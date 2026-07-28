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28.07.2026 в 16:00

Каждый третий клиент уходит из-за плохого сервиса

Для 82% респондентов качество обслуживания напрямую влияет на восприятие компании

Плохое обслуживание становится одной из главных причин потери клиентов. По данным исследования Genesys, почти треть потребителей за последний год отказались от покупок у брендов после негативного опыта общения с компанией.

Для 82% опрошенных качество сервиса напрямую влияет на отношение к бренду. При этом только 11% считают, что компании стабильно обеспечивают высокий уровень обслуживания.

Главный фактор лояльности — быстрое решение проблемы. Почти половина респондентов (49%) назвали самым важным возможность получить помощь уже при первом обращении, а 48% — скорость ответа. Однако многие компании делают ставку на автоматизацию: 37% клиентов так и не смогли связаться с живым оператором, а треть не смогла переключиться с чат-бота на человека.

Важным требованием потребителей остается бесшовное обслуживание во всех каналах коммуникации. Практически все участники исследования считают важным возможность продолжать общение без повторного предоставления уже известной информации.

Существенную роль в формировании лояльности играет персонализация. Около трех четвертей опрошенных сообщили, что чаще рекомендуют и приобретают продукцию брендов, которые предлагают индивидуальный подход и учитывают историю взаимодействия.

Несмотря на активное внедрение искусственного интеллекта, потребители не готовы полностью отказаться от общения с сотрудниками. Большинство считают, что ИИ должен ускорять обслуживание, а не заменять людей. При этом 88% хотят знать, когда общаются с ботом, а не с оператором.

Ранее Ogilvy выяснил, что 93% клиентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе не жалуются публично, если теряют доверие к компании, а просто уходят.

Юлия Топольская
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