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27.07.2026 в 09:40

Каждый десятый американец флиртует с чат-ботами

Молодые пользователи чаще воспринимают искусственный интеллект как объект эмоциональной связи

11% американцев сообщили, что у них были интимные или романтические взаимодействия с ИИ-сервисами, включая ChatGPT, Claude и Google Gemini. Еще 12% признались, что разговоры с искусственным интеллектом вызывали у них возбуждение. Такие данные содержит опрос Talker Research.

Наиболее трепетно к подобному формату общения относятся представители поколения Z: 27% молодых американцев рассказали о непристойных разговорах с ИИ-чатами, а столько же заявили, что такие взаимодействия вызывали у них эмоциональную или физическую реакцию. Среди миллениалов доля таких пользователей составила 16%, среди поколения X — 9%, а среди бэби-бумеров — только 2%.

Мужчины чаще женщин воспринимают ИИ как объект романтического общения: о флирте с чат-ботами сообщили 15% мужчин против 8% женщин. При этом 24% американцев считают романтические разговоры с искусственным интеллектом формой измены. Среди поколения Z так думают уже 36% респондентов.

Почти половина опрошенных (44%) считает, что в будущем люди будут формировать более глубокие эмоциональные связи с искусственным интеллектом.

Ранее сообщалось, что поколение Z все чаще заменяет живое общение интернетом: около 65% молодых людей отменяют встречи, чтобы остаться онлайн, а 25% предпочитают разговоры с чат-ботами реальному общению.

Юлия Топольская
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