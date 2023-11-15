«Мегамаркет»: куда движется российский дизайн?

Летом 2023 года «Мегамаркет» перешел на новый дизайн. Теперь у маркетплейса обновленный фирменный стиль, который включает внутреннюю архитектуру и оригинальный формат иллюстраций. Sostav решил поговорить подробнее о создании стиля с командой, участвовавшей в его разработке:

Андреем Сивковым, руководителем коммуникационного дизайна «Мегамаркета»;

Владимиром Осмоловским, руководителем отдела креативных материалов «Мегамаркета»;

Также к обсуждению присоединился независимый эксперт Фархад Кучкаров, директором по стратегии агентства Depot.

Эксперты также поговорили о трендах 2023 года в графическом дизайне: эзотерике, нейросетях, Y2K и квадратоокружности.

Почему «Мегамаркет» выбрал лавандовый цвет как акцентный? Сколько времени заняла разработка? Были ли у команды опасения, что новые приглушенные цвета могут затеряться среди цифрового шума? И куда движется российский дизайн? Ответы на эти и другие вопросы — в новом выпуске от Sostav.

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