Количество рекламных публикаций в Max превысило 300 тыс. за год

Количество рекламных публикаций с ERID в публичных каналах мессенджера Max за первый год их существования достигло 327,3 тыс. По данным аналитического сервиса MaxStat, это более чем в 1 300 раз превышает показатель конца сентября 2025 года, когда в системе было зафиксировано всего 245 таких публикаций, пишет ТАСС.

Только за первую половину июля пользователи разместили около 31,3 тыс. новых рекламных материалов. За неполный год значительно выросла и сама экосистема публичных каналов. Их количество увеличилось почти в 45 раз — с 6,7 тыс. до 301,8 тыс., а общее число подписок превысило 279 млн, что почти в 40 раз больше, чем осенью прошлого года. За этот период авторы опубликовали около 47 млн сообщений, увеличив объем контента в 127 раз.

Структура рекламного рынка внутри платформы также изменилась. Если в начале работы каналов более 80% рекламных интеграций приходилось на небольшие сообщества с аудиторией до 1 тыс. подписчиков, то к середине июля 2026 года их доля сократилась до 29%. Основной рост обеспечили каналы с аудиторией от 1 тыс. до 20 тыс. подписчиков, на которые теперь приходится почти 60% всех коммерческих размещений.

Исследование основано на данных публичных каналов, доступных в базе MaxStat. Аналитика охватывает открытые сообщества и их контент, включая публикации и просмотры, тогда как личные и приватные аккаунты в выборку не включаются.

Напомним, по данным Роскомнадзора, в январе-июне 2026 года рекламодатели зарегистрировали размещения в Max на общую сумму около 1 млрд руб.