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21.07.2026 в 14:50

Каждый пятый совершает покупку после просмотра наружной рекламы

Большинство потребителей обращают на нее внимание

Наружная реклама остается одним из самых заметных видов рекламы в повседневной жизни американцев. Только 3% заявили, что никогда не обращают внимания на OOH-рекламу, тогда как 26% замечают ее несколько раз в неделю, а 21% — несколько раз в день. Такие данные содержатся в отчете YouGov.

Самым заметным форматом стали рекламные щиты: их отмечают 68% опрошенных. На втором месте находятся вывески — 59%. Рекламные стенды в местах продаж и плакаты замечают по 31% участников исследования, а цифровые интерактивные экраны — 26%.

YouGov

Наружная реклама также влияет на поведение потребителей. Более трети американцев (35%) после просмотра такого объявления искали информацию о товаре или услуге через смартфон. Каждый пятый обсуждал увиденный бренд (20%), а 19% совершали покупку с телефона.

Ранее сообщалось, что мировые расходы на наружную рекламу в 2025 году выросли на 15% и достигли $54,2 млрд. Это 5,1% всех глобальных рекламных расходов.

Юлия Топольская
OOH-реклама
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