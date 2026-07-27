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27.07.2026 в 16:10

«Макс» открыл доступ к публикации историй для пользователей Android

Новый формат позволяет размещать фото и видео, настраивать аудиторию и срок показа, а также получать реакции и ответы

Мессенджер «Макс» запустил функцию публикации историй для пользователей устройств Android. Новый формат позволяет размещать фото- и видеоконтент, редактировать его, добавляя текст или обрезая материалы, а также настраивать аудиторию и время, в течение которого публикация будет доступна. Об этом сообщает пресс-служба VK.

Опубликовать историю можно в разделе «Чаты», нажав на кнопку «+» рядом с фотографией профиля. Авторы смогут отслеживать количество просмотров, реакции пользователей и оставшееся время до исчезновения публикации, а зрители — отвечать на истории и оставлять реакции.

Ранее функция тестировалась с участием более 100 авторов и лидеров мнений. Сейчас возможность публикации доступна пользователям Android после установки последней версии приложения из RuStore.

По данным Mediascope, в июне «Макс» стал лидером среди мессенджеров в России по месячной аудитории. Хотя бы раз за месяц сервисом воспользовались 86,2 млн жителей страны старше 12 лет. Telegram занял второе место с показателем 75,7 млн пользователей.

Android МАКС
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