки было самое время. Площадка заняла своё место в сознании и корзине потребителей как самостоятельный игрок, которому можно доверять.



Визуальное решение хорошо отражает идею дружелюбности, близости, демократичности и простоты. Округлый шрифт, мягкие линии, спокойная, но при этом заметная цветовая гамма достойно справляются с этой задачей. Ну и идея плашек как полок, конечно, не нова, но вполне уместна. Она позволяет гибко подстраивать систему айдентики под конкретные задачи продвижения. Крепкая, профессиональная работа.

Кучкаров Фархад, директор по стратегии Depot : Айдентика не всегда должна напрямую отображать бренд-платформу или отдельные части, такие как «забота и эмпатия». Стилю достаточно ассоциативно поддерживать эти идеи или передавать правильный характер, быть корректным фоном, не противоречить характеру и тому подобное. В случае с маркетплейсами, продуктами и сервисами, на айдентике и вовсе большое количество функциональной и перформанс нагрузки. Визуальный стиль в достаточной степени универсален, что и позволяет ему быть одновременно и гибким, и узнаваемым. Не знаю как с потребностями клиентов, но потребности площадки и маркетинга «Мегамаркета» он пока решает. Учитывая, что стиль разрабатывался инхаус, думаю, что все эти потребности как раз и были учтены.

Полина Луз, графический арт-директор red_mad_robot: Дизайн «Мегамаркета» действительно лаконичный и яркий. С новым логотипом и проработанной типографикой улучшилась читаемость. Не могу не отметить забавную букву «е». Стало задорнее и в современных тенденциях дизайна, но при этом усилилась восприимчивость к продуктам и сообщениям. Ребята проделали огромную работу. Посмотрим, как она будет дальше развиваться.

Константин Фролов, арт-директор «Щука»:



Новый визуальный стиль, на мой взгляд, соответствует заявленной цели — создать атмосферу эмпатии и заботы. Мягкие цвета, простой логотип и «ручные иллюстрации» действительно работают хорошо. Однако гипербола в названии бренда в сочетании с мягкостью стиля может вызывать некоторое недоумение — получился заботливый мегабренд. Основной потребностью пользователей, насколько я понимаю, является возможность быстро и удобно приобрести необходимый товар в приложении или на сайте. Новый стиль хорошо вписывается в эту задачу, поскольку его элементы разработаны с учётом особенностей использования в рамках продукта.

«Я мало что понимаю в дизайне, поэтому мне доставляет особенное удовольствие комментировать дизайн-кейсы на Sostav, — поделился директор по стратегии и партнёр Human Code Роман Пустовойт. — В последнее время наметилась тенденция перехода поиска товаров от поисковых машин к поиску на сайтах маркетплейсов. То есть, когда человеку нужно купить что-то, он заходит на маркетплейс и ищет там. Именно поэтому необходимо выстроить такие отношения с клиентом, чтобы стать для него местом первого выбора. Здесь есть ещё одно противоречие: улучшение UX делает маркетплейсы одинаковыми, поэтому брендинг и коммуникации — это одно из немногих средств дифференциации».

Роман Пустовойт, директор по стартегии и партнёр Human Code : Фиолетовый цвет. Хорошо, что его сделали более явным. Цвет в маркетплейсах — один из базовых способов различения. Да, конечно, цветовые психологи и семиотики могут сказать, что фиолетовый — цвет власти, магии и даже безумия, что не очень соотносится с позиционированием. Но на высококонкурентном рынке маркетплейсов важно быть скорее другим и не раздражающим. Иллюстрации — хороший способ добавить эмпатии и заботы. Но точно ли он дифференцирует? В последнее время, как мне кажется, иллюстрации стали распространенным приёмом. Когда-то все делали паттерны, сейчас делают иллюстрации. Итого, если оценивать фирменный стиль, как выполнение брифа по стратегии, это добротная, продуманная работа.

«Самое главное, чего не хватило мне, ни как эксперту, ни как пользователю — а собственно, что такого изменится в пользовательском опыте, чтобы я почувствовал ту самую гибкость, эмпатию и заботу? Но этот вопрос — за рамками дизайна, и даже коммуникаций. Дизайн-то об этом говорит. Но главное, чтобы это не осталось только дизайном», — заключает директор по стратегии Human Code.

Александр Новодержкин, креативный директор emg : Цветовой кодинг бренда в пастельных тонах всегда выполнял роль расслабляющей атмосферы. Это самый спокойный путь к сердцам потребителей. И в этом заложена уникальная коммуникация в визуально-информационном поле, среди многообразия брендов с кричащими и порою нарочитыми цветами. Заложенный натив продуктовой полки в визуальном языке очень хорошо считывается именно за счёт узнаваемости образов. Этот инструмент всегда хорошо работает на аудиторию массмаркета.

Анвар Курбанов, арт-директор Repina branding : Новый стиль «Мегамаркета» стал «ближе» к людям. Чистые, лёгкие цвета, немного наивные иллюстрации с забавными гипертрофированными руками, которые вызывают эмоцию. Простая и гибкая плашечная система с понятными правилами. Для крупных брендов, где крайне важно не перегрузить и так довольно насыщенные контентом макеты, это самый простой и рабочий вариант.

«Правильно, что решили избавиться от материнского бренда. Давно нужно было это сделать. В текущей экономической ситуации важно найти себя и не зависеть от других», — подчёркивает креативный директор и генеральный продюсер Fabula & Benzzy Евгений Пырьев.

Евгений Пырьев, креативный директор и генеральный продюсер Fabula & Benzzy:



Что касается новой айдентики — понравилось цветовое кодирование. Для e-com категории вполне заметное и аутентичное решение. Скругления в углах — очевидное решение, но для бренда, работающего в диджитал-пространстве, выглядит актуально. Однако решение с персонажами и иллюстрациями особо не выделяет бренд среди конкурентов, уже много кто играет в эту игру.



В общем и целом смотрится современно и свежо, как минимум вызывает приятные ощущения, как максимум — такой стиль будет удобно использовать в коммуникациях.