Все пользователи смогут запускать публичные каналы в «Максе»

Национальный мессенджер «Макс» стал поэтапно внедрять функцию создания публичных каналов для всех пользователей. Сейчас такая возможность доступна части владельцев устройств на базе Android. На очереди десктоп- и веб-версии. Об этом пишет РБК.

Один пользователь сможет запускать в «Максе» до пяти публичных каналов.

С осени 2025 года создавать публичные каналы в «Максе» могут компании и госучреждения, которые прошли верификацию на «Платформе для партнеров» через «Госуслуги» и банковские сервисы. С февраля 2026 года все пользователи могут создавать в «Максе» приватные каналы.

В июне «Макс» начал тестировать комментарии в публичных каналах. Позднее комментарии станут доступны и в приватных каналах.