Китайские маркетплейсы ждут российских ритейлеров

В связи с последними событиями взаимоотношения между российскими ритейлерами и западными партнерами оказались в замороженном состоянии. Некоторые компании уже задумались об альтернативных рынках сбыта в рамках антикризисной политики ведения своего бизнеса. Один из таких — китайский рынок. Для редакции Sostav в коммуникационном агентстве iMARS рассказали, какие тонкости стоит учесть при переориентировании своих продаж на китайскую аудиторию. И прежде чем выбирать подходящую социальную сеть для продвижения продукта, необходимо определиться с моделью присутствия своего бизнеса на рынке КНР.

Трансграничная торговля

Такая модель позволяет вести свой бизнес с Китаем дистанционно, через специальные cross-border площадки электронной коммерции. На сегодняшний день является одним из самых удобных способов торговли с Поднебесной. Площадки трансграничной торговли позволяют относительно быстро вывести товар на рынок и протестировать продажи. Ниже представлены самые крупны маркетплейсы.

Tmall Global — международная торговая площадка, состоит в холдинге Alibaba Group. Здесь продавцы и бренды могут продавать товары китайским потребителям напрямую. Считается самой крупной платформой, количество ее пользователей насчитывает около 100 млн пользователей.

— международная торговая площадка, состоит в холдинге Alibaba Group. Здесь продавцы и бренды могут продавать товары китайским потребителям напрямую. Считается самой крупной платформой, количество ее пользователей насчитывает около 100 млн пользователей. Kaola (30 млн пользователей) — изначально ориентировался на импорт австралийских брендов. Однако позже его сфера деятельности расширилась до продажи импортных товаров из всех стран мира. Считается более «премиальной» площадкой и рассчитана на «крепкий» средний класс. Представленный на маркетплейсе товар проходит строгую систему отбора и проверку качества. С помощью QR-кодов китайцы могут отследить таможенную историю. Благодаря этим параметрам представленный на площадке товар приобретает «премиальность» в глазах китайского потребителя.

(30 млн пользователей) — изначально ориентировался на импорт австралийских брендов. Однако позже его сфера деятельности расширилась до продажи импортных товаров из всех стран мира. Считается более «премиальной» площадкой и рассчитана на «крепкий» средний класс. Представленный на маркетплейсе товар проходит строгую систему отбора и проверку качества. С помощью QR-кодов китайцы могут отследить таможенную историю. Благодаря этим параметрам представленный на площадке товар приобретает «премиальность» в глазах китайского потребителя. JD Worldwide (240 млн пользователей) — считается главной альтернативной Tmall Global и обладает очень развитой собственной системой складских помещений. Обычно здесь ищут товары для автомобилей, бытовую технику и электронику. Так как с начала 2022 года JD объявил о сотрудничестве с Shopify, пользователи западной площадки могут напрямую выходить на китайский рынок.

Одно из основных преимуществ трансграничной торговли — отсутствие необходимости в сертификации продукции, что особенно критично для косметики. Процесс ее сертификации в Китае может занять несколько лет.

Главный минус такой модели торговли — относительная дороговизна продвижения. В особенности внутри площадки, где экспортер конкурирует с крупнейшими международными конгломератами. А подключение соцсетей (WeChat, Weibo, Xiaohongshu и прочих) вновь ставит проблему высокой цены в плане производства контента и его продвижения.

Торговля внутри Китая

Вторая модель предполагает продажу продукции китайской компании (собственной компании или китайскому партнеру) и полную ее таможенную очистку в Китае.

В данном случае продукцию можно выставлять на внутренние китайские площадки электронной торговли. Для тестового запуска будет достаточно Taobao.



Taobao — внутренняя B2C и C2C-платформа, в определенной мере аналог российских Вайлдбериз и Авито. Не требует внесения депозита. Однако для регистрации своего магазина на маркетплейсе требуется открыть расчетный счет в китайском банке и зарегистрировать аккаунт в локальном платежном сервисе Alipay. На площадке зарегистрированы около 790 млн пользователей и более 8 млн продавцов.

Более продвинутые, но дорогие площадки — Tmall.com (500 млн пользователей и 150 тыс. продавцов) и JD.com (500 млн пользователей и 250 тыс. продавцов) — требуют внесения депозита. Изначально основатели JD.com торговали только электроникой, сотовыми телефонами и компьютерами, но затем расширили свой ассортимент и сейчас там можно найти всё, включая продукты питания.



Выход на китайский рынок может показаться сложным для многих предприятий. Поэтому крайне важно осознавать его сложность, культурные различия, юридические требования, маркетинговые каналы и покупательское поведение потребителей — считают в iMARS

Айна Хамзина, бренд-менеджер коммуникационной группы iMARS:



Зная, насколько китайцы любят все копировать, прежде всего стоит подумать о защите интеллектуальной собственности — регистрация торговой марки. Вам следует не только зарегистрировать товарный знак на своем родном языке, но и подумать о поиске китайского перевода и фонетического эквивалента вашего бренда.

Также в агентстве iMARS подчеркнули, что при выходе на рынок не обязательно иметь свой официальный сайт, однако страничкой своего бренда в самом популярном мессенджере Китая обзавестись стоит. Так у потенциальных покупателей появится возможность быть в курсе всех новостей бренда.

Российские бренды на китайском рынке

Многие российские бренды добились узнаваемости на рынке Поднебесной. К примеру, 爱莲巧 - шоколад «Алёнка», 紫皮糖- конфеты «Крокант» известные как «фиолетовые конфеты», 森力佳 - бренд бытовой химии Synergetic, Bombbar — производитель протеиновых батончиков и снеков.

Наиболее перспективным онлайн-продвижением является продвижение российской экологически чистой пищевой продукции. Китайцы все больше заботятся о своем здоровье и уже готовы покупать более дорогие натуральные продукты.

Ранее Sostav писал, в каких китайских соцсетях можно продвигать свою продукцию и привлекать китайскую аудиторию в магазин.