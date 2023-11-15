«Мегамаркет»: куда движется российский дизайн?

Летом 2023 года «Мегамаркет» перешел на новый дизайн. Теперь у маркетплейса обновленный фирменный стиль, который включает внутреннюю архитектуру и оригинальный формат иллюстраций. Sostav решил поговорить подробнее о создании стиля с командой, участвовавшей в его разработке:
- Андреем Сивковым, руководителем коммуникационного дизайна «Мегамаркета»;
- Владимиром Осмоловским, руководителем отдела креативных материалов «Мегамаркета»;
- Также к обсуждению присоединился независимый эксперт Фархад Кучкаров, директором по стратегии агентства Depot.
Эксперты также поговорили о трендах 2023 года в графическом дизайне: эзотерике, нейросетях, Y2K и квадратоокружности.
Почему «Мегамаркет» выбрал лавандовый цвет как акцентный? Сколько времени заняла разработка? Были ли у команды опасения, что новые приглушенные цвета могут затеряться среди цифрового шума? И куда движется российский дизайн? Ответы на эти и другие вопросы — в новом выпуске от Sostav.
Таймкоды:
- 0:00 Интро
- 0:54 Новый дизайн Мегамаркета
- 4:03 Смена айдентики большой компании
- 6:57 Почему выбрали такие цвета
- 10:12 Лавандовый цвет. Про коммуникационный дизайн
- 13:37 Сильные цвета в графическом дизайне
- 16:23 Тренды. Эзотерика
- 18:11 Современные 2000-е
- 19:20 Нейросети для дизайна
- 23:05 Квадратоокружности
- 24:48 Тренды на рынке
- 28:33 Куда движется российский дизайн?