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02.07.2026 в 15:00

93% потребителей молча уходят от брендов, которым перестают доверять

Клиенты все реже жалуются публично и просто прекращают покупки

Потребители все чаще «уходят молча» — и это становится главной проблемой для брендов. Согласно новому исследованию Ogilvy, 93% клиентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе не жалуются публично, если теряют доверие к компании. Вместо этого они просто перестают покупать и переходят к конкурентам, не оставляя отзывов и следов в соцсетях.

Это означает, что привычные инструменты оценки репутации — мониторинг соцсетей, отзывы и анализ тональности — показывают лишь часть картины. Только 10% пользователей готовы написать негативный пост. В результате бренды могут долго не понимать, что на самом деле теряют клиентов и выручку.

48% опрошенных заявили, что, в случае недовольства, полностью прекратят покупать товары этого бренда, а 28% незаметно перейдут к конкуренту. Еще 36% сказали, что станут более настороженно относиться к аналогичным брендам, товарам или услугам.

Интересно, что причиной ухода чаще становится не репутационный скандал, а качество продукта или сервиса. 42% потребителей прекратили взаимодействие с брендом из-за того, что ожидания не были оправданы. Для сравнения: 29% ушли из-за неэтичного поведения компании, а 18% — из-за заявлений об экологичности, которые оказались ложными. Это показывает, что базовая надежность продукта важнее имиджевых и социальных заявлений.

При этом доверие все-таки можно вернуть. 85% респондентов говорят, что готовы снова взаимодействовать с брендом, если он исправит ситуацию. Однако важнее слов оказываются действия: 57% считают, что реальное решение проблемы важнее публичных извинений, тогда как 46% ждут именно признания ошибки.

Более молодые потребители оказались одновременно более скептически и более снисходительными. Три четверти респондентов из поколения Z и миллениалов заявили, что перестали взаимодействовать с брендом из-за утраты доверия к нему за последний год, по сравнению с 58% представителей поколения бэби-бумеров. Однако 89% представителей поколения Z также считают, что бренды могут восстановить доверие, если продемонстрируют значимые действия и неизменную точность в течение длительного времени.

Ранее сообщалось, что каждый десятый зумер обращает внимание на личный бренд основателя компании — им должен импонировать владелец бизнеса: контент с ним, его ценности и стиль.

Юлия Топольская
доверие брендам
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