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24.07.2026 в 05:30

«Кофемания» сократила сеть в Москве почти на четверть

Компания закрыла сосредоточилась на развитии наиболее эффективных локаций

По итогам II квартала 2026 года сеть «Кофемания» насчитывала 42 заведения в Москве. Годом ранее портфель сети включал 55 объектов. Таким образом, за последние 12 месяцев компания сократила число заведений примерно на 24%, сообщают «Ведомости».

В числе работающих заведений 33 классических ресторана, восемь точек формата «Кофемания Bez Tarelok» и один ресторан «Кофемания Chef’s». На официальном сайте «Кофемании» сейчас указаны 34 заведения в Москве и Подмосковье без учета формата Bez Tarelok.

Генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что с 2025 года сеть оптимизировала свой портфель. Сокращение сети связано с комплексом рыночных факторов. В первую очередь речь идет о существенном росте арендных ставок на премиальные помещения в центре Москвы, дефиците линейного персонала, который привел к увеличению затрат на оплату труда, а также удорожании поставок импортных кофейных зерен и других премиальных ингредиентов.

Кроме того, компания пересмотрела подход к развитию сети, сосредоточившись на сохранении эффективности бизнеса. Закрытие менее прибыльных заведений позволило сконцентрировать ресурсы на наиболее успешных ресторанах и поддержании высокого уровня сервиса.

«Чек индекс» в прошлом году фиксировал сокращение числа розничных точек, продающих кофе, на 13% и еще на 15% в первом полугодии 2026 года. При этом продажи кофе и других горячих напитков в сетях ретейлеров выросли на 86% в натуральном выражении и на 117% в денежном.

Кофемания
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