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30.07.2026 в 05:50

Китайские компании увеличили вложения в рекламу на российских цифровых платформах

Основной рост обеспечили игровые проекты

По итогам первого полугодия 2026 года расходы компаний из КНР на продвижение в «VK Рекламе» превысили 2,5 млрд руб., а число рекламодателей увеличилось на 62%. Аналогичную тенденцию отмечают и другие участники рынка, связывая ее с растущей привлекательностью российских цифровых платформ для иностранных брендов, пишут «Известия».

Крупнейшим направлением вложений остается игровая индустрия. Бюджеты на продвижение мобильных и видеоигр выросли в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одновременно значительно увеличился спрос на видеорекламу — расходы на этот формат выросли почти в семь раз. Кроме того, китайские компании активнее инвестируют в продвижение проектов в сфере электронной коммерции, B2B, мобильных приложений и цифровых сервисов.

В «Яндексе» также подтвердили рост активности китайских рекламодателей: за первое полугодие их инвестиции в продвижение более чем удвоились. При этом эксперты считают, что нынешний рост — лишь начало долгосрочного тренда.

Эксперты отмечают, что интерес бизнеса из КНР уже выходит далеко за пределы игровой отрасли. Значительные рекламные бюджеты направляются в автомобильный сектор, бытовую электронику, онлайн-торговлю, киноиндустрию и другие направления. По мнению участников рынка, китайские производители все чаще сосредотачиваются не только на продаже отдельных товаров, но и на развитии собственных брендов, стремясь укрепить позиции на российском рынке.

Однако, несмотря на быстрый рост рекламной активности компаний из КНР, их доля среди бюджетов 300 крупнейших рекламодателей РФ пока не превышает 5%.

Ранее сообщалось, что иностранные издатели мобильных игр в первом полугодии 2026 года в три раза увеличили расходы на продвижение в российском магазине приложений RuStore. Объем рекламных вложений превысил 400 млн руб., а основным источником рекламных бюджетов остается Китай.

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