Кейс OMNIMIX и Soda: как сеть салонов увеличила посещаемость на 39% с помощью «Яндекс Карт»

В мире красоты, где каждая деталь имеет значение, особенно важно не просто привлекать новых клиентов, но и делать это эффективно. Как сеть салонов красоты Soda смогла увеличить посещаемость своих филиалов на 39%? Секрет в стратегии, разработанной диджитал-агентством OMNIMIX. В этом кейсе команда OMNIMIX рассказала Sostav о деталях кампании: от анализа целевой аудитории до результатов, достигнутых с помощью «Яндекс Карт».

Клиент: сеть салонов красоты Soda

Soda — это динамично развивающаяся сеть салонов красоты, предоставляющая широкий спектр услуг по уходу за внешностью. В салонах Soda клиенты могут воспользоваться парикмахерскими услугами, сделать маникюр и педикюр, оформить брови и макияж. Благодаря современному подходу к индустрии красоты и вниманию к деталям, Soda предлагает своим клиентам не только актуальные и трендовые решения, но и комфортную атмосферу, способствующую расслаблению и отдыху.

Цели, KPI, временные рамки и география РК

Перед агентством OMNIMIX были поставлены амбициозные цели для рекламной кампании, направленной на продвижение салонов Soda через «Яндекс Карты». Основные задачи включали:

привлечение новых клиентов с использованием платформы «Яндекс Карты»;

анализ сезонного поведения пользователей в весенне-летний период для оптимизации стратегии;

увеличение числа звонков и маршрутов, проложенных пользователями к ближайшим филиалам Soda.

Целевая аудитория рекламной кампании состояла из женщин в возрасте от 18 до 45 лет. Эти женщины стремятся заботиться о своём внешнем виде и ищут качественные, современные услуги в области красоты. Они следят за модой и выбирают салоны, где могут получить высокий уровень сервиса.

Чтобы достичь поставленных целей, были установлены следующие ключевые показатели эффективности (KPI) на 4 месяца:

Показы POI: 746 115 568

Клики POI: 278 196

Переходы в карточку: 681 260

Маршруты POI: 12 126

Маршруты: 42 844

Звонки POI: 6 416

Звонки: 16 932

Клики по кнопке действия POI: 24 802

Клики по кнопке действия: 53 870

Просмотры акции: 8 554

Клики в витрину POI: 27 868

Клики по витрине: 63 434

Кампания стартовала 1 октября 2023 года и продолжается до сих пор. В этом кейсе рассматриваются результаты с 1 апреля по 31 июля 2024 года, чтобы охватить период, когда интерес к уходу за внешностью традиционно возрастает. Москва и Московская область были выбраны как основные регионы для проведения кампании, учитывая наибольшее присутствие сети салонов Soda в этих областях.

Подбор площадок и инструментов: почему был выбран формат «Брендированный приоритет + POI»

Для достижения поставленных целей агентство OMNIMIX выбрало формат «Брендированный приоритет + POI» на платформе «Яндекс Карты». Этот формат предлагает ряд преимуществ:

Высокая видимость и широкий охват. Приоритетное размещение карточек Soda на «Яндекс Картах» значительно увеличило охват целевой аудитории и повысило узнаваемость бренда. Точное таргетирование локальных клиентов. Формат POI (Points of Interest) позволил точно таргетировать пользователей, находящихся в непосредственной близости от салонов Soda, что существенно увеличило вероятность их визита. Интерактивное вовлечение и активное взаимодействие. Пользователи не только видели карточки салонов, но и могли взаимодействовать с ними, прокладывая маршрут, звоня или записываясь онлайн. Это способствовало увеличению трафика и повышению конверсии.

Недавно мы публиковали кейс агентства о том, как с помощью инструмента «AI-проверка видимости на картах» удалось увеличить показы на 465% и количество маршрутов на 152% в «Яндекс Картах». Подробнее об этом читайте в материале на Sostav.ru.

Реализация кампании: какие шаги привели к успеху

Для повышения эффективности рекламной кампании агентство OMNIMIX внедрило следующие решения:

Специальные акции для новых клиентов.

В рамках кампании была запущена акция — коррекция бровей в подарок. Это предложение было видно в карточках филиалов и привлекало внимание потенциальных клиентов, стимулируя их воспользоваться услугами салонов.

В рамках кампании была запущена акция — коррекция бровей в подарок. Это предложение было видно в карточках филиалов и привлекало внимание потенциальных клиентов, стимулируя их воспользоваться услугами салонов. Кнопка действия «Записаться онлайн».

Эта функция позволяла пользователям быстро и легко записаться на услуги через удобную форму записи, привязанную к конкретному филиалу. Такой подход значительно упростил процесс записи и повысил конверсию из онлайна в офлайн.

Эта функция позволяла пользователям быстро и легко записаться на услуги через удобную форму записи, привязанную к конкретному филиалу. Такой подход значительно упростил процесс записи и повысил конверсию из онлайна в офлайн. Витрина востребованных услуг.

Витрина включала популярные услуги, такие как маникюр, окрашивание, архитектура бровей, укладка, педикюр и макияж. Это помогало пользователям быстро ориентироваться в предложениях салона и выбирать нужные услуги.

Витрина включала популярные услуги, такие как маникюр, окрашивание, архитектура бровей, укладка, педикюр и макияж. Это помогало пользователям быстро ориентироваться в предложениях салона и выбирать нужные услуги. Обновление и оптимизация карточек филиалов.

Карточки всех филиалов Soda на «Яндекс Картах» были обновлены и оптимизированы. В них была добавлена информация о текущих акциях, обновлены прайс-листы, а также загружены новые фотографии и видеоматериалы, демонстрирующие интерьер салонов, процесс работы мастеров и результаты предоставляемых услуг.

Комплексный подход к обновлению и оптимизации карточек на «Яндекс Картах» стал основой успеха кампании, обеспечив высокую привлекательность предложений для целевой аудитории.

Результаты кампании: как выбранный подход привёл к успеху

Результаты рекламной кампании за период с 1 апреля по 31 июля 2024 года превзошли все ожидания. В таблице ниже приведены ключевые показатели:

Добавление «POI» означает, что показатели были зафиксированы при взаимодействии пользователей с меткой, без необходимости поиска конкретных организаций в Картах. Вот как это выглядит на карте:

Значение показателей

Показы POI — общее количество раз, когда брендированные точки Soda были показаны на «Яндекс Картах».

Клики POI — количество кликов на брендированную метку Soda на «Яндекс Картах».

Маршруты POI — количество пользователей, проложивших маршруты к салонам Soda через «Яндекс Карты».

Звонки POI — количество звонков, совершённых пользователями напрямую из карточек POI.

Клики по кнопке действия POI — количество нажатий на кнопку «Записаться онлайн», что особенно важно для Soda, так как показывает непосредственное конверсионное действие пользователей.

Показатели рекламной кампании для сети салонов Soda показывают, что стратегия размещения на «Яндекс Картах» оказалась успешной. Высокие цифры кликов, переходов и взаимодействий с карточками салонов подтверждают, что этот канал отлично подходит для привлечения клиентов в офлайн-точки.

Как кампания увеличила поток клиентов в салоны

Важным показателем успеха кампании является доходимость пользователей до филиалов, то есть процент завершённых маршрутов. Кампания продемонстрировала положительную динамику на протяжении всего периода:

Рост доходимости пользователей до филиалов на протяжении всей кампании показывает, что стратегия была не только успешной в привлечении внимания, но и в стимулировании реальных визитов в салоны Soda.

Анализ рубричного спроса

В ходе рекламной кампании был проведен детальный анализ рубричного спроса на услуги салонов красоты Soda, который продемонстрировал устойчивый и значительный рост интереса к ключевым категориям услуг в течение периода с апреля по июль 2024 года.

В статистику по рубричному спросу попадает количество прямых запросов рубрики и их основных ключевых фраз.

Основные наблюдения и инсайты

1. Ногтевые студии.

Одной из самых заметных тенденций стала растущая популярность услуг ногтевых студий. За период с апреля по июль количество поисковых запросов, связанных с маникюром и педикюром, увеличилось более чем на 200 000 запросов, что обусловлено как сезонными факторами, так и общим повышением интереса к этим услугам. Традиционно, ближе к лету клиенты стремятся уделять больше внимания состоянию своих ногтей, готовясь к отпускному сезону и летним мероприятиям.

2. Парикмахерские услуги.

Спрос на парикмахерские услуги продемонстрировал стабильность, с небольшим ростом в мае и июне. Этот незначительный, но стабильный прирост можно объяснить сезонными изменениями, когда многие клиенты обновляют прически к летнему сезону, стремясь к свежим и актуальным образам.

3. Услуги бровистов и мастеров ресниц.

Резкий рост интереса к услугам, связанным с уходом за бровями и ресницами, стал одной из ключевых тенденций в июне и июле. Количество запросов на эти услуги в июле удвоилось по сравнению с апрелем. Это свидетельствует о том, что клиенты активно готовятся к летнему сезону, придавая особое значение деталям своего образа. Услуги по оформлению взгляда становятся всё более популярными, что отражает тренды на естественность и акцент на черты лица.

4. Общий спрос на услуги салонов красоты.

Общий спрос на услуги, предоставляемые салонами красоты Soda, демонстрировал устойчивый рост в течение всего анализируемого периода. Незначительное замедление роста в июле объясняется традиционным спадом деловой активности в середине лета, однако, несмотря на это, спрос оставался на высоком уровне.

Практически во всех рубриках заметен рост спроса на услуги, особенно ближе к лету, что подтверждает сезонный характер индустрии красоты. Количество поисков по ключевым рубрикам подтверждает необходимость приоритета карточек Soda, чтобы не упустить целевую аудиторию.

Анализ рубричного спроса показал, что своевременное продвижение услуг сети салонов Soda через «Яндекс Карты» позволило компании не только поддержать стабильный интерес, но и существенно увеличить количество клиентов в сезонный пик.

Отзывы и репутация салона Soda после кампании

В ходе кампании клиенты оставляли исключительно положительные отзывы о салонах Soda. Средний рейтинг бренда составил 5.0 — высший возможный показатель.

Примеры отзывов:

«Очень уютное и приятное место, мастер Марина Л. — профессионал своего дела!»

«Хорошие мастера. Советую.»

«Была у мастера Тамары на маникюре. Очень всё понравилось, рекомендую!»

Средний рейтинг бренда: 5.0

Количество отзывов: 5 850

Рейтинг бренда оставался стабильно высоким на протяжении всей кампании, что способствовало укреплению репутации Soda как надёжного и качественного бренда в индустрии красоты.

Инсайты и наблюдения: что можно извлечь из опыта кампании

Главный вывод из данной кампании заключается в том, что формат «Брендированный приоритет + POI» на «Яндекс Картах» — это не только способ повысить видимость бренда, но и мощный инструмент для стимулирования реальных действий со стороны пользователей: звонков, построения маршрутов и онлайн-записей.

Наблюдения:

Рост ключевых показателей взаимодействия.

За период с апреля по июль 2024 года наблюдался значительный рост кликов по POI и кликов по кнопке действия POI. Это подтверждает высокую вовлеченность пользователей и эффективность выбранного формата продвижения. Клики по кнопке действия “Записаться онлайн” POI, которые составили 28 557, свидетельствуют о том, что пользователи активно взаимодействовали с карточками салонов, что напрямую привело к увеличению записей на услуги.

За период с апреля по июль 2024 года наблюдался значительный рост кликов по POI и кликов по кнопке действия POI. Это подтверждает высокую вовлеченность пользователей и эффективность выбранного формата продвижения. Клики по кнопке действия “Записаться онлайн” POI, которые составили 28 557, свидетельствуют о том, что пользователи активно взаимодействовали с карточками салонов, что напрямую привело к увеличению записей на услуги. Увеличение рубричного спроса.

Анализ рубричного спроса показывает устойчивый рост интереса к услугам салонов красоты Soda, особенно в сегментах ногтевых студий и салонов бровей и ресниц. Спрос на услуги ногтевых студий вырос более чем на 65% с апреля по июль, а спрос на услуги бровистов и мастеров ресниц увеличился более чем в два раза.

Наблюдаемый рост показателей взаимодействия и спроса на услуги демонстрирует, что кампания успешно достигла своей цели, не только повысив видимость бренда, но и стимулируя пользователей к активным действиям.

Сергей Мариев, Co-founder OMNIMIX digital agency: Для рекламной кампании Soda мы использовали формат «Брендированный приоритет + POI» на «Яндекс Картах», который доказал свою эффективность. Этот инструмент позволил нам добиться высоких показателей видимости и вовлеченности. Мы уделили особое внимание обновлению и оптимизации карточек салонов, добавили интерактивные элементы и акционные предложения, что существенно увеличило конверсию. Результаты кампании подтверждают, что наша стратегия была выбрана верно, и что использование точечного таргетинга и брендинга на Картах позволяет не только привлечь внимание, но и преобразовать его в реальные действия пользователей.

Рекламная кампания для сети салонов красоты Soda на «Яндекс Картах» стала успехом, значительно превысив все запланированные показатели. Формат «Брендированный приоритет + POI» доказал свою эффективность, обеспечив высокий уровень видимости, вовлеченности и конверсии пользователей в реальных клиентов.