Зарубежные разработчики игр утроили расходы на рекламу в RuStore

Иностранные издатели мобильных игр в первом полугодии 2026 года в три раза увеличили расходы на продвижение в российском магазине приложений RuStore. По данным платформы, объем рекламных вложений превысил 400 млн руб., тогда как общий рекламный оборот сервиса за этот период вырос в 2,6 раза, сообщают «Ведомости».

Основным источником рекламных бюджетов остается Китай — на его долю пришлось около 76% всех затрат зарубежных компаний. Наиболее активно в продвижение инвестировали проекты DoomsdayxFairy Tail и Athena: Blood Twins. Следом идут издатели из Сингапура и ОАЭ, которые суммарно обеспечили около 10% иностранных рекламных инвестиций.

В RuStore объясняют рост интереса запуском новых рекламных форматов, включая интерактивные баннеры и брендированные стикеры, а также развитием аналитических инструментов и притоком новых разработчиков.

Эксперты также связывают динамику с обязательной предустановкой магазина приложений на смартфоны, что существенно расширило его аудиторию и повысило привлекательность площадки для крупных игровых издателей.

По данным Mediascope, в июне 2026 года месячная аудитория RuStore достигла 66,8 млн пользователей старше 12 лет, увеличившись на 15% год к году. Ранее VK договорилась о продаже 100% магазина приложений RuStore генеральному директору компании-разработчика платформы Дмитрию Панкрушеву.