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18+
26.06.2026 в 18:50

«Макс» начал тестировать комментарии в публичных каналах

Позднее комментарии станут доступны и в приватных каналах

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Национальный мессенджер «Макс» стал тестировать комментарии в публичных каналах. В тесте поучаствовали больше 100 авторов, блогеров, политиков, военкоров и СМИ. Об этом сообщила пресс-служба VK.

В течение нескольких недель подключить комментарии смогут все авторы публичных каналов, позднее такая возможность появится у авторов приватных каналов. Для этого нужно будет активировать опцию «Комментарии» в настройках канала.

Авторы смогут видеть число сообщений под постом и отвечать от лица канала. Писать комментарии в публичных каналах смогут пользователи «Макса» на устройствах Android, а также в десктопной и веб-версии мессенджера.

В июне число публичных и приватных каналов в «Максе» составило более 9 млн, их суммарная аудитория — 400 млн человек.

Напомним, в начале июня «Макс» был удален из App Store из-за санкционных ограничений.

MAX
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