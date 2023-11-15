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15.11.2023 в 18:08

«Мегамаркет»: куда движется российский дизайн?

Видеоподкаст от Sostav

Летом 2023 года «Мегамаркет» перешел на новый дизайн. Теперь у маркетплейса обновленный фирменный стиль, который включает внутреннюю архитектуру и оригинальный формат иллюстраций. Sostav решил поговорить подробнее о создании стиля с командой, участвовавшей в его разработке:

  • Андреем Сивковым, руководителем коммуникационного дизайна «Мегамаркета»;
  • Владимиром Осмоловским, руководителем отдела креативных материалов «Мегамаркета»;
  • Также к обсуждению присоединился независимый эксперт Фархад Кучкаров, директором по стратегии агентства Depot.

Эксперты также поговорили о трендах 2023 года в графическом дизайне: эзотерике, нейросетях, Y2K и квадратоокружности.

Почему «Мегамаркет» выбрал лавандовый цвет как акцентный? Сколько времени заняла разработка? Были ли у команды опасения, что новые приглушенные цвета могут затеряться среди цифрового шума? И куда движется российский дизайн? Ответы на эти и другие вопросы — в новом выпуске от Sostav.

Таймкоды:

  • 0:00 Интро
  • 0:54 Новый дизайн Мегамаркета
  • 4:03 Смена айдентики большой компании
  • 6:57 Почему выбрали такие цвета
  • 10:12 Лавандовый цвет. Про коммуникационный дизайн
  • 13:37 Сильные цвета в графическом дизайне
  • 16:23 Тренды. Эзотерика
  • 18:11 Современные 2000-е
  • 19:20 Нейросети для дизайна
  • 23:05 Квадратоокружности
  • 24:48 Тренды на рынке
  • 28:33 Куда движется российский дизайн?
Брендинг мегамаркет Цифровой дизайн
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