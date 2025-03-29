Мнение рынка: запрет рекламы на запрещенных ресурсах

Запрет на рекламу на запрещённых площадках вызвал волну опасений среди рекламодателей, особенно тех, кто делал ставку на популярных блогеров в Instagram (*запрещенная в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России) и Facebook (**запрещенная в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России). Однако эксперты уверены, что эти изменения открывают новые возможности для локальных инфлюенсеров и агентств, способных быстро адаптироваться к меняющимся условиям. Sostav поговорил с представителями рынка и выяснил, как маркетологи могут адаптироваться к новым реалиям.

Валерия Зотова, руководитель отдела по работе с блогерами Realweb , отмечает, что блогерский мир не рухнет из-за потери одной платформы. Профессиональные инфлюенсеры с лояльной аудиторией уже активно развивают альтернативные каналы коммуникации, предлагая качественные и привлекательные форматы контента. Для агентств, ориентированных на работу с такими авторами, проблемы минимальны благодаря гибкости и разнообразию инструментов продвижения.

Тем временем инхаус-команды рекламодателей, привыкшие к специфике Instagram*, сталкиваются с необходимостью пересмотра стратегий и освоения новых платформ. В этой ситуации преимущества получают рекламные агентства, обладающие широким арсеналом подходов и опытом работы с разными каналами взаимодействия с аудиторией.

Таким образом, несмотря на временные трудности, запрет открывает путь к инновациям и развитию локального инфлюенс-маркетинга.

Как полный запрет на размещение рекламы в Instagram* и Facebook** повлияет на распределение рекламных бюджетов? Прогнозы по площадкам.

Антон Замировский, руководитель отдела инфлюэнс-маркетинга в Fistashki :



Запрет рекламы в Instagram* вынудит бренды окончательно перейти в Telegram и VK. Пока можно, компании продолжат размещаться в запрещенных соцсетях, но к осени бюджеты уйдут на другие площадки. Telegram заменит сторис, а VK-клипы и Shorts — Reels, но полной замены Instagram* нет. Реклама у блогеров в других соцсетях подорожает, так как спрос вырастет, а блогерам нужно компенсировать потери. Брендам будет необходимо требовать кросс-постинг для повышения эффективности.

Василина Михайлова, генеральный директор IVK: Не думаю, что полный запрет на рекламу в Instagram* и Facebook** сильно повлияет на текущее распределение рекламных бюджетов. На самом деле большинство российских брендов, особенно крупных, уже давно перевели свои бюджеты в другие каналы. Сейчас в Instagram* чаще всего остается малый бизнес, у которого мало других эффективных площадок для продвижения. Но даже они понимают, что рисковать, нарушая законодательство, очень опасно, особенно учитывая, что конкретные санкции до конца не ясны. Бренды, которые все-таки решатся использовать Instagram* для рекламы, скорее всего, либо имеют иностранные инвестиции и не так зависимы от российского регулирования, либо это компании, которым больше просто негде привлекать клиентов. Основная масса рекламодателей уже давно перешла в Telegram, где можно спокойно рекламироваться и продвигать контент легально. В самом Instagram* бренды, скорее всего, продолжат просто вести страницы без явных рекламных интеграций, делая ставку на интересный контент и стараясь постепенно перетянуть аудиторию в разрешённые соцсети. А с точки зрения объёмов инвестиций в Instagram* изменений практически не будет, потому что доля рекламных бюджетов в этой сети уже и так минимальна. (По данным Ассоциации блогеров и агентств (АБА), до блокировки на Instagram* приходилось 40−50% всех бюджетов в инфлюенс-маркетинге, а после ограничений 2022 года доля снизилась до 5−10%).

Юлия Долгова, CEO J JAMI LUP и президент АБА: Пока сложно дать точный прогноз, так как детали регулирования еще не до конца ясны. Однако очевидно, что бюджеты начнут перераспределяться в пользу разрешенных локальных платформ — Rutube, VK, Telegram и других. Скорее всего, это приведет к росту цен на рекламу в этих соцсетях, но насколько именно — будет зависеть от спроса и реакции рынка, более точные прогнозы можно будет давать ближе к осени 2025 года.

По словам Юлии Долговой, рынок инфлюенс-маркетинга сейчас также ожидает деталей и понимания, как будет трактоваться закон на практике. Если под запрет попадут не только классические рекламные размещения, но и нативные интеграции, рынок может просесть довольно ощутимо. Однако, если запрет коснется только прямой рекламы, инфлюенс-маркетинг просто перераспределится по другим площадкам, и падение будет менее значительным.

Михаил Гущин, руководитель рекламной платформы «Яндекс Еды» и «Деливери»: Полный запрет Госдумы на размещение рекламы в Iзапрещенных ресурсах приведет к перетоку бюджетов в альтернативные каналы. В первую очередь — в социальные сети со схожим функционалом. Например, мы наблюдаем активный рост аудитории Телеграма. Согласно данным Mediascope, в декабре 2024 года мессенджер стал третьим по популярности интернет-ресурсом в России по среднесуточному охвату. В среднем в день Телеграмом пользуются 52% интернет-пользователей России: 67 млн человек. Согласно нашим прогнозам, около 40% бюджетов рекламодателей будет направлены именно в этот канал. Оставшиеся 15−20% рекламных бюджетов перетекут в площадки e-retail media. По данным OKKAM в 2024 году доля рынка e-retail media составила более 29% от общего рекламного рынка. На таких площадках бренды могут не только растить продажи, но и выстраивать эмоциональную связь с аудиторией. Например, сделать это можно с помощью трехсторонних коллабораций. Они не ограничиваются внутренними форматами и включают взаимодействие с инфлюенсерами. Благодаря этому рекламодатели могут увеличить охват и вырастить вовлеченность.

Мы уже наблюдаем, что рекламодатели начали пересматривать свои контентные подходы. По сути, сейчас брендам важно максимально диверсифицировать каналы и вновь тестировать новые форматы. Рынок ранее уже адаптировался к ограничениям и этот закон — очередной повод для поиска новых возможностей.

Влад Ситников, основатель UNMUTE telegram creative shop, партнер GRAPE , безтендера.рф: Нужно понимать, что в стране существует огромный механизм самоцензуры. В текущей повестке, уже большое количество брендов сами отказалось от работы с экстремистскими площадками. Запрет рассеял морок серой зоны — теперь точно нельзя, и даже думать об этом. Работаешь здесь, работаешь по законам и правилам. Уверен, что остатки бюджетов перераспределятся внутри рынка: скорее всего — еще больше денег инфлюенсерам в ВК и ТГ, еще больше закупки видео в программатике, еще больше инвестиций в маргинальные, узкие, но яркие медиа.

Руководитель influence отдела Out Digital Кузьмина Мария отмечает, что Instagram*, Facebook** и другие давно пытаются маргинализировать с точки зрения рекламного рынка. Похожий ажиотаж мы наблюдали в марте 2022, когда соц сети объявили запрещенными и экстремистскими. Тогда это сильно напугало и блогеров и рекламодателей. Привело к перераспределению рекламного бюджета, стремительному росту популярности телеграм-каналов, перераспределению бюджетов в сторону других площадок.

Алексей Федин, исполнительный директор Magnetto.pro, Сопредседатель комитета АРИР по Perfomance Marketing и смежным рынкам: Запрет на размещение рекламы в Instagram* и Facebook**, безусловно, приведет к значительным изменениям в распределении рекламных бюджетов. С одной стороны, это может вызвать рост цен на рекламу у блогеров на оставшихся платформах, таких как Telegram и YouTube, поскольку конкуренция за внимание аудитории возрастет. Ранее рекламодатели могли использовать разные площадки для достижения более широкого охвата, а теперь они будут сосредоточены на меньшем количестве каналов. Это создаст дефицит рекламного пространства на этих платформах, что, в свою очередь, может привести к увеличению цен. С другой стороны, небольшие блогеры, которые раньше могли не получать должного внимания, теперь могут стать более привлекательными для рекламодателей, ищущих доступные варианты. Это изменение в распределении бюджетов может привести к появлению новых лиц на рынке и новым возможностям для монетизации аудитории.

Какие социальные сети могут стать альтернативой для размещения рекламы после запрета?

Алексей Федин, исполнительный директор Magnetto.pro , Сопредседатель комитета АРИР по Perfomance Marketing и смежным рынкам, считает, что альтернативами для размещения рекламы могут стать такие платформы, как Telegram, VK и YouTube. Telegram уже продемонстрировал впечатляющий рост пользователей за последние годы и стал одной из самых популярных платформ для общения и потребления контента. Его алгоритмы позволяют легче находить похожие каналы и удобно потреблять контент. К тому же мы видим, что рекламодатели всё активнее и охотнее переходят в мессенджер. VK также активно развивает программы для поддержки блогеров через платформу VK AdBlogger и различные поощрительные инициативы. YouTube, хотя и имеет некоторые ограничения с монетизацией и работоспособностью, также продолжает быть значимой площадкой для рекламы.

Влад Ситников, основатель UNMUTE telegram creative shop, партнер GRAPE, безтендера.рф: Победителем выйдет телеграм — ВК площадка со сложившейся судьбой, и, к сожалению, с большими вопросами со стороны профессионалов к эффективности. В ситуации конкуренции за клиента с бюджетом (мы не говорим о крупных, они уже все решили), функционал и качество аудитории будет проигрывать телеграму, который превратился в системный информационный ресурс в медиа ландшафте страны. Плюс — видео — работа над плеером ведется интенсивная, месяц другой — мы увидим преролы в сторис и в сообщениях — это будет сильнейший разворот и перераспределение бюджета — добавить бренд лифт — и в конце года мы увидим два основных медиа — ТВ+телеграм — которые строят имидж.

Какими вы видите перспективы развития российских социальных сетей в условиях ужесточения регулирования зарубежных площадок?

Мария Кузьмина, руководитель influence отдела Out Digital:



А вот с точки зрения развития локальных продуктов — это отличное время! После замедления YouTube авторы активнее стали дублировать контент в Rutube и VK. Статистика пользователей и просмотров у обеих площадок объективно растет. Воспользоваться ситуацией, допилить интерфейс, улучшить юзабилити, вложиться в PR и через пару лет нас могут ждать отличные локальные продукты.



На этой волне вдвойне жаль только что закрытый NUUM, ну и не забываем про свежие соцсети от маркет-плейсов. Блогеров-обзорщиков покупок с WB мы точно найдем там.

Влад Ситников, основатель UNMUTE telegram creative shop, партнер GRAPE, безтендера.рф: Очевидно, что авторы и контент, будут дублировать, а где-то переходить в доступные российскому пользователю социальные сети. Битва за внимание идет невероятная, где-то даже трагичная (помним, горькую и яркую судьбу Nuum). Равно — перетекание трафика, увеличение инвентаря, развитие социальных сетей. Прошлый год мы запомнили как сражение среди видео площадок — инвентарь продан. В этом году — программатик показывает оживление. Следующий год — королевская битва суперэпов — ВК и ТГ — моя ставка на телеграм.

Юлия Цибизова, директор по маркетингу и коммуникациям Magnetto.pro: В условиях ужесточения регулирования зарубежных площадок, перспективы развития существующих российских социальных сетей выглядят обнадеживающе. Тот же Telegram уже привлек большое количество пользователей благодаря разнообразию форматов контента и внутренней монетизации. Однако развитие принципиально новых соцсетей, которые могли бы заменить запрещенные платформы, кажется маловероятным, так как предыдущие попытки не увенчались успехом. Вместо этого мы можем ожидать дальнейшего укрепления позиций существующих российских социальных сетей и их адаптации к новым условиям рынка.

Василина Михайлова, генеральный директор IVK: Я думаю, аудитория Instagram* останется на платформе и продолжит активно взаимодействовать с контентом, как и раньше. Ведь запрет касается только рекламы и не ограничивает доступ пользователей к соцсети. Для большинства обычных пользователей такое изменение вряд ли будет заметным, так как отсутствие официальной рекламы не сильно влияет на повседневное использование Instagram*.

Как изменится стратегии работы с инфлюенсерами после введения запрета?

Юлия Цибизова, директор по маркетингу и коммуникациям Magnetto.pro: Несмотря на появление новых сложностей, блогинг останется важным инструментом для брендов. Тренд на сотрудничество с лидерами мнений продолжает показывать хорошие результаты. Мы ожидаем изменений в выборе платформ, форматах контента и стоимости интеграций. Рекламодатели будут более внимательно анализировать метрики блогеров, такие как количество подписчиков и уровень вовлеченности, но уже на тех платформах, которые не подлежат запрету.

Как показал опыт 2022 года, отмечает эксперт, когда зарубежные рекламные площадки стали недоступны, рекламодатели просто перераспределили свои бюджеты. Мы можем ожидать аналогичной ситуации и сейчас.

Екатерина Бородина, юрист Out Digital:



Вступление закона в силу актуализирует вопрос признания материалов рекламными: стратегии

взаимодействия с инфлюенсерами будут ориентированы на нативную интеграцию информации о продукте в повседневный контент без использования привычных маркетинговых инструментов: прямых призывов к покупке, промокодов, перечислению множества преимуществ продукта.

Валерия Зотова, руководитель отдела по работе с блогерами Realweb: Во-первых, блогерам теперь необходимо вести минимум 2−3 площадки одновременно — такова новая реальность. Бренды не готовы рисковать собственными результатами в ситуации нестабильности рынка, поэтому очень важно обеспечивать выполнение KPI, диверсифицируя источники трафика. Во-вторых, уже прослеживается тренд на долгосрочные коллаборации, а не разовые запуски. В текущих условиях это возможность создать «островки» лояльности вокруг бренда. В-третьих, еще большее внимание будет уделяться не столько охватным, сколько метрикам вовлеченности подписчиков блогера. Аудитория, которая реагирует на контент, сигнализирует о том, что лояльна блогеру, разделяет его ценности и готова прислушиваться к рекомендациям.

Георгий Лапшаков, СЕО инфлюенс-агентства «Почва»:



Кардинальных изменений не произойдет, так как рынок был к этому готов. Основной объём рекламных интеграций уже сосредоточен в ВК, Telegram и YouTube. Однако рекламодатели начнут искать более креативные способы взаимодействия, например, сценарии с плавным переливом аудитории из запрещённых соцсетей в другие площадки. Агентства будут искать блогеров, ориентируясь не на инстаграм.

Как можно эффективно адаптировать рекламные кампании под новые реалии?

Юрист Out Digital Екатерина Бородина считает, что для минимизации рисков привлечения к административной ответственности при публикации материалов рекомендуется исключить из них эмоционально-окрашенную лексику, выражающую восторг от продукта, рекомендации к покупке и использование превосходных степеней сравнения («самый», «лучший» и др.), сместив фокус на объективную информацию о свойствах и характеристиках товара.

Валерия Зотова, руководитель отдела по работе с блогерами Realweb: Первое — как можно скорее изучать особенности доступных соцсетей и переупаковывать контент. Креативы и механики, которые работали в Instagram*, нужно адаптировать и тестировать заново под новые алгоритмы. Второе — активнее вовлекать пользователей: запускать конкурсы, челленджи и спецпроекты. Третье — не бояться экспериментировать на всех уровнях: в разрезе самих площадок и конкретных механик продвижения. Например, проводить совместные стримы на Twitch, массово брендировать каналы в Telegram или добавлять вместо стандартной посадочной на сайт в блогерской интеграции геймифицированный mini-app.

Кузьмичев Иван, основатель Cloud Buying :



У брендов в запасе 5 месяцев до вступления в силу новых поправок в закон о рекламе. За это время можно без паники исчерпать интеграции в запрещенных соцсетях. Удалить их желательно не позднее 31 августа 2025 года, чтобы не оставлять длящихся размещений, которые могут признать нарушением.



А с 1 сентября нам всем предстоит сфокусироваться на площадках, которые не представляют риска: «ВКонтакте», ТГ, «Дзен», «Одноклассники», Рутуб и других платформах. К этому моменту блогеры приложат все усилия, чтобы перевести подписчиков туда, где свой контент можно монетизировать легально.

Какие новые инструменты и тактики вы используете для привлечения клиентов в условиях ограниченного инвентаря?



Валерия Зотова, руководитель отдела по работе с блогерами Realweb: Наше главное преимущество в том, что мы всегда готовы к изменениям рынка, и отключение одной из площадок никогда не станет для нас и наших клиентов проблемой. У нас в рукаве есть с десяток проработанных вариантов: на какую площадку и формат мы пересплитуем бюджет без потери эффективности, и какой новый инвентарь можно протестировать одними из первых на рынке. Если говорить об инструментах и технологиях, которые помогают нам в работе: data-driven подход к подбору и оценке блогеров: ориентируемся на реальную аффинитивность аудитории блогеров ЦА брендов, делаем упор на цифры и прогнозируемость.

используем внутренний софт для онлайн-мониторинга цен более 5 тыс. популярных блогеров РФ, что позволяет управлять стоимостью закупки и предоставлять клиентам костэффективные медиапланы.

используем ряд инструментов на базе AI, например, нейроменеджера для первичных брифингов с блогерами и каналами без подключения живых специалистов, что значительно сокращает время на подготовку коммерческих предложений для клиентов.

Георгий Лапшаков, СЕО инфлюенс-агентства «Почва»:



Одним из возможных решений может стать работа с офлайн-активностями, где подписчики вовлекаются в создание пользовательского контента (UGC) без прямой рекламы бренда. Также перспективным направлением является создание совместных инфопродуктов с блогерами — курсов, интенсивов, образовательных форматов, которые органично встраиваются в контент. TikTok, который сейчас доступен по VPN, может стать ещё одной точкой роста.

Какие тренды в маркетинге вы прогнозируете в ближайшие годы в связи с текущими изменениями?



Василина Михайлова, генеральный директор IVK: Прежде всего, важно отметить, что текущая политическая ситуация может измениться, и в перспективе мы вполне можем увидеть отмену запрета и даже возвращение Meta на российский рынок. Но если исходить из сегодняшних реалий, главным маркетинговым трендом останется постепенный отказ от прямой и явной рекламы в пользу нативных интеграций и естественного взаимодействия с аудиторией. Этот тренд на самом деле возник не сейчас и развивается уже давно. Сегодня пользователи находятся в таком огромном потоке информации, что вынуждены быть избирательными. Они больше не готовы читать всё подряд, а предпочитают выбирать один-два канала, которым доверяют и которые дают действительно полезный и интересный контент. Именно поэтому создание качественного, увлекательного и полезного контента становится главным инструментом в борьбе за внимание аудитории. Что касается скрытых или нелегальных рекламных схем, я сомневаюсь, что они будут набирать популярность. Несколько показательных случаев наказания блогеров за обход закона с маркировкой уже дали рынку чёткий сигнал, что в России сейчас рисковать не стоит. Игры с законом обходятся слишком дорого, и большинство брендов и блогеров это хорошо понимают.

Эксперт считает, что ближайшие годы в маркетинге пройдут под знаком качественного контента и органичных интеграций. И это, пожалуй, главная тенденция, которую стоит учитывать всем участникам рынка.

Валерия Зотова, руководитель отдела по работе с блогерами Realweb: Прогнозирую, что видео захватят даже те платформы, где раньше доминировал текст. Telegram делает шаги в сторону развития своего видеоинвентаря, в феврале этого года анонсировали ряд новых функций для работы с плеером. Второй тренд — социальная коммерция, а именно, покупки без перехода на сайт: прямо в соцсетях и мессенджерах. В том же Telegram уже готов функционал для того, чтобы перенести онлайн-магазины со всей их сложной инфраструктурой и интеграциями CRM и, что немаловажно, возможностью продвигать эти мини-приложения через блогеров и каналы без потери трафика, внутри одной платформы. Третье — это кросс-платформенный подход к работе с блогерами и использование микса площадок, без рискового all-in на что-то одно.

Какова ваша оценка возможных потерь доходов блогеров и малого бизнеса вследствие ограничения рекламы в запрещённых соцсетях? Есть ли механизмы компенсации этих убытков?



Зотова Валерия, руководитель отдела по работе с блогерами Realweb: Те, кто зависел от Instagram*, могут потерять значительную долю доходов: за 2024 год из-за блокировки доходы крупных и средних блогеров уже снизились на 50%. После полного запрета есть смысл ожидать еще большего падения.

Антон Замировский, руководитель отдела инфлюэнс-маркетинга в Fistashki: Рост цен ударит по малому бизнесу — многим станет не по карману реклама у блогеров. В ответ часть рекламы уйдет в «серую» зону — через личные рекомендации и скрытые интеграции. Дорожающий инфлюенс-маркетинг снизит эффективность перформанс-кампаний. Бренды сосредоточатся на имиджевых размещениях и долгосрочных контрактах с блогерами. Рынок адаптируется, но работа с блогерами уже не будет такой, как раньше.

Профессионалы рекламного рынка сходятся во мнении, что сновные критические изменения на рынке инфлюенс-маркетинга произошли еще в 2022 году. Уже тогда блогеры начали активно дублировать свои каналы в Telegram и других соцсетях. По словам Василины Михайловой, егодня многие из них предлагают рекламодателям пакеты интеграций сразу на нескольких платформах, не ограничиваясь только Instagram*. Это стало естественным решением, учитывая, что еще с 2022 года часть аудитории ушла из Instagram* из-за сложностей с доступом, и многие пользователи перешли в тот же Telegram.

Василина Михайлова, генеральный директор IVK: С учетом активного роста Telegram и других разрешённых платформ, думаю, у большинства блогеров есть хорошие возможности перенести рекламные интеграции на эти площадки и частично или даже полностью компенсировать возможные потери доходов. Таким образом, критичных новых потерь доходов я не ожидаю, так как наиболее существенные изменения рынок уже пережил ранее. Сегодня речь скорее идёт о необходимости гибко адаптироваться и использовать все доступные каналы, а не делать ставку только на одну запрещённую платформу.

Влад Ситников, основатель UNMUTE telegram creative shop, партнер GRAPE, безтендера.рф Будет некоторый провал у некоторых авторов, но скоро все вернется. Аудитория любит своих героев и их контент — всегда найдет его в доступных каналах. Все вернется. Срок старта запрета достаточно большой, чтобы переключить свою аудиторию.

Как вы оцениваете влияние увеличения штрафов за рекламу в запрещенных соцсетях на поведение компаний и блогеров? Будет ли это достаточно эффективным сдерживающим фактором?

Екатерина Бородина, юрист Out Digital:



Возможное увеличение штрафов может оказать сдерживающее воздействие на микроблогеров, для

которых публикация рекламы с риском взыскания штрафа может быть экономически нецелесообразной. Однако для крупных инфлюенсеров, повышение стоимости рекламных услуг для компенсации потенциального штрафа может оказаться достаточным методом адаптации к изменениям законодательства.

Кузьмичев Иван, основатель Cloud Buying:



Полагаю, большинство компаний и блогеров будут соблюдать закон, потому что штрафы грозят немалые, а регуляторы станут бдительно следить за рынком.



Однако некоторые гиганты порой сознательно пренебрегают правилами. Например, «Альфа Банк» в 2024 году выплатил более 20 млн рублей штрафов за нарушения закона о рекламе. Когда бренд может себе позволить смелые эксперименты, подобные риски просто закладываются в маркетинговый бюджет.



Рекламодатели в России уже несколько лет существуют в режиме дефицита рекламного инвентаря, поэтому новое ограничение должны воспринять стойко. К тому же сокращение активности блогеров в запрещенных соцсетях приведет новую аудиторию на другие площадки, где рекламу размещать можно. Так что произойдет ротация медиапланов, а Телеграм-каналы опять поднимут цены. Если CPM при этом сохранится в разумных пределах, выполнение медийных KPI не окажется под угрозой.



Сложнее придется блогерам, которые развивали страницы в соцсетях, где скоро нельзя будет зарабатывать на рекламе. Для них снижение дохода может стать критическим. Соблазн обойти закон о рекламе и разместить «нативку» может возникнуть, однако спрос на рекламу в запрещенных ресурсах, очевидно рухнет, и это станет стимулом переносить аудиторию в другие соцсети и осваивать новые цифровые территории.

Юлия Цибизова, директор по маркетингу и коммуникациям Magnetto.pro: Увеличение штрафов за рекламу в запрещённых соцсетях, безусловно, окажет значительное влияние на поведение компаний и блогеров. С учетом новых норм законодательства, многие компании, стремясь избежать рисков, скорее всего, откажутся от размещения любой рекламы, включая нативную. Запрет касается всех видов рекламы, что делает последствия для бизнеса серьезными. Однако в высокорисковых отраслях, таких как букмекерские конторы, может сохраниться практика нативной рекламы, поскольку они часто действуют в серой зоне. В начале действия законопроекта можно ожидать показательных дел, что дополнительно снизит желание компаний размещать любые рекламные форматы.