Кейс OMNIMIX и сетей салонов Soda и Britva: AI-проверка видимости на картах

Представьте, что компания платит за рекламу на «Яндекс Картах», а филиалы могут не отображаться на них (да, такое действительно случается). Это значит, что потенциальные клиенты просто не находят филиалы, а это приводит к потере трафика, продаж и упущенной прибыли. Компания теряет клиентов, даже не подозревая об этом. Команда OMNIMIX digital agency рассказала про ИИ-инструмент с компьютерным зрением, который помогает восстановить видимость точек и увеличить трафик на них.

Видимость точек на «Яндекс Картах» для офлайн-бизнеса

Мы давно работаем с сетями салонов красоты Soda и барбершопов Britva, которые активно используют геоперформанс-рекламу в «Яндекс Картах» для привлечения новых клиентов и удержания постоянных. У Soda 82 филиалов, у Britva — 129. Видимость филиалов на «Картах» играет ключевую роль в маркетинговой стратегии, ведь потеря видимости напрямую сказывается на доходах и взаимоотношениях с клиентами.

Эти цветные логотипы на карте — те самые точки (ПИНы) филиалов, которые привлекают клиентов.

Исчезающие ПИНы на «Яндекс Картах» — это серьёзная угроза для бизнеса, ведь потенциальные клиенты, не видя филиалов, просто могут не узнать об их существовании. В результате падает количество визитов, а франчайзи начинают терять доверие к управляющей компании.

Как исчезающие ПИНы влияют на доходы бизнеса

Soda и Britva используют формат размещения «Брендированный приоритет + POI» в «Яндекс Картах», однако наши регулярные проверки показали, что метки некоторых филиалов периодически исчезают с Карт, а снижение видимость точек ведёт к падению количества новых клиентов у этих салонов, а также вызывает напряжение между Управляющей Компанией и франчайзи. Когда метки исчезают, франчайзи, которые уже заплатили за размещение рекламы, остаются недовольны и недополучают клиентов.

Чтобы решить эту проблему, команда OMNIMIX разработала инструмент «AI-проверка видимости на картах» с использованием технологии машинного зрения для регулярного анализа видимости точек на «Яндекс Картах» по ключевым словам.

Мы поставили перед собой задачу автоматизировать процесс регулярной проверки и решения вопросов с «Яндексом» по восстановлению видимости точек, чтобы маркетологи агентства и со стороны клиента сэкономили десятки часов на ручных проверках сотен филиалов и могли сосредоточиться на развитии бизнеса.

Три причины, по которым стоит автоматизировать проверку видимости точек

Автоматизация проверки видимости точек на «Картах» — это не просто удобство, а необходимость для успешного роста бизнеса. Без регулярного контроля за тем, как ваши точки отображаются для клиентов, можно потерять значительный трафик и упустить возможности для роста клиентской базы.

Увеличение трафика. Быстрое восстановление «пропавших» точек помогает поддерживать стабильный поток клиентов.

Экономия времени и ресурсов. Автоматизация проверок освобождает сотрудников от необходимости вручную проверять сотни точек.

Современные технологии. Использование ИИ и машинного зрения обеспечивает точность и скорость работы системы.

Как работает инструмент

Определение точек для проверки. На первом этапе мы определяем все географические точки клиента. Например, это может быть 100 филиалов за раз. По списку заданных адресов, с помощью собственного Геокодера, мы автоматически определяем координаты для каждого филиала, район и размечаем для ИИ зону отображения на «Яндекс Картах».

На первом этапе мы определяем все географические точки клиента. Например, это может быть 100 филиалов за раз. По списку заданных адресов, с помощью собственного Геокодера, мы автоматически определяем координаты для каждого филиала, район и размечаем для ИИ зону отображения на «Яндекс Картах». Выбор запросов. Для каждой точки подбираются три основных ключевых запроса, по которым пользователи чаще всего ищут филиалы.

Для каждой точки подбираются три основных ключевых запроса, по которым пользователи чаще всего ищут филиалы. Создание комбинаций. Формируем 300 комбинаций «адрес + запрос» (100 точек x 3 запроса). Бывает так, что по одному запросу филиал отображается, а по двум другим — независимо от масштаба — не виден.

Формируем 300 комбинаций «адрес + запрос» (100 точек x 3 запроса). Бывает так, что по одному запросу филиал отображается, а по двум другим — независимо от масштаба — не виден. Проверка выдачи и ИИ-анализ с использованием машинного зрения. Система ежедневно сканирует результаты выдачи на «Яндекс Картах» по всем филиалам и запросам для проверки отображения меток филиалов по каждой комбинации.

Формирование отчёта. По результатам проверки генерируется отчёт, в котором указываются не найденные точки, соответствующие запросы, а также прикладываются скриншоты.

Человеческий контроль. Специалисты вручную проверяют результаты для исключения ошибок.

Оперативное решение. При обнаружении «пропажи» метки мы связываемся с нашей командой менеджеров в «Яндексе» и предоставляем доказательства для ускорения восстановления меток.

Мы продолжаем информировать клиента обо всех изменениях, касающихся его филиалов на «Яндекс Картах», и регулярно сканируем видимость точек. Видимость сегодня не гарантирует, что филиал будет отображаться завтра. Такой контроль позволяет значительно снизить потери трафика.

В ходе тестирования 100 точек по 300 комбинациям запросов было выявлено, что в 83 случаях метки не отображались. Это позволило оперативно восстановить видимость филиалов и предотвратить потерю трафика и клиентов.

Это не означает, что на регулярной основе у всех клиентов «отваливается» часть сети, но, к сожалению, такое случается, и наша задача — максимально быстро на это реагировать, в чем и может помочь инструмент «AI-проверка видимости на картах».

Кейсы Soda: после возвращения точки на карту маршруты и показы удвоились

После того как метка филиала Soda на ул. Пулковская была восстановлена на «Яндекс Картах», мы наблюдали значительное увеличение всех ключевых показателей. Количество маршрутов увеличилось более чем в два раза — с 39 до 87 маршрутов. Это особенно важно, так как подтверждает, что клиенты действительно строят маршруты до салона, что напрямую влияет на его посещаемость и доходы.

Проблема показов касалась филиала Soda на Октябрьской улице, который отображался только по брендовым запросам, но не показывался по запросам «ногтевая студия» и «салон бровей и ресниц». После анализа и корректировки настроек с помощью инструмента «AI-проверка видимости на картах» точка филиала была восстановлена на карте.

Количество показов увеличилось в два раза, а количество звонков — на 46,67%. Это привело к росту интереса со стороны клиентов, ищущих услуги ногтевого сервиса и по уходу за бровями, что помогло сети сохранить значимую долю клиентов в этих категориях.

Кейс Britva: рост показов для сети на 465% и маршрутов на 152%

Филиалы сети Britva сталкивались с меньшим количеством проблем, чем Soda, но в некоторых салонах были обнаружены проблемы с видимостью. Например, филиал на Абрамцевской улице, специализирующийся на детских стрижках, не отображался в результатах поиска по соответствующим запросам.

После добавления рубрики «детский салон-парикмахерская» на Яндекс Карты и корректировки запросов, количество показов увеличилось в четыре раза, а количество маршрутов — в два раза. Это показало высокую эффективность настройки рекламных кампаний под конкретные услуги.

Конкуренция на «Картах»

Филиалы Soda, работающие по широким запросам типа «салон красоты», сталкиваются с высокой конкуренцией на «Картах». Узкие запросы, такие как «барбершоп» для Britva, позволяют стабильно удерживать видимость точек, так как конкуренция здесь менее интенсивна.

Важные выводы и наблюдения для бизнеса

Оперативное реагирование на исчезновение меток филиалов позволяет предотвратить серьёзные потери клиентов и прибыли. Быстрое выявление и восстановление «пропавших» точек критически важно для поддержания стабильного трафика и лояльности клиентов. Кроме того, видимость точек влияет не только на трафик, но и на отношения с франчайзи. Когда метки филиалов не отображаются, франчайзи могут быть недовольны из-за снижения эффективности рекламы, что ослабляет доверие к управляющей компании.