Кейс OMNIMIX и сетей салонов Soda и Britva: AI-проверка видимости на картах

Представьте, что компания платит за рекламу на «Яндекс Картах», а филиалы могут не отображаться на них (да, такое действительно случается). Это значит, что потенциальные клиенты просто не находят филиалы, а это приводит к потере трафика, продаж и упущенной прибыли. Компания теряет клиентов, даже не подозревая об этом. Команда OMNIMIX digital agency рассказала про ИИ-инструмент с компьютерным зрением, который помогает восстановить видимость точек и увеличить трафик на них.
Видимость точек на «Яндекс Картах» для офлайн-бизнеса
Мы давно работаем с сетями салонов красоты Soda и барбершопов Britva, которые активно используют геоперформанс-рекламу в «Яндекс Картах» для привлечения новых клиентов и удержания постоянных. У Soda 82 филиалов, у Britva — 129. Видимость филиалов на «Картах» играет ключевую роль в маркетинговой стратегии, ведь потеря видимости напрямую сказывается на доходах и взаимоотношениях с клиентами.
Эти цветные логотипы на карте — те самые точки (ПИНы) филиалов, которые привлекают клиентов.
Исчезающие ПИНы на «Яндекс Картах» — это серьёзная угроза для бизнеса, ведь потенциальные клиенты, не видя филиалов, просто могут не узнать об их существовании. В результате падает количество визитов, а франчайзи начинают терять доверие к управляющей компании.
Как исчезающие ПИНы влияют на доходы бизнеса
Soda и Britva используют формат размещения «Брендированный приоритет + POI» в «Яндекс Картах», однако наши регулярные проверки показали, что метки некоторых филиалов периодически исчезают с Карт, а снижение видимость точек ведёт к падению количества новых клиентов у этих салонов, а также вызывает напряжение между Управляющей Компанией и франчайзи. Когда метки исчезают, франчайзи, которые уже заплатили за размещение рекламы, остаются недовольны и недополучают клиентов.
Чтобы решить эту проблему, команда OMNIMIX разработала инструмент «AI-проверка видимости на картах» с использованием технологии машинного зрения для регулярного анализа видимости точек на «Яндекс Картах» по ключевым словам.
Мы поставили перед собой задачу автоматизировать процесс регулярной проверки и решения вопросов с «Яндексом» по восстановлению видимости точек, чтобы маркетологи агентства и со стороны клиента сэкономили десятки часов на ручных проверках сотен филиалов и могли сосредоточиться на развитии бизнеса.
Три причины, по которым стоит автоматизировать проверку видимости точек
Автоматизация проверки видимости точек на «Картах» — это не просто удобство, а необходимость для успешного роста бизнеса. Без регулярного контроля за тем, как ваши точки отображаются для клиентов, можно потерять значительный трафик и упустить возможности для роста клиентской базы.
- Увеличение трафика. Быстрое восстановление «пропавших» точек помогает поддерживать стабильный поток клиентов.
- Экономия времени и ресурсов. Автоматизация проверок освобождает сотрудников от необходимости вручную проверять сотни точек.
- Современные технологии. Использование ИИ и машинного зрения обеспечивает точность и скорость работы системы.
Как работает инструмент
- Определение точек для проверки. На первом этапе мы определяем все географические точки клиента. Например, это может быть 100 филиалов за раз. По списку заданных адресов, с помощью собственного Геокодера, мы автоматически определяем координаты для каждого филиала, район и размечаем для ИИ зону отображения на «Яндекс Картах».
- Выбор запросов. Для каждой точки подбираются три основных ключевых запроса, по которым пользователи чаще всего ищут филиалы.
- Создание комбинаций. Формируем 300 комбинаций «адрес + запрос» (100 точек x 3 запроса). Бывает так, что по одному запросу филиал отображается, а по двум другим — независимо от масштаба — не виден.
- Проверка выдачи и ИИ-анализ с использованием машинного зрения. Система ежедневно сканирует результаты выдачи на «Яндекс Картах» по всем филиалам и запросам для проверки отображения меток филиалов по каждой комбинации.
- Формирование отчёта. По результатам проверки генерируется отчёт, в котором указываются не найденные точки, соответствующие запросы, а также прикладываются скриншоты.
- Человеческий контроль. Специалисты вручную проверяют результаты для исключения ошибок.
- Оперативное решение. При обнаружении «пропажи» метки мы связываемся с нашей командой менеджеров в «Яндексе» и предоставляем доказательства для ускорения восстановления меток.
Мы продолжаем информировать клиента обо всех изменениях, касающихся его филиалов на «Яндекс Картах», и регулярно сканируем видимость точек. Видимость сегодня не гарантирует, что филиал будет отображаться завтра. Такой контроль позволяет значительно снизить потери трафика.
В ходе тестирования 100 точек по 300 комбинациям запросов было выявлено, что в 83 случаях метки не отображались. Это позволило оперативно восстановить видимость филиалов и предотвратить потерю трафика и клиентов.
Это не означает, что на регулярной основе у всех клиентов «отваливается» часть сети, но, к сожалению, такое случается, и наша задача — максимально быстро на это реагировать, в чем и может помочь инструмент «AI-проверка видимости на картах».
Кейсы Soda: после возвращения точки на карту маршруты и показы удвоились
После того как метка филиала Soda на ул. Пулковская была восстановлена на «Яндекс Картах», мы наблюдали значительное увеличение всех ключевых показателей. Количество маршрутов увеличилось более чем в два раза — с 39 до 87 маршрутов. Это особенно важно, так как подтверждает, что клиенты действительно строят маршруты до салона, что напрямую влияет на его посещаемость и доходы.
Проблема показов касалась филиала Soda на Октябрьской улице, который отображался только по брендовым запросам, но не показывался по запросам «ногтевая студия» и «салон бровей и ресниц». После анализа и корректировки настроек с помощью инструмента «AI-проверка видимости на картах» точка филиала была восстановлена на карте.
Количество показов увеличилось в два раза, а количество звонков — на 46,67%. Это привело к росту интереса со стороны клиентов, ищущих услуги ногтевого сервиса и по уходу за бровями, что помогло сети сохранить значимую долю клиентов в этих категориях.
Кейс Britva: рост показов для сети на 465% и маршрутов на 152%
Филиалы сети Britva сталкивались с меньшим количеством проблем, чем Soda, но в некоторых салонах были обнаружены проблемы с видимостью. Например, филиал на Абрамцевской улице, специализирующийся на детских стрижках, не отображался в результатах поиска по соответствующим запросам.
После добавления рубрики «детский салон-парикмахерская» на Яндекс Карты и корректировки запросов, количество показов увеличилось в четыре раза, а количество маршрутов — в два раза. Это показало высокую эффективность настройки рекламных кампаний под конкретные услуги.
Конкуренция на «Картах»
Филиалы Soda, работающие по широким запросам типа «салон красоты», сталкиваются с высокой конкуренцией на «Картах». Узкие запросы, такие как «барбершоп» для Britva, позволяют стабильно удерживать видимость точек, так как конкуренция здесь менее интенсивна.
Важные выводы и наблюдения для бизнеса
Оперативное реагирование на исчезновение меток филиалов позволяет предотвратить серьёзные потери клиентов и прибыли. Быстрое выявление и восстановление «пропавших» точек критически важно для поддержания стабильного трафика и лояльности клиентов. Кроме того, видимость точек влияет не только на трафик, но и на отношения с франчайзи. Когда метки филиалов не отображаются, франчайзи могут быть недовольны из-за снижения эффективности рекламы, что ослабляет доверие к управляющей компании.