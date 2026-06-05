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05.06.2026 в 13:40

Четверть зумеров общаются с чат-ботами вместо людей

Цифровые привычки усиливают изоляцию молодежи

Поколение Z все чаще заменяет живое общение интернетом: около 65% молодых людей отменяют встречи, чтобы остаться онлайн, а 25% предпочитают разговоры с чат-ботами реальному общению. Об этом пишет the Telegraph со ссылкой на исследование Marmalade Trust, проведенное среди 2 тыс. людей в возрасте 18−29 лет.

При этом цифровые сервисы становятся не только развлечением, но и способом эмоциональной поддержки. Четверть опрошенных заявили, что общение с чат-ботом дается проще, чем с реальным человеком. 14% обращались к ИИ в моменты одиночества. В целом около 25% участников исследования предпочитают взаимодействие с искусственным интеллектом живому общению.

Уровень одиночества среди молодежи остается высоким: 67% респондентов испытывают это чувство хотя бы раз в неделю, а более четверти — несколько раз в день. Почти половина опрошенных связывают усиление одиночества с социальными сетями, хотя около 30% считают, что они помогают поддерживать связь с другими людьми.

Исследование также показало, что 41% молодых людей испытывают страх перед светскими разговорами, а 27% чувствуют тревогу при необходимости совершать или принимать телефонные звонки. Эксперты отмечают, что технологии становятся одновременно источником и «усилителем» одиночества, влияя на психическое здоровье и социальную активность поколения Z.

Юлия Топольская
зумер
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