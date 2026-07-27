Каждую трансляцию ЧМ-2026 на «Матч ТВ» смотрели почти 4 млн россиян

Средний охват каждой прямой трансляции чемпионата мира по футболу 2026 года на телеканале «Матч ТВ» составил около 3,9 млн человек. Это лучшие показатели за всю историю канала, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление генерального продюсера телеканала Александра Тащина со ссылкой на данные .

По словам Тащина, в статистику вошли не только матчи плей-офф, но и большое количество встреч группового этапа с менее привлекательными для российской аудитории афишами, многие из которых транслировались в ночное время для европейской части страны. Для матчей, которые шли в удобное для россиян время, средний охват превысил 5 млн человек, отметил он.

Всего прямые трансляции и повторы матчей чемпионата мира на «Матч ТВ», по данным Mediascope, посмотрели 50,8 млн человек. Канал показал 69 матчей в прямом эфире, а их средняя доля аудитории среди мужчин 14−59 лет составила 16,7%.

Шесть раз за ЧМ-2026 «Матч ТВ» становился по итогам дня самым популярным каналом на российском телевидении. Например, у финала между Испанией и Аргентиной итоговая доля в аудитории телеканала составила 48,7%, в конце — доля превысила 65%. Более популярной спортивной трансляции за всю историю измерений на российском телевидении еще не было. По охватам кроме финала выделяются полуфинал Аргентина—Англия с охватом 10,5 млн зрителей, Аргентина—Египет (8,8 млн) и Португалия—Испания (8,5 млн).

Чемпионат мира также установил рекорды по просмотрам на крупнейших цифровых платформах. Так, по данным TikTok, контент, связанный с FIFA World Cup 2026, набрал 1,2 трлн просмотров по всему миру. Глава Google Сундар Пичаи сообщил, что связанный с чемпионатом мира видеоконтент на YouTube посмотрели более 1,7 млрд уникальных пользователей по всему миру, а суммарное число просмотров всех роликов о чемпионате превысило 200 млрд. Это рекордные показатели для обеих платформ.