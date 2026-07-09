Мировые расходы на наружную рекламу в 2025 году выросли на 15%

Мировые расходы на наружную рекламу (OOH) в 2025 году выросли на 15% и достигли $54,2 млрд. Это 5,1% всех глобальных рекламных расходов. В 2026 году рынок, по прогнозу, увеличится до $56,4 млрд, следует из отчета Всемирной организации наружной рекламы (WOO).

Главным трендом остается переход наружной рекламы в цифровой формат. Инвестиции в DOOH выросли до $25,5 млрд, что составляет 47% всего рынка OOH. В 2026 году показатель может достичь $28 млрд и впервые превысить долю традиционных статичных носителей. Лидером по развитию DOOH остается Азиатско-Тихоокеанский регион.

Больше половины мировых расходов на наружную рекламу приходится на Азию — 55% или $29,7 млрд. Крупнейшим рынком остается Китай с объемом $18,2 млрд, далее идут США ($9,5 млрд), Япония ($3,2 млрд) и Великобритания ($1,85 млрд). Среди крупных рынков наиболее заметный рост показали Бразилия (+12%), Китай (+9%) и Южная Корея (+8%).

Эксперты отмечают, что наружная реклама постепенно превращается из традиционного медиа в технологичную платформу. Развитие цифровых экранов, программных закупок и возможности точнее измерять эффективность делают OOH все более привлекательным каналом для рекламодателей. При этом на DOOH уже приходится почти половина всех доходов сегмента, что показывает ускорение цифровой трансформации отрасли.

Напомним, в России, по данным АКАР, в 2025 году сегмент наружной рекламы показал наиболее высокую динамику, увеличившись до 109,1 млрд руб. (+12%). В структуре Out of Home цифровые рекламоносители обеспечили 69,8 млрд руб.