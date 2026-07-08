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08.07.2026 в 18:00

Все пользователи смогут запускать публичные каналы в «Максе»

Мессенджер уже тестирует такую функцию

Национальный мессенджер «Макс» стал поэтапно внедрять функцию создания публичных каналов для всех пользователей. Сейчас такая возможность доступна части владельцев устройств на базе Android. На очереди десктоп- и веб-версии. Об этом пишет РБК.

Один пользователь сможет запускать в «Максе» до пяти публичных каналов.

С осени 2025 года создавать публичные каналы в «Максе» могут компании и госучреждения, которые прошли верификацию на «Платформе для партнеров» через «Госуслуги» и банковские сервисы. С февраля 2026 года все пользователи могут создавать в «Максе» приватные каналы.

В июне «Макс» начал тестировать комментарии в публичных каналах. Позднее комментарии станут доступны и в приватных каналах.

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