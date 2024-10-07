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Кейс OMNIMIX и сетей салонов Soda и Britva: AI-проверка видимости на картах

Как мы увеличили показы на 465% и маршруты на 152% с помощью ИИ-инструмента

07.10.2024 4

Представьте, что компания платит за рекламу на «Яндекс Картах», а филиалы могут не отображаться на них (да, такое действительно случается). Это значит, что потенциальные клиенты просто не находят филиалы, а это приводит к потере трафика, продаж и упущенной прибыли. Компания теряет клиентов, даже не подозревая об этом. Команда OMNIMIX digital agency рассказала про ИИ-инструмент с компьютерным зрением, который помогает восстановить видимость точек и увеличить трафик на них.

Видимость точек на «Яндекс Картах» для офлайн-бизнеса

Мы давно работаем с сетями салонов красоты Soda и барбершопов Britva, которые активно используют геоперформанс-рекламу в «Яндекс Картах» для привлечения новых клиентов и удержания постоянных. У Soda 82 филиалов, у Britva — 129. Видимость филиалов на «Картах» играет ключевую роль в маркетинговой стратегии, ведь потеря видимости напрямую сказывается на доходах и взаимоотношениях с клиентами.

Эти цветные логотипы на карте — те самые точки (ПИНы) филиалов, которые привлекают клиентов.

Исчезающие ПИНы на «Яндекс Картах» — это серьёзная угроза для бизнеса, ведь потенциальные клиенты, не видя филиалов, просто могут не узнать об их существовании. В результате падает количество визитов, а франчайзи начинают терять доверие к управляющей компании.

Как исчезающие ПИНы влияют на доходы бизнеса

Soda и Britva используют формат размещения «Брендированный приоритет + POI» в «Яндекс Картах», однако наши регулярные проверки показали, что метки некоторых филиалов периодически исчезают с Карт, а снижение видимость точек ведёт к падению количества новых клиентов у этих салонов, а также вызывает напряжение между Управляющей Компанией и франчайзи. Когда метки исчезают, франчайзи, которые уже заплатили за размещение рекламы, остаются недовольны и недополучают клиентов.

Чтобы решить эту проблему, команда OMNIMIX разработала инструмент «AI-проверка видимости на картах» с использованием технологии машинного зрения для регулярного анализа видимости точек на «Яндекс Картах» по ключевым словам.

Мы поставили перед собой задачу автоматизировать процесс регулярной проверки и решения вопросов с «Яндексом» по восстановлению видимости точек, чтобы маркетологи агентства и со стороны клиента сэкономили десятки часов на ручных проверках сотен филиалов и могли сосредоточиться на развитии бизнеса.

Три причины, по которым стоит автоматизировать проверку видимости точек

Автоматизация проверки видимости точек на «Картах» — это не просто удобство, а необходимость для успешного роста бизнеса. Без регулярного контроля за тем, как ваши точки отображаются для клиентов, можно потерять значительный трафик и упустить возможности для роста клиентской базы.

  • Увеличение трафика. Быстрое восстановление «пропавших» точек помогает поддерживать стабильный поток клиентов.
  • Экономия времени и ресурсов. Автоматизация проверок освобождает сотрудников от необходимости вручную проверять сотни точек.
  • Современные технологии. Использование ИИ и машинного зрения обеспечивает точность и скорость работы системы.

Как работает инструмент

  • Определение точек для проверки. На первом этапе мы определяем все географические точки клиента. Например, это может быть 100 филиалов за раз. По списку заданных адресов, с помощью собственного Геокодера, мы автоматически определяем координаты для каждого филиала, район и размечаем для ИИ зону отображения на «Яндекс Картах».
  • Выбор запросов. Для каждой точки подбираются три основных ключевых запроса, по которым пользователи чаще всего ищут филиалы.
  • Создание комбинаций. Формируем 300 комбинаций «адрес + запрос» (100 точек x 3 запроса). Бывает так, что по одному запросу филиал отображается, а по двум другим — независимо от масштаба — не виден.
  • Проверка выдачи и ИИ-анализ с использованием машинного зрения. Система ежедневно сканирует результаты выдачи на «Яндекс Картах» по всем филиалам и запросам для проверки отображения меток филиалов по каждой комбинации.
  • Формирование отчёта. По результатам проверки генерируется отчёт, в котором указываются не найденные точки, соответствующие запросы, а также прикладываются скриншоты.
  • Человеческий контроль. Специалисты вручную проверяют результаты для исключения ошибок.
  • Оперативное решение. При обнаружении «пропажи» метки мы связываемся с нашей командой менеджеров в «Яндексе» и предоставляем доказательства для ускорения восстановления меток.

Мы продолжаем информировать клиента обо всех изменениях, касающихся его филиалов на «Яндекс Картах», и регулярно сканируем видимость точек. Видимость сегодня не гарантирует, что филиал будет отображаться завтра. Такой контроль позволяет значительно снизить потери трафика.

В ходе тестирования 100 точек по 300 комбинациям запросов было выявлено, что в 83 случаях метки не отображались. Это позволило оперативно восстановить видимость филиалов и предотвратить потерю трафика и клиентов.

Это не означает, что на регулярной основе у всех клиентов «отваливается» часть сети, но, к сожалению, такое случается, и наша задача — максимально быстро на это реагировать, в чем и может помочь инструмент «AI-проверка видимости на картах».

Кейсы Soda: после возвращения точки на карту маршруты и показы удвоились

После того как метка филиала Soda на ул. Пулковская была восстановлена на «Яндекс Картах», мы наблюдали значительное увеличение всех ключевых показателей. Количество маршрутов увеличилось более чем в два раза — с 39 до 87 маршрутов. Это особенно важно, так как подтверждает, что клиенты действительно строят маршруты до салона, что напрямую влияет на его посещаемость и доходы.

Проблема показов касалась филиала Soda на Октябрьской улице, который отображался только по брендовым запросам, но не показывался по запросам «ногтевая студия» и «салон бровей и ресниц». После анализа и корректировки настроек с помощью инструмента «AI-проверка видимости на картах» точка филиала была восстановлена на карте.

Количество показов увеличилось в два раза, а количество звонков — на 46,67%. Это привело к росту интереса со стороны клиентов, ищущих услуги ногтевого сервиса и по уходу за бровями, что помогло сети сохранить значимую долю клиентов в этих категориях.

Кейс Britva: рост показов для сети на 465% и маршрутов на 152%

Филиалы сети Britva сталкивались с меньшим количеством проблем, чем Soda, но в некоторых салонах были обнаружены проблемы с видимостью. Например, филиал на Абрамцевской улице, специализирующийся на детских стрижках, не отображался в результатах поиска по соответствующим запросам.

После добавления рубрики «детский салон-парикмахерская» на Яндекс Карты и корректировки запросов, количество показов увеличилось в четыре раза, а количество маршрутов — в два раза. Это показало высокую эффективность настройки рекламных кампаний под конкретные услуги.

Конкуренция на «Картах»

Филиалы Soda, работающие по широким запросам типа «салон красоты», сталкиваются с высокой конкуренцией на «Картах». Узкие запросы, такие как «барбершоп» для Britva, позволяют стабильно удерживать видимость точек, так как конкуренция здесь менее интенсивна.

Важные выводы и наблюдения для бизнеса

Оперативное реагирование на исчезновение меток филиалов позволяет предотвратить серьёзные потери клиентов и прибыли. Быстрое выявление и восстановление «пропавших» точек критически важно для поддержания стабильного трафика и лояльности клиентов. Кроме того, видимость точек влияет не только на трафик, но и на отношения с франчайзи. Когда метки филиалов не отображаются, франчайзи могут быть недовольны из-за снижения эффективности рекламы, что ослабляет доверие к управляющей компании.

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